Un piton regal și un balaur dobrogean și-au făcut apariția în casele unor cetățeni din București și Constanța în ultima săptămână. Iată ce s-a întâmplat cu reptilele ce aparțin unor specii rare.

O întâmplare cu adevărat bizară a avut loc săptămâna aceasta în centrul Bucureștiului, după ce un bărbat a primit o vizită total neașteptată din partea unuei creaturi exotice, chiar în apartamentul său de la etajul 3.

Deși nimeni nu se aștepta la un astfel de eveniment, se pare că un piton regal a făcut ca totul să pară posibil, chiar și într-o zonă în care nu există crescătorii autorizate în acest sens sau locuri cu multă vegetație.

Descoperă în rândurile de mai jos cum a fost posibil ca animalul vertebrat să intre în apartamentul omului și ce s-a întâmplat cu acesta după nefericitul eveniment.

Un bărbat din București s-a trezit cu un piton regal în propria baie. Cum ar fi ajuns șarpele la etajul 3 al blocului

Un bucureștean a trăit clipe de groază în momentul în care a găsit în baia sa un șarpe de aproape 1,5 metri în mijlocul nopții. Sperietura a fost una de-a dreptul total neașteptată, mai ales că bărbatul nu s-ar fi gândit vreodată că o astfel de reptilă ar putea să își facă apariția într-o zonă centrală a Capitalei.

În timp ce reptila se târa pe gresie, bărbatul a trăit una dintre cele mai mari sperieturi ale vieții, mai ales că totul s-a întâmplat în mijlocul nopții. Potrivit Libertatea, acesta a închis rapid ușa și a sunat la numărul unic de urgență 112 pentru a alerta autoritățile cu privire la prezența animalului exotic.

În cele din urmă, dispecerul a redirecționat apelul către Jandarmerie, iar în scurt timp un echipaj s-a deplasat la fața locului pentru a îndepărta șarpele nepoftit.

Abia a doua zi, bărbatul a aflat că reptila aparținea unei vecine care l-a mai scăpat din terariu de câteva ori.

Pitonul regal nu este veninos, însă poate deveni periculos atunci când nu se simte în siguranță. Specia este protejată de lege, iar un exemplar poate fi deținut doar în baza unui certificat de proveniență eliberat de o crescătorie autorizată. Mai mult, proprietarii sunt obligați să declare șarpele la Direcția Sanitar-Veterinară pentru a fi înregistrat în evidența clară a animalelor exotice din locuințe.

Balaur dobrogean, captivat într-o casă din 2 Mai. Șarpele aparține unei specii rare

De curând, un șarpe dintr-o specie rară a băgat în sperieți cetățenii din 2 Mai, județul Constanța, după ce și-a făcut apariția într-o locuință, într-un moment total neașteptat.

Cu o lungime de peste un metru și considerat agresiv, balaurul dobrogean a indus panica în rândul celor care l-au descoperit și care au anunțat imediat autortitățile. Și în acest caz, jandarmii au fost cei care au intervenit de urgență, reușind să îl captureze în condiții de siguranță.

„Oamenii legii au acţionat rapid şi eficient, reuşind să captureze şarpele. Reptila era un balaur dobrogean (Elaphe Sauromates), o specie inofensivă pentru om, rară şi protejată. Şarpele nu a fost rănit în timpul operaţiunii şi a fost eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de agitaţia oraşului”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Constanța, potrivit Observator News.

