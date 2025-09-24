Tipul de cercetare care ar putea distruge toată viața de pe Pământ. De ce e atât de periculoasă

Antena Căutare
Experții cer ca tipul de cercetare care ar putea distruge toată viața de pe Pământ să fie întrerupt, pentru binele planetei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 17:23 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 17:26
Un tip de cercetare revoluționară poate fi periculoasă | Shutterstock

Experții trag un semnal de alarmă legat de tipul de cercetare care ar putea distruge toată viața de pe Pământ.

Potrivit acestora, cercetarea organismelor „care oglindesc viața” poate fi extrem de periculoasă, scrie Futurism.

Aceste organisme există doar ipotetic și sunt formate din molecule care le oglindesc pe cele care există în viața reală.

Experții avertizează că acest tip de cercetare trebuie oprit, înainte să afecteze viața pe Pământ.

Tipul de cercetare care ar putea distruge toată viața de pe Pământ

Tipul de cercetare care ar putea distruge toată viața de pe Pământ ar putea, teoretic, să creeze forme de viață periculoase.

Pentru că nu ar fi create natural, printr-un proces obișnuit de evoluție, s-ar putea răspândi fără limite. Ca urmare, ar putea acapara și elimina alte organisme naturale.

Organismele „în oglindă” ar putea reprezenta riscuri pentru aproape toată viața de pe Pământ, dacă ar fi eliberate în natură. Ar fi ca o specie invazivă, fără prădători naturali și capabilă să evite sistemele de detecție a agenților patogeni existente în natură. Pentru că nu ar fi evoluat alături de celelalte forme de viață existente.

Într-un raport publicat de Universitatea Stanford, experții au prezentat riscurile acestor organisme. Printre cele mai notabile se numără pandemii, pierderea culturilor agricole și colapsul ecosistemelor.

„Consecințele ar putea fi dezastruoase la nivel global,” a declarat coautorul Jack Szostak, chimist laureat al Premiului Nobel, despre tipul de cercetare care ar putea distruge toată viața de pe Pământ.

Alți experți nu sunt de acord și susțin că aceste riscuri sunt complet exagerate. Cei care susțin această cercetare cred că sintetizarea unor astfel de molecule oricum nu va fi posibilă decât peste mulți ani. Potrivit lor, chiar dacă ar exista astfel de organisme și ar scăpa din laborator, unii experți cred că natura ar găsi modalități să se apere.

Aceste organisme sunt controversate în lumea științifică

Săptămâna aceasta, cercetătorii s-au reunit la Manchester, Marea Britanie, pentru a dezbate dacă cercetările privind organismele „oglindă” ar trebui permise sau oprite.

Susținătorii cercetării argumentează că moleculele ar putea fi folosite pentru a crea noi medicamente eficiente, deoarece nu sunt recunoscute la fel de ușor de enzimele și sistemul imunitar al corpului uman.

În același timp, o astfel de rezistență ar putea fi potențial periculoasă. Ar permite medicamentelor să se răspândească necontrolat în organism.

Biochimistul și fondatorul unei companii farmaceutice Sven Klussmann a declarat că merită luate în considerare riscurile.

„Dar nu ar trebui să intrăm încă în panică și nici să restricționăm cercetarea prea devreme,” a spus el.

Totuși, nu toată lumea este de acord. Un grup de oameni de știință din cadrul organizației nonprofit Mirror Biology Dialogues Fund a sponsorizat întâlniri pentru a discuta pericolele acestor organisme. Unii membri au ales chiar să renunțe complet la cercetare.

Până acum, oamenii de știință au găsit modalități de a produce fragmente scurte de ADN, ARN și aminoacizi „în oglindă”. Însă molecule mai mari și mai complexe rămân o provocare.

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


