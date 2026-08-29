Cătălin Botezatu a fost victima unui jaf în Londra la începutul acestui an. Noi detalii au ieșit la iveală despre ceasul pe care îl purta la mână în timpului furtului.

Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei | Captură Instagram

La sfârșitul lunii ianuarie, Cătălin Botezatu ar fi fost victima unui jaf în una dintre cele mai exclusiviste zone din Londra. Celebrului designer i-ar fi fost furat un ceas Richard Mille, după ce trei bărbați l-ar fi înconjurat în apropierea unui restaurant din cartierul Mayfair. Incidentul a ajuns în atenția autorităților britanice, iar suspecții sunt judecați, potrivit unei surse.

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Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a ieșit afară la țigară, moment în care trei bărbați ar fi pus ochii pe el. Doi l-au ținut, iar al treilea i-a tăiat cu cuțitul cureaua ceasului, fugind cu bijuteria, relatează click.ro.

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Cei implicați sunt Ali Eldahouzze, în vârstă de 22 de ani, și Abdel El Habchi, în vârstă de 30 de ani și Younes Djoudi. În timp ce doi dintre ei neagă orice acuzație, al treilea și-a recunoscut fapta, potrivit publicației britanice The Standard, citată de sursa menționată mai sus.

În cadrul procesului, procurorii au constatat că ceasul furat de la Cătălin Botezatu valorează, în prezent, aproximativ 160.000 de euro. Inițial, presa din România prezenta o valoare de două milioane de euro.

Procurorii au declarat că ceasul este o ediție limitată, fiind încrustat cu diamante, și ar valora mult mai mult astăzi. Bijuteria a ajuns în posesia designerului în urmă cu mai bine de un deceniu. După jaf, bijuteria nu a mai fost găsită, potrivit click.ro.

Cătălin Botezatu spune că s-a temut pentru viața lui

Cu ajutorul unui traducător, Cătălin Botezatu a spus instanței că s-a temut pentru viața lui.

El a menționat faptul că este operat de cancer, are cinci stenturi montate, iar cea mai mică lovitură în zona operației ar fi putut fi fatală.

„Mă temeam pentru viața mea. Din cauza operației mele de cancer, a faptului că am cinci stenturi montate, și pentru că cea mai mică lovitură sau tăietură - Doamne ferește - acolo unde am fost operat, ar fi putut fi fatală”, a spus Cătălin Botezatu, mai relatează click.ro.

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Incidentul s-ar fi produs după ce designerul a ieșit din celebrul restaurant Amazonico, din Mayfair. Potrivit relatării sale, el a fost urmărit de trei bărbați, care au sărit asupra lui și l-au imobilizat, relatează click.ro.

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Ce declarații a făcut Cătălin Botezatu despre jaful din Londra

Într-un interviu pentru click.ro, designerul român a făcut mai multe declarații despre jaful din Londra, dar și despre procesul care e în desfășurare. Cazul a atras atenția inclusiv presei britanice.

Cătălin Botezatu a descris atmosfera din sala de judecată ca fiind una „ca în filme”, cu 12 jurați, judecători, procurori și avocați. Pentru că urma să îi întâlnească față în față pe cei acuzați că l-au atacat, designerul a cerut să fie protejat de un ecran.

„Abia acum, în fața unei adevărate curți, ca în filme, 12 jurați, procurori și avocați cu peruci albe, lucrurile acelea albe, lungi ca în filme, s-au judecat de dimineața până seara, timp de trei zile”, a povestit acesta pentru sursa citată.

Cătălin Botezatu a spus și de ce nu a vorbit până în prezent despre atac.

„Nu am putut să dau declarații. Nu am avut permisiunea până în aceste zile a Poliției Metropolitane Londoneze și Scotland Yard să comentez, deoarece era o anchetă foarte grea în desfășurare. (...) Am acceptat cu orice risc să nu vorbesc, dar iată că acum ies la iveală adevăratele probe”, a mai precizat el pentru sursa citată.

În ceea ce privește ceasul, Cătălin Botezatu spune că ancheta poliției londoneze nu s-a încheiat, investigatorii urmărind inclusiv pista potrivit căreia ceasul ar fi fost vândut chiar a doua zi după jaf. Deocamdată, designerul spune că nu există certitudinea că bijuteria va fi recuperată, mai notează click.ro.