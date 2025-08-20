Antena Căutare
Home News Inedit Viața devine mai bună pentru aceste 3 zodii, începând cu 25 august 2025. Ce vești aduce horoscopul

Viața devine mai bună pentru aceste 3 zodii, începând cu 25 august 2025. Ce vești aduce horoscopul

Astrologii au realizat horoscopul pentru săptămâna viitoare și așa a ieșit la iveală care sunt cele 3 zodii pentru care viața devine mai bună începând cu 25 august 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 16:29 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 23:14
Galerie
Descoperă care sunt cele 3 zodii pentru care viața devine mai ușoară după săptămâna 18-24 august 2025 | sursa foto: Shutterstock

Au fost zile și perioade extrem de interesante în luna august pentru toate zodiile, însă după data de 25 august 2025, viața devine mult mai bună pentru 3 zodii, potrivit horoscopului. Descoperă cine primește vești bune și cine are parte de momente de bucurie după săptămâna 18-24 august 2025.

Viața devine mai bună pentru aceste 3 zodii, începând cu 25 august 2025. Cine sunt norocoșii din horoscop care primesc vești bune

Astrologii sunt de părere că viața devine mai bună pentru 3 dintre zodii, după săptămâna 18-24 august 2025. Odată cu intrarea Soarelui sub semnul Fecioarei, în data de 22 august 2025, gândurile se îndreaptă către sănătate, muncă și realizări. După o vară plină de activități, iată că a venit momentul pentr relaxare și pentru regăsirea echilibrului. Pe 24 august, Soarele sub influența lui Uranus aduce o tendință de creștere a dorinței de libertate, de schimbare și de descoperire.

Descoperă în rândurile de mai jos care sunt cele 3 zodii din horoscop pentru care viața devine mai bună după data de 25 august 2025.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Zodia ocrotită de univers de la 1 septembrie. Ce nativi au parte de protecție în viitor

Prima zodie din horoscop pentru care viața devine mai bună după data de 25 august 2025 este Racul. Cei născuți în această zodie vor avea un început de săptămână dificil, însă lucrurile ulterior se vor schimba rapid în bine. Chiar dacă vor exista anumite situații complicate în plan sentimental, cu răbdare totul se va rezolva cu bine. Concentrează-te pe îngrijirea de sine în această săptămână pentru a te asigura că emoțiile tale nu scapă de sub control. După data de 25 august, viața acestei zodii devine bună.

A doua zodie din horoscop pentru care viața devine mai bună după data de 25 august 2025 este Fecioara. Nativii au șanse mari să se confrunte cu tot felul de situații dificile. Evită conflictele și discuțiile în contradictoriu. Cel mai important lucru în această săptămână este să încerci să nu te lași distras de nicio influență exterioară sau de relațiile cu ceilalți, căci vei avea tendința să nu gestionezi bine situațiile tensionate. Astrele îți recomandă să ai mai multă grijă de tine și de nevoile tale, altfel ai putea să ajungi rapid la epuizare. Fă asta și viața ta chiar va deveni mai bună, după data de 25 august 2025, arată cei de la yourtango.com.

imagine cu persoana fericita in natura si cercul celor 12 zodii

A treia zodie din horoscop pentru care viața devine mai bună după data de 25 august 2025 este Săgetătorul. Nativii ar putea întâmpina anumite probleme sau situații dificile în rekația de cuplu sau în relațiile profesionale. Astrele te ajută să comunici mai bine și să rezolvi anumite probleme mai noi sau mai vechi. Acest lucru îți va aduce relaxare și viața va deveni mai bună după data de 25 august 2025.

Asus a lansat cel mai rapid monitor OLED din lume. Cum arată dispozitivul record...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal” Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Observatornews.ro Momentul care i-a făcut pe cei doi adolescenţi să se sinucidă îmbrăţişaţi, pe autostradă Momentul care i-a făcut pe cei doi adolescenţi să se sinucidă îmbrăţişaţi, pe autostradă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției Miercuri, 20.08.2025, 00:35
Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Marti, 19.08.2025, 16:45 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Marti, 19.08.2025, 18:23 Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Marti, 19.08.2025, 22:17
Mai multe
Citește și
Asus a lansat cel mai rapid monitor OLED din lume. Cum arată dispozitivul record
Asus a lansat cel mai rapid monitor OLED din lume. Cum arată dispozitivul record
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în viață. Fosta soție a lui Elvis Presley a avut o reacție neașteptată
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în... Catine.ro
Culoarea dinților poate dezvălui detalii despre sănătatea ta. Ce secrete ascunde
Culoarea dinților poate dezvălui detalii despre sănătatea ta. Ce secrete ascunde
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Diferenţa între iaurtul obişnuit şi cel grecesc. Nu doar grăsimile sunt în cantităţi diferite
Diferenţa între iaurtul obişnuit şi cel grecesc. Nu doar grăsimile sunt în cantităţi diferite Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
EXCLUSIV | Petrolul, gata de o nouă lovitură! Un internațional de tineret e dorit insistent la Ploiești! Suma pe care ”lupii” o pun pe masă
EXCLUSIV | Petrolul, gata de o nouă lovitură! Un internațional de tineret e dorit insistent la Ploiești! Suma pe... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x