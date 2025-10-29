Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Ilie Bolojan. De ce este împotrivă George Simion cu această alegere

Premierul Ilie Bolojan a înaintat o propunere surpriză pentru postul vacant de vicepremier: Oana Gheorghiu, cofondatoare şi copreşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

Nominalizarea a declanşat imediat reacţii în coaliţie şi în spaţiul public — de la cereri de retragere formulate de lideri PSD, până la atacuri aspre din partea preşedintelui AUR, George Simion.

Cine este Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu, în vârstă de 56 de ani, este una dintre cele mai cunoscute figuri din sectorul nonprofit românesc. Absolventă a ASE Bucureşti — specializarea management economic — Gheorghiu s‑a făcut remarcată prin proiecte de infrastructură medicală şi campanii de advocacy prin Asociaţia Dăruieşte Viaţă. Sub conducerea sa, asociaţia a mobilizat donaţii private de peste 100 de milioane de euro şi a pus în practică proiecte considerate pionierat pentru România, cel mai mediatizat fiind Spitalul pentru Copii cu cancer de la Marie Curie. Guvernul a motivat nominalizarea invocând „experienţa Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească” şi rolul ei în „reformarea României” într‑un moment în care „ţara noastră are nevoie de toate energiile” pentru a construi un stat mai funcţional pentru cetăţeni, potrivit libertatea.ro.

Propunerea lui Bolojan nu a fost primită unanim în coaliţie. Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut public retragerea nominalizării, argumentând că menţinerea propunerii ar putea „compromite relaţia cu Statele Unite ale Americii” şi ar conduce la un „dezastru ireparabil diplomatic” în raport cu partenerul strategic al României. Mesajul lui Grindeanu, făcut public pe canale oficiale şi preluat de mass‑media, a reaprins disputa despre echilibrul politic şi sensibilităţile externe ale coaliţiei.

De ce nu e de acord George Simion cu această propunere

George Simion, preşedintele AUR, a răspuns tăios la apelul lui Grindeanu, lansând un atac politic dur la adresa liderului PSD. Într‑un clip postat pe TikTok şi preluat de site‑uri de presă, Simion îl cataloghează pe Grindeanu drept „penibil” şi îl acuză că „a participat la anularea alegerilor”, susţinând că tocmai astfel de practici — nu nominalizarea Oanei Gheorghiu — periclitează relaţiile României cu SUA. Simion merge mai departe în vocabularul său agresiv: afirmă că Grindeanu şi PSD „merită să dispară” şi foloseşte termeni jignitori la adresa liderului social‑democrat. De asemenea, Simion îl atacă pe Grindeanu amintind‑i de legături controversate cu companii care au achitat avioane („Nordis”) şi alte presupuse fapte de natură etică. Replica preşedintelui AUR plasează disputa într‑un registru acut politic şi emoţional, dezvăluind fisuri serioase în coaliţie, potrivit news.ro.

Din partea Executivului, argumentul pentru numirea Oanei Gheorghiu este profesional şi pragmatic: experienţa managerială în proiecte sociale de anvergură, capacitatea de a atrage resurse private şi know‑how‑ul în implementarea unor infrastructuri critice de sănătate sunt văzute ca atuuri care pot fi transferate la nivel guvernamental. Alegerea semnifică, pentru susţinătorii ei, intenţia de a aduce în aparatul de stat competenţă din societatea civilă. Pe de altă parte, oponenţii — în speţă Grindeanu — invocă riscuri diplomatice şi imagini publice care, susţin ei, pot avea consecinţe asupra relaţiilor cu aliaţii externi. În acest context, poziţionarea lui Simion arată că disputa nu este doar despre o persoană, ci despre cine controlează agenda coaliţiei şi despre rivalităţi politice care pot transforma o simplă nominalizare într‑un test al stabilităţii guvernului.

Nominalizarea transmisă de premier către Administraţia Prezidenţială urmează procedura constituţională: propunerea trebuie analizată în cadrul consultărilor politice şi, eventual, validată prin mecanismele ce decurg din negocierile politice din coaliţie. Reacţiile publice ale liderilor politici sugerează însă că decizia finală va depinde mai mult de echilibrul de forţe politice din coaliţie decât de competenţele profesionale invocate. Până la un consens politic, cazul rămâne deschis şi va fi urmărit ca un indicator al modului în care partidele gestionează tensiunile interne fără a afectea relaţiile externe.