Un român s-a întors recent în țară și a fost invitat la o nuntă. Totuși, când au deschis plicul cu darul, mirii s-au blocat

Un român care s-a întors recent în țară a fost invitat la o nuntă și omul a acceptat. Totuși, când au deschis plicul cu darul, mirii s-au blocat și au crezut că nu văd bine. Ce au găsit în interior.

Aceasta este inedita situație prin care a trecut un român, după ce s-a întors în România. Omul a fost invitat la o nuntă și a acceptat. A pregătit chiar și un mic cadou pentru fericitul cuplu.

La nuntă, când au deschis plicul cu darul, mirele și mireasa s-au blocat și nu le-a venit să creadă ce era în plic, de fapt. Întâmplarea, inițial povestită de român pe Reddit, a stârnit sute de reacții și a devenit virală. Descoperă în rândurile de mai jos ce i-a intrigat pe miri, de fapt.

Un român care s-a întors recent în țară a fost invitat la o nuntă și omul a acceptat. Totuși, când au deschis plicul cu darul, mirii s-au blocat

Un român întors în țară a acceptat invitația de a merge la o nuntă, însă mirii se pare că au trăit un adevărat șoc atunci când au văzut ce cadou le-a lăsat invitatul.

Articolul continuă după reclamă

„Am fost recent la o nunta (prima nunta din viata mea in Ro) si am aflat lasat 100 de lei darul de nunta in plic, iar acum am aflat ca mirii au inceput sa ma vorbeasca stanga, dreapta pentru ca am lasat 100 de lei si ca “se iese in paguba cu mine si sa se aiba grija”.

Eu la nuntile la care am fost in afara nu prea se dadea dar deloc, maxim ceva simbolic, iar bani doar cei ff apropiati, in rest se mai punea la dispozitie un cont bancar al mirilor in care se trimit sume gen 10-20€. Tin sa mentionez ca vorbim dr tari cu o putere de cumparare net superioară fata de Ro.

Am aflat cu stupoare ca aici se da 400-500€ de cuplu, adica cat un salariu minim. De unde pana unde sumele astea la nunti? eu mai am o nunta in octombrie si oscilez in a lasa tot 10-20 € sau sa nu ma duc deloc”, a fost confesiunea făcută de bărbat pe Reddit, potrivit Libertatea.

Citește și: Românii, înglobați în datorii, dar generoși cu darul de nuntă. Cât sunt dispuși să ofere și ce tradiții îi deranjează

„Așa pe aici”, „ Rege, tu ai facut asta ca sa te asiguri ca nu te mai invita nimeni la nunta, ever”, „Pai aici ești invitat că să își scoată banii, nu de plăcere . Strici piața. Crezi că aia fac nuntă așa de nebuni?”, au fost doar câteva dintre cele peste nouă sute de comentarii lăsate de internauți la mesaj.

„Salut. Putem pune de o colaborare? As vrea sa te trimit in locul meu la niste nunti unde sunt invitat. Dau eu aia 100 + spaga ta, sa fie bine pentru amandoi”, a fost propunerea făcută de un român în glumă, semn că s-a săturat de mers la nunți.