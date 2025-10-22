Antena Căutare
Trupa metal Sabaton a lansat o piesă despre Vlad Țepeș! Cum sună și care sunt versurile piesei „Impaler"

Celebra trupă Sabaton a lansat recent o piesă despre Vlad Țepeș. Descoperă cum sună și care sunt versurile piesei „Impaler”.

Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 13:56 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 17:36
Descoperă cum sună piesa dedicată domnitorului român Vlad Dracul | sursa foto: Profimedia

Românii au un nou motiv de mândrie după ce o celebră trupă suedeză de muzică metal, Sabaton, a lansat un album numit „Legends”. Artiștii, cunoscuți pentru piesele lor inspirate din război sau istorie, pare să își fi îndreptat acum atenția asupra marilor figuri istorice ale lumii. Astfel, în piesa „Impaler”, lansată în urmă cu doar câteva zile, este amintit domnitorul român, Vlad Țepeș. Descoperă în rândurile de mai jos cum sună și care sunt versurile piesei.

Vlad Țepeș a fost și încă este una dintre cele mai importante și cunoscute figuri istorice din România. Acesta a fost sursă de inspirație pentru celebrul roman al lui Bram Stocker („Dracula”) și, în prezent, nu puțini sunt cei care aleg chiar să își facă un tatuaj cu chipul domnitorului român, ca semn al aprecierii curajului de care a dat dovadă.

Și iată că Vlad Țepeș, adică Vlad al III-lea, devine din nou sursă de inspirație, de data aceasta pentru celebra formație de power metal Sabaton. Astfel, una dintre piesele de pe albumul „Legends” este cea denumită „Impaler”, prin intermediul căreia se aduge un omagiu domnitorului român. Versurile prezintă nu doar ascensiunea sa sângeroasă și tirania de care a dat dovadă de-a lungul vremii, ci și episoade importante din istorie precum răzbunările, trădările și captivitatea alături de fratele său, Radu.

Refrenul sunt menite să reflecte gândurile domnitorului și dorința sa de răzbunare, fiind numit chiar „Dragon`s son” (n.r. fiul dragonului, termen ce face referire, cel mai probabil, la Ordinul Dragonului, adică un ordin de cavaleri ce s-a instituit în zona centrală a Europei).

Alte figuri istorice ce au inspirat albumul sunt cavalerii templieri, Ginghis Han, Iulius Cezar, Hannibal, Ioana d`Arc și alții. Mai multe detalii poți afla AICI.

Iată mai jos cum sună piesa, dar și care sunt versurile piesei „Impaler” cântată de Sabaton:

„Long ago, a child was born, the second son of dragonsworn
The world was torn, a time of
Plots and schemes, disputed rule, strategic pacts as tensions rose
The conflict grows, his time will come

Imprisoned with his brother
His hatred has been uncovered
Never surrender

Marching on, weapons drawn, come the dawn
Assail them, impale them, bring them to their knees
Dragon’s son, see it done, overrun
Decapitation, annihilation, will bring them down in flames

Secure the throne, to rule alone, the traitors must be overthrown
He will be known as the
Impaler of the enemy force, exact revenge without remorse
There’s no recourse, his time has come

Protector of the border
The guardian of the order
Never surrender”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

