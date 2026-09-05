Un român s-a săturat să învârtă în zacuscă și a inventat o mașinărie care face treaba în locul lui. Din ce a construit-o

Un român a găsit o soluție ingenioasă pentru una dintre cele mai migăloase etape atunci când vine vorba de pregătit zacuscă. Pentru că nu a mai vrut să stea minute în șir lângă oală și să amestece continuu, bărbatul a inventat o mașinărie care face treaba în locul lui.

Un român s-a săturat să învârtă în zacuscă și a inventat o mașinărie care face treaba în locul lui | instagram/julia_bucur

Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că românii sunt creativi și găsesc soluții în absolut orice situație. Așa s-a întâmplat și în cazul unui român care s-a săturat să stea cu lingura în mână și să amestece constant în oala cu zacuscă.

În loc să facă munca în mod tradițional, bărbatul a găsit o soluție ingenioasă. Și-a construit singur un sistem automat care amestecă zacusca într-un ceaun de 145 de litri. Astfel, una dintre cele mai obositoare etape ale pregătirilor pentru iarnă poate fi făcută fără ca cineva să stea permanent cu paleta în mână.

Un român a inventat o mașinărie care face treaba în locul lui

Invenția românului a fost prezentată de fiica sa, Julia Bucur, care a povestit cum a reușit tatăl ei să construiască întregul mecanism care să îi ușureze munca.

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„Invenția lui tata, în era modernă 😃

Tata s-a gândit la o soluție pentru a optimiza pregătirile pentru iarnă, care de obicei durează foarte mult. Cel mai mult, învârtitul în oală.”, a spus Julia Bucur.

Din ce a construit bărbatul mașinăria pentru zacuscă

Sistemul realizat de tatăl Juliei Bucur este un adevărat amestec de piese vechi. Pentru mecanismul de amestecare a folosit un angrenaj provenit de la un cadru de bicicletă, pus în mișcare printr-un lanț și folosind schimbătorul bicicletei.

La mecanism a fost adăugat un motor de ștergător de parbriz de autobuz, alimentat la 24V. Pentru construcție a mai fost folosit și un cadru de birou electric, iar alimentarea este asigurată de un redresor reglabil vechi de aproximativ 50 de ani, provenit din armată.

Toate aceste componente au fost transformate într-un sistem care are un singur scop, să amestece zacusca în timp ce gospodarii se pot ocupa de restul pregătirilor.

„A construit un sistem automat de amestecare pentru ceaunul de 145 L, folosind un angrenaj cu cadru de bicicletă, acționat prin lanț folosind schimbătorul bicicletei, un motor de ștergător de parbriz de autobuz de 24V, un cadru de birou electric și un redresor reglabil de 50 de ani, provenit din armată.

Totul montat pe un suport cu focar pe gaz și vas din inox alimentar.

Cât de tare e tata? 😎😃

Noi zicem că merită 10/10. 😂”, a fost mesajul transmis de fiica românului creativ.

Invenția făcută de bărbat arată, încă o dată, cât de ingenioși pot fi românii atunci când vor să își ușureze munca. Un motor de autobuz, piese de bicicletă, un cadru de birou și un redresor vechi au fost transformate într-o mașinărie care amestecă singură zacusca.

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