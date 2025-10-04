„Zeița vie” care nu are voie să calce pe pământ. Cum a ajuns o copilă de doar 2 ani venerată ca o divinitate | VIDEO

O fetiță este venerată ca o divinitate. Iată cum s-a întâmplast asta.

O fetiță de doar 2 ani și jumătate este venerată ca o divinitate vie. Ea a fost aleasă de o comunitate din Nepal să fie noua zeiță-copil Kumari.

Cum a devenit fetița de doar 2 ani noua „Zeiță vie”

Alegerea fetiței ca noua zeiță-copil Kumari nu este una ieșită din comun, ci o continuare a unei tradiții vechi în comunitatea respectivă. Deși este criticată de organizații pentru drepturile omului, tradiția continuă în Nepal.

Ceremonia oficială a avut loc pe 1 octombrie. Aaryatara Shakya are 2 ani și jumătate și o înlocuiește pe Trishna Shakya, care a împlinit 8 ani. Procesul alegerii unei noi zeițe-copil Kumari, pe cât de controversat este, pe atât de complex. Conform unei surse, copiii trebuie să provină doar din casta Shakya. Pe lângă asta, trebuie să îndeplinească anumite condiții precum aspectul fizic și horoscop. Fetițele trebuie să aibă corpul precum un copac Banyan, gene de vacă, gâtul ca cochilia unui melc de apă, pieptul de leu, vocea suavă și clară ca o gâscă, același semn zodiacal precum Regele, părul drept și negru și ochi închiși la culoare. Totodată, trebuie să aibă mânuțele și piciorușele delicate precum ale unei căprioare și o limbă mică și umedă.

De asmenea, au de trecut o probă de curaj, pe care mulți o consideră traumatizantă. În timpul probei respective, copilul este expus, în toiul nopții, unor scene dure cu animale sacrificate și bărbați mascați. În timpul acestei probe li se verifică semnele de frică.

După ce alegerea noii zeițe-copil, fetița este izolată într-un templu din Kathmandu, până la prima menstruație. Atunci se consideră că zeița Taleju a părăsit corpul copilului, după care sunt reduse în comunitate, unde, de cele mai multe ori, nu reușesc să se mai adapteze.

În timpul izolării, părinții își pot vedea fetița doar la ocazii speciale, aproximativ 13 la număr, și sunt venerate ca o divinitate vie. În ultimii ani, fetițele au acces la educație în timpul șederii la templu. Cu toate acestea, izolarea și responsabilizarea unui copil de doar 2 ani în acest mod stârnește dezbateri aprinse privind drepturile copiilor și impactul psihologic pe care îl au.

Potrivit tradiței, zeița-copil Kumari nu are voie să atingă pământul, astfel că este transportată pe un palanchin aurit în timpul ceremoniilor. În fiecare an, Prim-minsitrul și Președintele Nepalului îi ating mâna pictată în roșu, primind astfel binecuvântarea ei.

De asemenea, se consideră că privirea sa aduce noroc și orice mișcare face este demnă de interpretare. Astfel, dacă plânge, se crede că anunță o boală sau un deces. La fel dacă tremură, se consideră că ar exista riscul închisorii, iar dacă gustă din ofrande, oamenii se așteaptă la pierderi materiale. Potrivit tradiției populare, Zeița vie are puteri vindecătoare.

Aaryatara Shakya și-a lăsat în urmă părinții și fratele geamăn și a fost dusă la templu, unde va trăi în următorii ani precum o Zeiță vie.