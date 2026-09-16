Un băiat de 9 ani a cheltuit 118.000 de dolari de pe cardul tatălui său pe YouTube. Ce a cumpărat, de fapt, cu suma imensă

Un băiat de 9 ani a cheltuit 118.000 de dolari pe YouTube, de pe cardul de credit primit de tatăl său de la compania la care lucra.

Un creator de conținut de pe YouTube, în vârstă de doar 9 ani, a cheltuit o sumă enormă pe platformă, fără ca tatăl său să știe.

Bărbatul a aflat de problemă abia atunci când a fost chemat într-o ședință la birou, din moment ce primise cardul din partea companiei, scrie Vision Times.

Se pare că suma a fost cheltuită în decursul a câteva săptămâni, înainte să fie descoperită de companie.

Întreaga poveste a fost relatată de Dave, tatăl băiatului, pe canalul de YouTube al fiului său, Mighty Mike Plays.

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Un băiat de 9 ani a cheltuit 118.000 de dolari de pe cardul tatălui său pe YouTube

Un băiat de 9 ani a cheltuit 118.000 de dolari de pe cardul tatălui său pe reclame YouTube. Băiatul a folosit banii pentru a-și promova videoclipurile despre Minecraft și Roblox, după ce a avut acces la un card de credit al companiei salvat în contul Google al tatălui său.

Dave susține că suma a fost cheltuită treptat, în decursul a câteva săptămâni, înainte ca angajatorul său să descopere situația.

Utilizatorii YouTube raportaseră deja reclame plătite neobișnuit de lungi asociate canalului băiatului, înainte ca tatăl să explice public ce se întâmplase.

Dave a spus că totul a început atunci când Mike era supărat pentru că videoclipurile sale de gaming primeau puține vizualizări și abonați.

Tatăl său a acceptat să îl ajute să cheltuiască aproximativ 20 de dolari pentru promovarea unuia dintre videoclipuri prin sistemul de publicitate YouTube. I-a arătat cum să selecteze publicul, să stabilească un buget și să lanseze campania, scrie Times of India.

Ulterior, Mike ar fi revenit la setările de publicitate și ar fi început să creeze noi campanii fără ca tatăl său să știe. Un card de credit al companiei, care aparținea angajatorului lui Dave, era deja conectat la contul Google folosit.

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Potrivit tatălui, campaniile au continuat timp de aproximativ trei săptămâni și au generat în cele din urmă un cost de aproximativ 118.000 de dolari, înainte ca departamentul financiar al companiei să observe cheltuielile.

Google le permite creatorilor de conținut să își stabilească propriile bugete pentru campanii. Potrivit documentației Google Ads, aceștia aleg un buget mediu zilnic, pe care îl pot modifica oricând.

Pentru majoritatea campaniilor, Google precizează că într-o anumită zi cheltuielile pot ajunge până la de 2 ori valoarea bugetului mediu zilnic selectat, în limitele lunare de cheltuieli asociate bugetului ales de advertiser.

Google mai precizează că unele conturi de publicitate sunt supuse unor limite zilnice separate, în special conturile noi sau cele semnalate pentru activitate neobișnuită, deși aceste limite nu sunt aplicate în mod obligatoriu tuturor conturilor.

Utilizatorii YouTube au observat campania înainte ca situația să devină publică

Mai mulți utilizatori YouTube au observat că Mighty Mike Plays derula o campanie de publicitate neobișnuit de agresivă înainte ca presupusa factură de 118.000 de dolari să devină publică.

Pe 1 septembrie, un utilizator Reddit a relatat că a primit o reclamă de aproximativ 14 minute în care un copil se juca Roblox și a identificat canalul drept Mighty Mike Plays. Utilizatorul a spus că și alte videoclipuri Minecraft de pe același canal păreau să fie difuzate sub formă de reclame.

O zi mai târziu, o altă postare a strâns mii de reacții după ce un spectator a relatat că a primit o reclamă de aproximativ 30 de minute în care un copil se juca Minecraft.

Aceste relatări au apărut cu aproape 2 săptămâni înainte ca explicația tatălui să devină publică. Potrivit lui Dave, unele dintre videoclipurile promovate de Mike au ajuns în cele din urmă la sute de mii de vizualizări.

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Dave a spus că a aflat amploarea problemei după ce a fost chemat la o întâlnire cu oficiali ai companiei și angajați ai departamentului financiar, în legătură cu cheltuielile pentru publicitate.

Potrivit relatărilor, tatăl nu știa la momentul respectiv dacă va trebui să returneze banii sau dacă incidentul îl va costa locul de muncă.

Cazul ridică, de asemenea, întrebări cu privire la modul în care un copil a putut crește în mod repetat cheltuielile pentru publicitate fără ca acestea să fie observate mai devreme de titularul contului, angajator, emitentul cardului sau sistemele automate ale Google.