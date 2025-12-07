Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cele mai noi informații sunt chiar acum disponibile pe Observator

Antena Căutare
17 candidaţi își dispută cea de-a doua cea mai importantă funcţie publică din ţară, după cea de preşedinte: postul de primar al Capitalei.

Publicat: Duminica, 07 Decembrie 2025, 10:48 | Actualizat Duminica, 07 Decembrie 2025, 10:58
A început lupta pentru Primăria Bucureşti! Urnele de vot s-au deschis la ora 07:00 iar bucureştenii sunt aşteptaţi la vot, în secţiile la care sunt arondaţi. 17 candidaţi își dispută cea de-a doua cea mai importantă funcţie publică din ţară, după cea de preşedinte: postul de primar al Capitalei.

Peste 6.000 de bucureşteni au votat în primele 15 minute de la deschiderea urnelor de vot, ceea ce înseamnă o prezenţă de 0,34%, potrivit datelor transmise de AEP.

Candidații la Primăria Capitalei au mers rând pe rând, încă de la primele ore, să își exercite votul și au oferit declarații.

Mai multe detalii pe observatornews.ro.

Alegeri Bucureşti 2025. Peste 113.000 de alegători au votat până la ora 11:00. Prezenţă scăzută faţă de 2024
