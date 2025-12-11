Antena Căutare
Unde ar fi fost descoperit focul. Experții au găsit primele dovezi ale unuia dintre cei mai importanți pași din evoluția umană

Experții susțin că și-au dat seama unde ar fi fost descoperit focul, după ce au fost găsite dovezi vechi de sute de mii de ani.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 16:21 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 16:23
Focul a reprezentat un pas important în evoluția oamenilor | Shutterstock

Descoperirea focului e considerată una dintre cele mai importante etape din evoluția umană, ce ar fi contribuit la dezvoltarea nivelului modern de inteligență.

Focul a oferit metode de preparare ale hranei în siguranță, ceea ce a dus la dezvoltarea unui creier mai mare, scrie Science Alert.

Aceasta dezvoltare a deschis calea către evoluția Homo sapiens, specia din care fac parte toți oamenii moderni.

Dar perioada în care a fost descoperit focul a rămas un mister până acum.

Unde ar fi fost descoperit focul

Sedimente arse, artefacte și bucăți de pirite folosite pentru aprinderea focului au fost găsite în Marea Britanie. Ceea ce sugerează că oamenii aveau deja capacitatea de a crea foc acum mai bine de 400.000 de ani.

„Această descoperire extraordinară mută acest punct de cotitură cu aproximativ 350.000 de ani mai devreme,” a declarat arheologul Rob Davis de la British Museum.

„Implicațiile sunt uriașe. Capacitatea de a crea și controla focul e unul dintre cele mai importante momente de răscruce din istoria umană, cu beneficii practice și sociale care au schimbat evoluția omului,” a continuat Davis.

Citește și: Când ar fi apărut sărutul, potrivit experților. Oamenii nu sunt singurii care fac acest gest

Cercetătorii bănuiesc că folosirea focului a început oportunist. Oamenii ar fi profitat de incendiile de vegetație pentru a începe să folosească focul. Dovezi ale acestui tip de utilizare a focului au peste 1 milion de ani, o practică ce s-ar fi putut dezvolta pentru conservarea cărnii și alte forme de gătit.

Dar abilitatea de a aprinde focul, nu doar de a întreține unul deja existent, a apărut probabil mai târziu.

Anterior, cele mai vechi dovezi directe de foc produs intenționat de oameni aveau doar 50.000 de ani vechime. O analiză din 2018 a unor topoare descoperite în Franța sugera că acestea au fost lovite în mod repetat de un mineral precum pirita, un proces care ar genera scântei.

Acum, Davis și colegii săi au identificat 2 mici fragmente de pirite oxidate la Barnham, un sat din Marea Britanie. Unul dintre aceste fragmente a fost găsit aproape de artefacte expuse la căldură, inclusiv 4 topoare de mână din cremene sparte de căldură și sedimente înroșite.

Oamenii deja foloseau focul acum 400.000 de ani

„Studiile geologice arată că pirita e rară în mod natural în zonă. Ceea ce sugerează că a fost adusă intenționat la sit pentru a face focul,” au scris cercetătorii în lucrarea lor.

Testele efectuate pe sedimentele arse au arătat, de asemenea, că proprietățile lor au fost cel mai probabil rezultatul expunerii repetate la căldură, în concordanță cu utilizarea umană și nu cu un incendiu întâmplător.

Cei care aprindeau focul în Anglia paleolitică erau probabil Oameni de Neanderthal, un alt indiciu că rudele noastre erau capabile de comportamente complexe, inclusiv gândire abstractă și progrese tehnologice.

Abilitatea de a crea foc le-ar fi permis oamenilor să se hrănească și să se lege în grupuri mai mari. Focul le-a oferit, de asemenea, acces la noi tehnologii, precum producerea de lipici pentru unelte mai avansate.

Citește și: Cum ar fi arătat strămoșii noștri acum 3 milioane de ani. Rămășițele celebrei Lucy au fost recreate

„Accesul permanent la foc ar fi putut oferi un punct comun de coeziune, ceea ce a fost un potențial catalizator pentru evoluția socială,” concluzionează Davis și colegii săi.

„Ar fi permis gătitul de rutină, ar fi putut extinde consumul de rădăcini, tuberculi și carne, ar fi redus energia necesară digestiei și ar fi crescut aportul de proteine,” au continuat experții. „Aceste îmbunătățiri alimentare ar fi putut contribui la creșterea dimensiunii creierului, la o cogniție îmbunătățită și la dezvoltarea unor relații sociale mai complexe.”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
