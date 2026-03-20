Un bărbat se afla în magazinul de suveniruri din aeroport atunci când a încremenit de spaimă! Ce se afla printre jucăriile expuse

Un bărbat se plimba printr-un magazin de suveniruri din aeroport atunci când ceva i-a atras atenția. S-a uitat cu mai multă băgare de seamă și a încremenit de spaimă. Peste ce a dat, de fapt.

Un bărbat care își căuta un suvenir sau care pur și simplu dispunea de mult timp de așteptare înainte de zbor a decis să se plimbe printr-un magazin de suveniruri. La un moment dat, ceva i-a atras atenția. S-a apropiat de un raft, s-a uitat mai atent și acesta a fost momentul în care avut parte de o surpriză de proporții. Ce se afla printre jucăriile de pluș din magazin, de fapt.

Un bărbat se plimba prin magazinul de suveniruri din aeroport atunci când a încremenit de spaimă! Ce se afla, printre jucăriile expuse

Nu mai este o noutate faptul că mulți turiști preferă să își cumpere suveniruri din magazinele aflate în aeroporturi. Printre ei s-a număra și un turist aflat pe aeroportul din orașul Hobart din Tasmania. Omul se plimba liniștit printre rânduri atunci când ceva i-a atras atenția atunci când a a ajuns în dreptul unor rafturi cu jucării. A văzut ceva clipind și, când s-a uitat mai atent, a încremenit de spaimă. Printre obiectele de pluș se afla un oposum cât se poate de real.

Articolul continuă după reclamă

Managerul magazinului a dezvăluit faptul că nimeni nu a fost deranjat de prezența inedită din magazinul său: „Un pasager a semnalat acest lucru… uneia dintre angajatele de serviciu, căreia nu-i venea să creadă ce auzea. Apoi a sunat la conducerea aeroportului şi a spus: «Avem un oposum în magazin»”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Se pare că animalul nu a reprezentat un pericol pentru nimeni și a rămas calm pe toată perioada șederii sale printre jucăriile de plus, până ce a fost trimis în siguranță afară din terminal, fără alte incidente.

Bloomfield a spus că personalul magazinului a votat pentru a decide cum să numească marsupialul.

„Vom amenaja un mic altar dedicat oposumului. Vom pune o poză drăguţă; odată ce va primi un nume, vom amplasa un mic panou în faţa magazinului, ca să ne asigurăm că nu va fi uitat”, a spus bărbatul, potrivit news.ro.

Incidentul a făcut rapid înconjurul lumii și imaginile cu animalul au devenit virale.