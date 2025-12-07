Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele”

Anca Alexandrescu a venit singură la secția de votare și a făcut declarații la ieșirea de la urne. Ce a spus candidatul independen, susținut de AUR în lupta pentru scaunul Primarului General.

Pe 7 decembrie 2025, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu și-a exercitat dreptul la vot. La ieșirea de la urne, a transmis un mesaj de mobilizare și a spus că a votat „pentru un București în care să se poată trăi și să ne permitem să trăim”.

Candidata independentă susținută de AUR a venit, însă, singură la secția de votare. Aceasta a intrat în secție însoțită doar de o echipă de filmare de la un alt post de televiziune și nu a interacționat prea mult.

Și în ceea ce privește ținuta, ea a ales să poarte haine modeste și să nu iasă în evidență. Conform imaginilor publicate, aceasta a purtat o geacă de iarnă albă simplă, o bluză cu motive de sezon, a apărut fără pic de machiaj pe față și nu a zăbovit prea mult la vot.

Ce a declarat Anca Alexandrescu, candidatul independent susținut de AUR, după ieșirea de la urne

Ulterior, Anca Alexandrescu a oferit o serie de declarații despre votul său.

„Am votat pentru un oraş în care să se poată trăi şi să ne permitem să trăim. Am venit cu credinţă, cu recunoştinţă pentru tot ceea ce am trăit aceste săptămâni", a declarat Alexandrescu, la ieşirea de la urne potrivit observatornews.ro. Ea a susţinut că tot ceea ce a trăit în perioada campaniei electorale a fost "un dar" şi experienţa vieţii sale de până acum

„Este un dar ceea ce am primit în această perioadă. Este experienţa vieţii mele de până acum. Am emoţii şi sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la Bucureşti. Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”, a mai adăugat aceasta.

Duminică, 7 decembrie 2025, are loc scrutinul pentru alegerea primarului general al București, după ce funcția a rămas vacantă în urma demisiei Nicușor Dan, ales președinte al României. În Capitală au fost amenajate 1.289 de secții de votare, repartizate în cele șase sectoare, astfel încât fiecare alegător să poată vota la secția corespunzătoare adresei sale.

Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne pentru a‐și alege primarul general, într-un scrutin cu miză ridicată, considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani. În contextul disputelor politice intense, al campaniei electorale marcate de dezbateri privind infrastructura, calitatea vieții și administrația locală, prezența la vot reprezintă un indicator-cheie al mobilizării electoratului din Capitală.