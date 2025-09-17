„Înainte spre Europa sau înapoi spre Rusia” Alegerile din Republica Moldova, în direct la Observator

Antena Căutare
28 septembrie. Ziua alegerilor din Republica Moldova. Ziua care decide viitorul! Observator îți arată cât de important este acest vot pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru securitatea și stabilitatea întregii regiuni.

Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 13:36 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 13:42
Campania „Înainte spre Europa sau înapoi spre Rusia” aduce publicului reportaje exclusive, analize, interviuri și transmisii în direct din inima Republicii Moldova.

Toate statele membre ale Uniunii Europene susțin parcursul european al Republicii Moldova, însă acest drum poate fi continuat doar cu o conducere pro-europeană la Chișinău. Moldova este un partener strategic, aflat în prima linie a confruntării cu influența Federației Ruse, una dintre ultimele „cărți” pe care UE le mai poate juca în vecinătatea estică. Orice creștere a influenței Moscovei la Chișinău ar însemna limitarea democrației, a statului de drept și a reformelor, dar și un val de propagandă și dezinformare rusească care ar afecta întreaga regiune.

Începând de astăzi, la Observator 19, telespectatorii vor putea urmări materiale care abordează teme esențiale pentru viitorul Moldovei și relevanța lor pentru România: de la importanța alegerilor din 28 septembrie și riscul ca țara să cadă sub influența Rusiei, până la modul în care Moscova încearcă să le submineze prin propagandă, bani negri și știri false; de la dependența energetică și infrastructura comună, la contribuția decisivă a basarabenilor stabiliți sau școliți în România; de la poveștile de succes ale brandurilor moldovenești pe piața românească, la impactul pe termen lung al celor peste 30.000 de studenți basarabeni care au venit la studii în România doar în ultimii ani.

În Observator 12, artiști de peste Prut vorbesc despre impactul pe care aceste alegeri îl pot avea asupra viitorului țării lor, dar și despre cum se simte influența marilor puteri în Moldova.

Începând cu 24 septembrie, jurnaliștii Bianca Iacob și Cristi Popovici vor transmite din Republica Moldova toate detaliile legate de alegeri și vor arăta care este atmosfera printre oamenii al căror viitor depinde de rezultatul alegerilor.

Alegerile de peste Prut înseamnă mai mult decât un exercițiu democratic. E un moment de răscruce, poate cel mai important de la dobândirea independenței Republicii Moldova, iar aceste alegeri vor decide dacă se continuă drumul european al statului de drept, al prosperității sau rămâne în trecut - în zona influenței Rusiei. Este un vot pentru o direcție a generațiilor viitoare.” - Bianca Iacob, jurnalist Observator

Am fost de multe ori în Republica Moldova și am văzut cu ochii mei cât de fragil este drumul lor. Oamenii trăiesc între speranță și teamă, între dorința de a fi parte din Europa și presiunea constantă a Rusiei. Pentru mulți, aceste alegeri nu sunt doar un vot, ci o alegere între viitor și supraviețuire. 28 septembrie poate fi ziua în care Moldova își decide, cu adevărat, destinul. - Cristi Popovici, jurnalist Observator

În ziua votului, pe 28 septembrie, Observator aduce o privire completă asupra mizei geopolitice și sociale a acestui moment istoric. Transmisiunile în direct ale reporterilor aflați la fața locului, intervențiile live ale personalităților marcante de peste Prut și analizele specialiștilor completează cel mai complex tablou jurnalistic oferit telespectatorilor români, la Observator, atât la TV, cât și în mediul on-line.

Toate informațiile se văd în direct, pe Antena 1 și antenaplay.ro. Informațiile sunt disponibile și pe observatornews.ro, Facebook Observator, Instagram Observator, Youtube Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

