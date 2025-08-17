Ținuta care a devenit imediat virală! Femeia a defilat pe jumătate dezbrăcată, lipsită de inhibiții. Cum arată din spate

Un clip viral cu un model celebru a stârnit controverse în mediul online datorită ținutei pe care aceasta a purtat-o.

În ciuda tuturor comentariilor, Marie B. pare să se simtă mândră de faptul că a atras tuturor atenția cu felul în care arată și stilul ei vestimentar aparte. | Instagram

Modelul Marie B. s-a filmat la plimbare pe promenadă într-o ținută non-conformistă care a atras atenția tuturor celor care au întâlnit-o. Total lipsită de inhibiții, tânăra s-a lăsat filmată cu posteriorul la vedere.

Fără să se gândească la faptul că o privesc și mulți copii, Marie B. a apărut purtând pe stradă ceea ce multe femei poate nu ar purta nici în intimitatea casei lor.

Ținuta ei provocatoare a devenit imediat virală

După ce a postat video-ul pe rețelele de socializare, mulți au catalogat-o ca fiind o femeie fără clasă și eleganță, criticând-o pentru alegerile ei vestimentare. Cu formele la vedere, tânăra nu s-a sfiit să se filmeze și fotografieze în cele mai îndrăznețe ipostaze.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: „Așa ceva în viața mea n-am văzut” Imaginile virale cu o femeie care stoarce o felie de pepene și este uimită de apa care iese

Toți au rămas uimiți când aceasta s-a întors cu spatele la cameră, arătându-și posteriorul aproape complet gol. Modelul din Franța a argumentat mai târziu că ținuta ei era una potrivită pentru evenimentul la care avea să meargă pentru că fusese invitată la o petrecere pe plajă.

Ea a descris ținuta pe care a purtat-o ca pe una care o face să se simtă puternică și sexy, fiind foarte încrezătoare în felul în care arată.

Pe rețelele de socializare, modelul este deja cunoscut pentru cele mai sexy apariții. La salopeta ei sexy, Marie a ales să poarte o pereche de sandale negre cu toc, o geanta clutch și un colier de perle. Salopeta extrem de mulată și asimetrică i-a scot în evidență formele, iar tânăra blondină se vedea că se mândrește cu asta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Bebelușul gigant care a devenit viral pe internet. Ce măsură poartă la haine la doar 4 luni

Se pare că această ținută îndrăzneață și provocatoare costă în jur de 140 lire și a lăsat la vedere complet un braț și un picior, cu tot cu o parte din posteriorul modelului. Toți cei de pe promenada de lângă plajă au întors privirea după ea, fiind uimiți de ținuta ei sexy.

Lui Marie i-a plăcut să atragă privirile tuturor și să fie în centrul atenției, zâmbindu-le trecătorilor. Comentariile răutăcioase ale utilizatorilor nu au deranjat-o pe frumoasa blondină care a spus că se bucură în fiecare de felul în care arată și se mândrește cu silueta ei.

Internauții au scris în comentarii că nu și-ar dori ca astfel de ținute să devină o nouă normalitate printre vedete pentru că îi face pe cei din jur să se simtă stânjeniți.

“Mă întristează că se normalizează astfel de ținute în public”, a scris un utilizator în secțiunea de comentarii.

“Nu are pic de clasă...o femeie poate di sexy și fără să arate prea mult sau sunt eu prea bătrână și nu știam că asta a devenit norma”, a scris o altă utilizatoare.

În ciuda tuturor comentariilor, Marie B. pare să se simtă mândră de faptul că a atras tuturor atenția cu felul în care arată și stilul ei vestimentar aparte.

Citește și: Simbolul ascuns pe dolarii americani. Ce semn a devenit viral pe rețelele de socializare