Un virus care rezistă la sistemul de apărare al corpului îngrijorează experții. Unii se tem că ar putea provoca o nouă pandemie

Un virus care rezistă la sistemul de apărare al corpului îngrijorează experții și unii chiar se tem că poate duce la o nouă pandemie.

Una dintre mecanismele cheie de apărare din corp atunci când vine vorba de o infecție e febra. Acesta e un proces prin care temperatura corpului crește pentru a îngreuna multiplicarea virusului.

Dar, potrivit unei noi cercetări, un virus rezistă la acest mecanism de apărare, scrie Daily Mail.

Cercetarea a fost realizată de experți din cadrul Universității din Cambridge, Marea Britanie.

Potrivit rezultatelor, mecanismul de apărare termin nu funcționează împotriva gripei aviare.

Virusurile gripale umane rămân de obicei în căile respiratorii superioare, unde temperaturile sunt în jur de 33 de grade Celsius. În timpul febrei, acestea pot crește până la aproape 41 de grade Celsius, la limita superioară.

Temperatura mai mare încetinește infecția și oferă sistemului imunitar timp pentru a elimina boala.

În schimb, virusul gripei aviare prosperă în căile respiratorii inferioare și uneori în intestinul păsărilor. Acolo, temperaturile sunt între 40–42 de grade Celsius, în mare parte peste nivelul pe care un om îl poate atinge.

Pentru a investiga cum afectează acest lucru severitatea unei infecții cu gripă aviară, experții au infectat șoareci cu un virus gripal PR8 modificat în laborator. Aceasta e o tulpină despre care cercetătorii spun că nu e periculoasă pentru oameni.

Experții au modificat secțiunea genetică implicată în replicare, astfel încât să semene mai mult fie cu virusurile gripale umane, fie cu cele aviare.

Când șoarecii au fost ținuți la o temperatură similară unei febre umane, rezultatele au arătat că versiunea „asemănătoare celei umane” a virusului s-a replicat cu dificultate, în timp ce versiunea „asemănătoare gripei aviare” a continuat să se copieze și a provocat boală severă.

Studiul trebuie repetat pe alte animale mai apropiate de oameni pentru a confirma rezultatele. Însă experții au avertizat că acest lucru sugerează că febra ar putea să nu fie eficientă împotriva bolii.

Experții susțin și că descoperirea lor pot afecta tratamentul gripei aviare. Ei sugerează că ar putea să nu fie întotdeauna benefic să tratezi o febră la un pacient infectat cu gripă aviară.

Oamenii folosesc febra pentru a lupta împotriva infecțiilor deoarece temperaturile mai ridicate pot face ca proteinele cheie de care virusul depinde pentru a se replica să se denatureze sau să-și schimbe forma.

„Din fericire, oamenii nu se infectează foarte des cu virusuri ale gripei aviare. Dar tot vedem zeci de cazuri umane în fiecare an. Rata de fatalitate a gripei aviare la oameni a fost în mod tradițional îngrijorător de mare, așa cum s-a întâmplat în infecțiile istorice cu H5N1, care au provocat peste 40% mortalitate,” a declarat dr. Sam Wilson, expert din cadrul Universității din Cambridge.

Gripa aviară poate duce la o nouă pandemie

„Înțelegerea modului în care virusurile gripei aviare provoacă boală gravă la oameni e esențială pentru supraveghere și pentru eforturile de pregătire pandemică. Acest lucru e cu atât mai important având în vedere amenințarea pandemică reprezentată de virusurile aviare H5N1,” a continuat expertul.

Recent, un bărbat din statul Washington, SUA, a murit după ce a fost infectat cu o tulpină de gripă aviară nemaivăzută până acum la oameni. Acesta e cel de-al 2-lea deces din SUA provocat de gripa aviară.

Studiul a fost publicat la o zi după ce oficialii francezi au avertizat că o pandemie de gripă aviară ar fi probabil mai mortală decât focarul de Covid.

Au fost înregistrate 71 de infecții umane cu gripă aviară în SUA din ianuarie 2022. Experții avertizează asupra riscului unui nou focar major. Toți pacienții, cu excepția unuia, au fost infectați cu tulpina H5N1.