Un fragment de gunoi spațial căzut pe Pământ a îngrijorat experții: „N-am mai văzut așa ceva până acum”

Un fragment de gunoi spațial căzut pe Pământ a îngrijorat experții, în contextul în care din ce în ce mai mulți sateliți sunt lansați în orbită anual.

Cu cât orbita Pământului devine mai aglomerată, cu atât crește riscul ca fragmente de sateliți și rachete să ajungă înapoi pe Pământ | Shutterstock

Poliția din vestul Australiei a anunțat că a descoperit un fragment de gunoi spațial căzut pe Pământ. Ce e îngrijorător e stadiul în care a fost găsit fragmentul.

Potrivit autorităților, fragmentul încă era în flăcări, scrie IFL Science.

„N-am mai văzut așa ceva până acum,” a declarat prof. Steven Tingay, expert din cadrul Universității Curtin.

În același timp, expertul trage un semnal de alarmă că astfel de incidente ar putea deveni din ce în ce mai comune.

Articolul continuă după reclamă

Un fragment de gunoi spațial căzut pe Pământ a îngrijorat experții

Faptul că un fragment de gunoi spațial a căzut pe Pământ și încă ardea atunci când a fost găsit indică o problemă gravă, care se poate accentua pe viitor.

„Toată lumea se teme să nu fie lovită,” a declarat Tingay despre deșeurile spațiale. „Dar șansa este extrem de mică.”

Totuși, un obiect care ajunge la nivelul solului în flăcări ar putea provoca un incendiu de vegetație dacă ar cădea într-o pădure într-o zi uscată, a subliniat Tingay. Pădurile ocupă un teritoriu mult mai mare, așa că probabilitatea unui risc real ar trebui reevaluată.

Citește și: Ce a făcut un satelit NASA „mort” care s-a trezit la viața după 60 de ani. Și experții au fost uimiți

Mai mult, Tingay a menționat că „unele dintre aceste obiecte pot conține materiale destul de periculoase.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Experții sfătuiesc oamenii să nu atingă nimic ce pare a fi rest spațial. Totuși, un obiect aflat în flăcări ar putea elibera fumuri toxice. Ceea ce e încă un motiv pentru a „sta departe și a suna la poliție,” a spus Tingay.

„Se pare că este a 4-a treaptă a unei rachete Jielong. A fost una lansată la sfârșitul lui septembrie,” a declarat dr. Alice Gorman, expertă din cadrul Universității Flinders, cunoscută online și drept Dr. Space Junk.

Nu se știe exact cine a creat obiectul spațial

Prof. Tingay nu e atât de convins că a fost identificată originea gunoiul spațial. Până acum, nicio țară și nicio companie nu și-a asumat responsabilitatea.

Situația ar fi fost diferită dacă cineva ar fi observat obiectul în timp ce traversa cerul în flăcări.

„Probabil a căzut în timpul zilei. Ar fi putut fi vizibil dacă priveai exact în locul potrivit, dar trebuia să ai noroc. E o zonă slab populată și aproape de coastă, deci e posibil să fi venit deasupra apei,” a declarat Tingay.

Astfel, echipa lui Tingay lucrează pentru a prezice și monitoriza evenimente precum acesta. Dar identificarea fragmentelor e extrem de dificilă.

„Se pare că a aterizat în flăcări chiar în mijlocul unei șosele,” a spus Tingay. „Asta e puțin prea periculos.”

Citește și: Orbita Pământului este plină de "gunoi spaţial". Un satelit britanic va face curăţenie folosind o plasă gigantică

Tingay e îngrijorat că se acordă prea puțină atenție consecințelor posibile ale expansiunii rapide a lansărilor spațiale, inclusiv efectelor pe care le-ar putea avea depunerea așa multor materiale în atmosfera superioară.

Nu e prima dată când are loc un incident similar. În 1979, districtul Esperance din Australia de Vest a trimis în glumă NASA o factură pentru „gunoaie” după ce stația spațială Skylab s-a prăbușit pe teritoriul lor. Suma a fost ulterior plătită de ascultătorii unei stații radio din California.

Canada s-a confruntat cu o situație mai gravă cu un an înainte. Atunci, un satelit rusesc extrem de radioactiv s-a prăbușit pe teritoriul său, iar despăgubirea primită nu a acoperit toate daunele.