Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cele mai noi informații sunt chiar acum disponibile pe Observator

17 candidaţi își dispută cea de-a doua cea mai importantă funcţie publică din ţară, după cea de preşedinte: postul de primar al Capitalei.

A început lupta pentru Primăria Bucureşti! Urnele de vot s-au deschis la ora 07:00 iar bucureştenii sunt aşteptaţi la vot, în secţiile la care sunt arondaţi. 17 candidaţi își dispută cea de-a doua cea mai importantă funcţie publică din ţară, după cea de preşedinte: postul de primar al Capitalei.

Peste 6.000 de bucureşteni au votat în primele 15 minute de la deschiderea urnelor de vot, ceea ce înseamnă o prezenţă de 0,34%, potrivit datelor transmise de AEP.

Candidații la Primăria Capitalei au mers rând pe rând, încă de la primele ore, să își exercite votul și au oferit declarații.

