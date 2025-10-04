Antena Căutare
Un rus a fost întrebat dacă știe ce se întâmplă la granița cu Ucraina. Ce răspuns neașteptat a oferit cetățeanul

Un fost soldat rus a împărtășit experiența lui de pe front din războiul de la granița cu Ucraina, iar video-ul a ajuns viral.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Octombrie 2025, 10:00
Bărbatul a vorbit deschis despre ce știe el că se întâmplă în războiul de la granița cu Ucraina. | Twitter

Un bărbat din Rusia a fost întrebat dacă știe ce se întâmplă în Ucraina și i s-a cerut să își spună părerea sinceră despre război.

Ce spune un fost soldat rus despre războiul de la granița cu Ucraina

Videoclipul cu tânărul rus a devenit viral imediat datorită răspunsurilor pe care le-a oferit. El a povestit că a fost soldat rus voluntar, a fost plecat pe front și apoi s-a întors acasă după ce a fost rănit.

Astăzi a ajuns să fie un om al străzii, trăind viața de pe o zi pe alta, fără siguranța zilei de mâine. El vorbește despre război ca și cum nu ar fi nimic surprinzător pentru el.

Bărbatul a fost filmat pe o bancă din centrul unui oraș mare din Rusia. Cu un chip obosit, purtând o geacă de piele și o eșarfă, el a povestit cu calm despre experiențele groaznice prin care a trecut.

Cel care l-a filmat l-a întrebat pe bărbat dacă știe despre războiul de la granița cu Ucraina. Rusul a răspuns imediat: „Dacă ataci o altă țară, trebuie să te aștepți ca aceasta să răspundă. Este evident”.

Bărbatul a încercat să își explice răspunsul, povestind că în 2022 a plecat la război, fiind trimis în Sievierodonetsk. A povestit că acolo a devenit comandantul unui grup de 53 soldați. Nu i-a fost deloc ușor pentru că a fost rănit în luptă, a fost internat în spital și acolo depresia și-a spus cuvântul. El a fost diagnosticat cu probleme mintale și nu și-a mai revenit deloc după acea perioadă.

În timp ce își povestea experiența traumatizantă din război, tânărul rus și-a ridicat tricoul și i-a arătat interlocutorului său abdomenul plin de cicatrici căpătate pe front cu doar câțiva ani înainte.

„Am avut o ipotecă, mi-am cumpărat un apartament. Dar am fost prost. I-am dat totul mamei mele, iar ea m-a dat afară. Avem o relație dificilă. Acum locuiesc pe stradă”, mai mărturisește fostul soldat rus, potrivit Libertatea.

Reporterul l-a întrebat pe bărbat și dacă s-ar mai gândi vreodată să se întoarcă pe front.

„Ai citit romanul „Nimic nou pe frontul de vest” de Erich Maria Remarque?”, îl întreabă pe jurnalistul care îl intervieva, iar reporterul i-a spus că nu.

„Citește-l. E exact ca în cărțile despre război, doar că mult mai rău. Oricine l-a citit știe. Dar, în realitate, totul e de o sută de ori mai groaznic”, a mărturisit în continuare veteranul.

Videoclipul cu fostul soldat rus a devenit viral și a stârnit o serie de reacții în mediul online. Mulți internauți i-au luat apărerea spunând că statul l-a părăsit după ce nu s-a mai putut folosi de serviciile sale militare, în timp ce alții îl condamnă că a plecat voluntar la război.

