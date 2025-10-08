Un asteroid s-a apropiat la mai puțin de 500 de kilometri de Pământ luna aceasta. De ce a observat NASA roca spațială târziu

Antena Căutare
Un asteroid s-a apropiat la mai puțin de 500 de kilometri de Pământ, dar a fost detectat abia după ce s-a îndepărtat de planeta noastră.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 13:06 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 13:07
Unii asteroizi se apropie la câteva sute de kilometri de Pământ | Shutterstock

Un asteroid s-a apropiat la mai puțin de 500 de kilometri de Pământ pe data de 1 octombrie. NASA a recunoscut că roca spațială a fost detectată abia după ce s-a îndepărtat de planeta noastră.

Numit 2025 TF, asteroidul are un diametru de 3 metri, scrie Daily Mail.

A zburat deasupra continentului Antarctica în primele ore ale dimineții pe 1 octombrie.

Asteroidul a trecut la o altitudine de doar 428 de kilometri deasupra Pământului. Adică mai aproape de suprafața planetei decât orbitează Stația Spațială Internațională.

Un asteroid s-a apropiat la mai puțin de 500 de kilometri de Pământ pe 1 octombrie. Dar experții și-au dat seama că aproape a avut loc o coliziune abia după ce asteroidul a fost detectat de Catalina Sky Survey, la câteva ore după eveniment.

Deși distanța a fost foarte mică, Agenția Spațială Europeană (ESA) susține că nu a existat niciun pericol real.

Pe baza dimensiunii estimate, asteroidul 2025 TF s-ar fi aprins sau ar fi explodat cel mai probabil în atmosferă, în loc să lovească suprafața planetei.

„Obiectele de această dimensiune nu reprezintă un pericol semnificativ. Pot produce o minge de foc dacă pătrund în atmosfera Pământului și pot duce la descoperirea unor mici meteoriți pe sol,” au declarat reprezentanții ESA.

După ce asteroidul a trecut, astronomii de la Biroul pentru Apărare Planetară al ESA l-au observat cu ajutorul Observatorul Las Cumbres din Australia.

Aceasta a permis o estimare mai precisă a dimensiunii obiectului. Experții au stabilit că acesta a atins punctul cel mai apropiat de Pământ exact la ora locală 01:47:26.

„Localizarea unui obiect de dimensiunea unui metru în vastitatea întunecată a spațiului, atunci când poziția sa este încă incertă, e o realizare impresionantă. Această observație i-a ajutat pe astronomi să determine distanța și momentul apropierii cu o precizie atât de mare,” au continuat reprezentanții ESA după ce un asteroid s-a apropiat la mai puțin de 500 de kilometri de Pământ.

Asteroidul ar fi putut deteriora o navă spațială

Deși nu ar fi provocat daune planetei, asteroidul ar fi putut deteriora grav o navă spațială.

Acest lucru e deosebit de îngrijorător deoarece 2025 TF a trecut prin interiorul orbitei Stației Spațiale Internaționale (ISS). Din fericire, nu au existat nave spațiale sau sateliți pe traiectoria asteroidului.

În acest moment, NASA a suspendat toate comunicările publice pe durata întreruperii guvernamentale. Dar agenția spațială a creat o fișă informativă pentru 2025 TF pe site-ul Centrului pentru Studiul Obiectelor Apropiate de Pământ (CNEOS).

Potrivit acesteia, asteroidul va reveni în apropierea Pământului în anul 2087. Atunci, va trece la o distanță de aproximativ 5.971.946 de kilometri de planetă, distanță semnificativ mai mare decât apropierea de acum o săptămână.

Pentru a fi clasificat drept un „asteroid potențial periculos”, o rocă spațială trebuie să aibă un diametru de cel puțin 140 de metri și o orbită care o aduce la mai puțin de 7.48 milioane de kilometri de Pământ.

Deși orbita lui 2025 TF o aduce mult mai aproape decât această limită, dimensiunea sa e prea mică pentru a fi considerată o amenințare.

Această dimensiune redusă o face și extrem de dificil de detectat, ceea ce explică de ce nu a fost observată decât după ce trecuse deja de Pământ.

