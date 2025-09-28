Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Unde pot vota cetățenii moldoveni și câte secții sunt deschise în România

Cetăţenii moldoveni vor putea vota în total în 2274 de secţii de vot: 1973 în Moldova, 301 în străinătate și 12 organizate pentru locuitorii Transnistriei. Iată ce premieră are loc la București!

Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii moldoveni își aleg reprezentanții în viitorul Legislativ, iar Observator News transmite toate detaliile legate de alegeri, atât prin transmisiunile în direct ale reporterilor aflați la fața locului, prin intervențiile live ale personalităților marcante de peste Prut, cât și prin analizele specialiștilor care completează cel mai complex tablou jurnalistic oferit telespectatorilor români.

Aproape 3 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova ies la urne pentru a-și alege parlamentarii, ambasadorul Victor Chirilă declarând că aproximativ 30 000 de concetățeni ai săi vor lua parte la alegerile din România.

Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Câte secții sunt deschise în România

Scrutinul de astăzi este considerat crucial pentru parcursul european al țării vecine în contextul unor atacuri hibride care au fost semnalate atât de oficialii de la Chișinău, cât și din țara noastră, dar și de ceilalți parteneri europeni ai Republicii Moldova.

Potrivit Antena 3 CNN, în România, cetățenii moldoveni vor putea să își exercite dreptul în mai multe secții de votare organizate în toată țara astfel:

București: 5 secții de votare

Iași: 3 secții de votare

Cluj-Napoca: 2 secții de votare

Timișoara: 2 secții de votare

Brașov: 2 secții de votare

Bacău: 1 secție de votare

Baia Mare: 1 secție de votare

Constanța: 1 secție de votare

Craiova: 1 secție de votare

Galați: 1 secție de votare

Oradea: 1 secție de votare

Târgu Mureș: 1 secție de votare

Suceava: 1 secție de votare

Sibiu: 1 secție de votare

Iată adresele complete ale secţiilor de votare în România:

La București are loc și o premieră, dat fiind că s-a deschis pentru prima dată o secție de votare în cadrul Muzeului Țăranului Român.

Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Unde pot vota cetățenii moldoveni

Cetăţenii moldoveni vor putea vota în total în 2274 de secţii de vot: 1973 în Moldova, 301 în străinătate și 12 organizate pentru locuitorii Transnistriei.

Majoritatea secțiilor din străinătate sunt în Europa, distribuite astfel: 75 în Italia, 36 în Germania, 26 în Franța, 24 în Regatul Unit, 23 în România și 15 în Spania. În Rusia vor fi deschise 2 secții de votare, iar în Azerbaidjan și Belarus câte una. În Statele Unite ale Americii vor funcționa 22 de secții de votare, iar în Canada 7.

Scrutinul începe la ora locală 7:00 și se încheie la ora 21:00, iar în comparație cu scrutinul prezidențial din 2024, anul acesta au fost construite 69 de secții suplimentare în diaspora, scrie News.ro.

Potrivit sursei, după închideea urnelor nu vor fi exit-polluri, iar primele rezultate vor veni din secțiile mici. Un prim tablou al rezultatelor ar putea să se contureze abia după ce acestea sunt procesate și din secțiile mai mari, care sunt așteptate să fie anunțate începând cu ora 23:00.

Totuși, rezultatul alegerilor va rămâne incert până când vor fi anunțate și rezultatele din diaspora.

