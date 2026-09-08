Un piton de aproximativ 3,5 metri a intrat în casa unui locuitor din Jakarta. Pompierii au avut nevoie de aproape șapte minute pentru a-l scoate din fereastră.

Un bărbat a găsit un piton uriaș în propria casă. Unde se ascundea șarpele de 3,5 metri | VIDEO | Captura/Instagram

Pompierii din Indonezia s-au confruntat cu o situație neașteptată după ce au fost chemați să intervină pentru evacuarea unui piton de dimensiuni impresionante din casa unui localnic. Șarpele, lung de aproximativ 3,5 metri, se strecurase în zona unei ferestre și se încolăcise în jurul blocurilor de ventilație, refuzând să se mai miște.

Un bărbat a găsit un piton uriaș în propria casă

Departamentul de Pompieri din estul Jakartei a primit un apel prin care era semnalată prezența reptilei în locuința unui bărbat în vârstă de 31 de ani.

Locatarul a observat pitonul imediat după rugăciunea de dimineață și a cerut ajutorul autorităților, întrucât nu a reușit să îndepărteze singur animalul.

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Pompierii au intervenit pentru a scoate pitonul

Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului și au început operațiunea de salvare. Pompierii au acționat cu precauție, încercând să desprindă reptila din zona ferestrei fără să o rănească și fără să pună în pericol persoanele aflate în apropiere.

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Operațiunea a durat aproape șapte minute, timp în care pompierii au încercat să elibereze pitonul care se prinsese de structura de ventilație. La intervenție au contribuit și mai mulți localnici, care au urmărit operațiunea și i-au ajutat pe salvatori.

Imaginile surprinse la fața locului arată momentul în care pompierii încearcă să scoată șarpele din deschiderea ferestrei. Reptila este vizibilă în timp ce o parte a corpului său se află în interiorul locuinței, iar salvatorii încearcă să o desprindă cu grijă.

Imaginile cu pitonul au devenit virale

Un localnic a filmat întreaga intervenție, iar imaginile au ajuns ulterior în mediul online. Videoclipul a atras rapid atenția internauților, iar sute de persoane au reacționat în secțiunea de comentarii.

Apariția unui piton de asemenea dimensiuni într-o locuință i-a surprins pe localnici. În astfel de situații, autoritățile recomandă ca oamenii să nu încerce să captureze sau să îndepărteze singuri animalele sălbatice, mai ales atunci când acestea sunt de dimensiuni mari, ci să solicite intervenția specialiștilor.

De această dată, operațiunea pompierilor din estul Jakartei s-a încheiat cu succes, iar pitonul a fost scos din locuință și salvat.

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