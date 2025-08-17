Antena Căutare
Home News Inedit Ținuta care a devenit imediat virală! Femeia a defilat pe jumătate dezbrăcată, lipsită de inhibiții. Cum arată din spate

Ținuta care a devenit imediat virală! Femeia a defilat pe jumătate dezbrăcată, lipsită de inhibiții. Cum arată din spate

Un clip viral cu un model celebru a stârnit controverse în mediul online datorită ținutei pe care aceasta a purtat-o.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 17 August 2025, 08:00 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 12:36
În ciuda tuturor comentariilor, Marie B. pare să se simtă mândră de faptul că a atras tuturor atenția cu felul în care arată și stilul ei vestimentar aparte. | Instagram

Modelul Marie B. s-a filmat la plimbare pe promenadă într-o ținută non-conformistă care a atras atenția tuturor celor care au întâlnit-o. Total lipsită de inhibiții, tânăra s-a lăsat filmată cu posteriorul la vedere.

Fără să se gândească la faptul că o privesc și mulți copii, Marie B. a apărut purtând pe stradă ceea ce multe femei poate nu ar purta nici în intimitatea casei lor.

Ținuta ei provocatoare a devenit imediat virală

După ce a postat video-ul pe rețelele de socializare, mulți au catalogat-o ca fiind o femeie fără clasă și eleganță, criticând-o pentru alegerile ei vestimentare. Cu formele la vedere, tânăra nu s-a sfiit să se filmeze și fotografieze în cele mai îndrăznețe ipostaze.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: „Așa ceva în viața mea n-am văzut” Imaginile virale cu o femeie care stoarce o felie de pepene și este uimită de apa care iese

Toți au rămas uimiți când aceasta s-a întors cu spatele la cameră, arătându-și posteriorul aproape complet gol. Modelul din Franța a argumentat mai târziu că ținuta ei era una potrivită pentru evenimentul la care avea să meargă pentru că fusese invitată la o petrecere pe plajă.

Ea a descris ținuta pe care a purtat-o ca pe una care o face să se simtă puternică și sexy, fiind foarte încrezătoare în felul în care arată.

Pe rețelele de socializare, modelul este deja cunoscut pentru cele mai sexy apariții. La salopeta ei sexy, Marie a ales să poarte o pereche de sandale negre cu toc, o geanta clutch și un colier de perle. Salopeta extrem de mulată și asimetrică i-a scot în evidență formele, iar tânăra blondină se vedea că se mândrește cu asta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Bebelușul gigant care a devenit viral pe internet. Ce măsură poartă la haine la doar 4 luni

Se pare că această ținută îndrăzneață și provocatoare costă în jur de 140 lire și a lăsat la vedere complet un braț și un picior, cu tot cu o parte din posteriorul modelului. Toți cei de pe promenada de lângă plajă au întors privirea după ea, fiind uimiți de ținuta ei sexy.

Lui Marie i-a plăcut să atragă privirile tuturor și să fie în centrul atenției, zâmbindu-le trecătorilor. Comentariile răutăcioase ale utilizatorilor nu au deranjat-o pe frumoasa blondină care a spus că se bucură în fiecare de felul în care arată și se mândrește cu silueta ei.

Internauții au scris în comentarii că nu și-ar dori ca astfel de ținute să devină o nouă normalitate printre vedete pentru că îi face pe cei din jur să se simtă stânjeniți.

“Mă întristează că se normalizează astfel de ținute în public”, a scris un utilizator în secțiunea de comentarii.

“Nu are pic de clasă...o femeie poate di sexy și fără să arate prea mult sau sunt eu prea bătrână și nu știam că asta a devenit norma”, a scris o altă utilizatoare.

În ciuda tuturor comentariilor, Marie B. pare să se simtă mândră de faptul că a atras tuturor atenția cu felul în care arată și stilul ei vestimentar aparte.

Citește și: Simbolul ascuns pe dolarii americani. Ce semn a devenit viral pe rețelele de socializare

Ea este femeia care a născut în ziua în care a descoperit că era însărcinată. Cum e posibil...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Aveţi o pensie nesimţită?” Răspunsul dat de milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat! &#8220;Aveţi o pensie nesimţită?&#8221; Răspunsul dat de milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat!
Observatornews.ro "Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp "Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Vineri, 15.08.2025, 16:10 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Joi, 14.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
Mai multe
Citește și
Ea este femeia care a născut în ziua în care a descoperit că era însărcinată. Cum e posibil
Ea este femeia care a născut în ziua în care a descoperit că era însărcinată. Cum e posibil
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
„Iepurele Frankenstein”, noua descoperire a cercetătorilor. Unde a fost văzută această specie bizară de rozătoare. Cum arată
„Iepurele Frankenstein”, noua descoperire a cercetătorilor. Unde a fost văzută această specie bizară de...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x