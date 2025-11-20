Antena Căutare
Când ar fi apărut sărutul, potrivit experților. Oamenii nu sunt singurii care fac acest gest

Experții ar fi determinat când a apărut sărutul și că oamenii (și strămoșii noștri) nu sunt singurele mamifere care fac acest gest.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 16:42 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 16:44
Sărutul ar fi apărut în urmă cu zeci de milioane de ani | Shutterstock

Experții care au analizat când ar fi apărut sărutul susțin că acest gest a apărut cu mult timp înainte să apară oamenii moderni.

De fapt, sărutul ar fi apărut în urmă cu zeci de milioane de ani, scrie Live Science.

Dar oamenii moderni, Homo sapiens, ar fi apărut în urmă cu aproximativ 300.000 de ani.

Studiul a fost publicat în jurnalul științific Evolution and Human Behavior.

Când ar fi apărut sărutul, potrivit experților

Cercetătorii care au analizat când ar fi apărut sărutul susțin că și Omul de Neanderthal, una dintre cele mai apropiate rude ale oamenilor, probabil apela la acest gest. E posibil ca această specie și oamenii moderni să se fi sărutat între ei.

„E pentru prima dată când cineva privește sărutul printr-o lentilă a evoluției pe o perioadă atât de lungă,” a declarat autoarea principală a studiului, Matilda Brindle, biolog de la Universitatea Oxford.

„Descoperirile noastre se adaugă unui volum tot mai mare de cercetări care evidențiază diversitatea remarcabilă a comportamentelor sexuale la rudele noastre primate,” a continuat experta.

Potrivit estimărilor experților, sărutul ar fi apărut inițial în urmă cu 21 de milioane de ani.

Înainte de a data cele mai vechi săruturi din lume, o echipă internațională de cercetători a definit ce înseamnă sărutul, deoarece alte acțiuni gură-la-gură din natură seamănă cu sărutul.

De exemplu, mamele urangutani și cimpanzei transferă mâncare mestecată puilor direct din gură. Peștii se angajează în „lupte prin sărut” pentru a decide exemplarul dominant sau pentru a concura pentru teritoriu. În final, cercetătorii au definit sărutul ca fiind „contact gură-la-gură non-agresiv, care nu implică transfer de hrană”.

Pe baza acestei definiții, diverse primate actuale, inclusiv bonobo, gorile, cimpanzei, urangutani, macaci și babuini, au fost observate sărutându-se.

Cercetătorii au folosit apoi o metodă statistică numită modelare bayesiană pentru a reconstrui istoria evolutivă a sărutului. Modelul a fost repetat de 10 milioane de ori pentru a se asigura că rezultatele sunt reale.

Experții au concluzionat că sărutul a evoluat o singură dată, la strămoșul comun al marilor maimuțe (Hominidae), acum aproximativ între 21.5 milioane și 16.9 milioane de ani.

Totuși, sărutul lipsea la strămoșii grupurilor Macacina și Papionina (care includ macacii și babuinii). Ceea ce sugerează că sărutul a evoluat separat la speciile moderne din aceste grupuri.

Cum ar fi evoluat sărutul

Deși sunt necesare dovezi suplimentare, cercetătorii au spus că sărutul ar putea să fi evoluat din practica de pre-mestecare și transfer al hranei de la mamă la pui. Acest comportament de împărțire a hranei s-ar fi transformat în ceea ce recunoaștem astăzi ca sărut.

„Nu sunt sigură că studiul actual aduce ceva substanțial nou în cunoștințele noastre despre acest comportament la Omul de Neanderthal,” a declarat April Nowell, arheolog paleolitic de la Universitatea din Victoria, care nu a participat la studiu.

Nowell a menționat „dovezi intrigante” apărute în 2017, când un alt grup de cercetare a comparat microbii conservați în placa dentară a unui Om de Neanderthal care a trăit acum 48.000 de ani cu cei găsiți în gura oamenilor moderni.

Echipa a concluzionat că neanderthalienii și Homo sapiens s-ar fi putut săruta. Deși suprapunerea microbiană ar putea reflecta și hrană sau apă împărtășită, a spus Nowell.

Nu e clar cât de răspândit era sărutul printre rudele noastre umane. Deoarece sărutul nu este un comportament universal între oamenii moderni. Doar aproximativ jumătate dintre culturi îl practică, de fapt. Potrivit lui Nowell, aceeași variabilitate ar fi putut exista și în trecut.

