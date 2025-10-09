Antena Căutare
Cum arată acum băiatul din viralul clip Baby Shark Dance. Videoul a aniversat deja zece ani, iar Geon Roung a fost prezent

Videoul Baby Shark Dance a devenit viral în urmă cu zece ani. Iată cum arată băiețelul care apare în el

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 17:37 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 17:37
Cum arată acum băiatul din clipul Baby Shark Dance | Youtube, Instagram

Videoul Baby Shark Dance a fost urcat pe Youtube în iunie 2016 și a devenit cel mai vizionat video de pe platformă, acumulând peste 14 miliarde de viziualizări.

Cum arată Geon Roung, băiatul care apare în videoul viral Baby Shark Dance

Baby Shark Dance este produs de Pinkfong, o companie educațională din Coreea de Sud, conform unei surse. Cântecul e interpretat de Hope Segoine, pe când avea doar 10 ani, iar în videoclip apar încă doi copii, Park Geon Roung și Elaine Kim Johnston.

Park Geon Roung, care avea doar 6 ani la momentul în care apărea în Baby Shark Dance, a fost prezent la aniversarea a 10 ani de la publicarea acestuia și apare în filmulețul aniversar.

Tânărul are 17 ani acum și este în continuare activ în industria de divertisment. Din 2019, este membru în grupul „Play With Me Club”, un grup educațional pentru copii.

Park Geon Roung s-a născut în Incheon, Coreea de Sud, la 1 septembrie 2008. Are peste 140.000 de urmăritori pe rețelele de socializare, care doresc să fie la curent cu viața de zi cu zi a adolescentului.

Tânărul postează frecvent imagini pe conturile de social media, iar pe paginile moderate de fanii săi au apărut și informații despre prietena acestuia. Deși nu este un secret relația lor, Park Geon Roung preferă să mențină discreția în privința vieții sale personale.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

