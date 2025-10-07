Antena Căutare
Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni. Pentru ce este acuzată

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a socilitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale.

Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 11:27 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 11:55
Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni

Parchetul General a anunțat oficial punerea în mișcare a urmăririi penale față de europarlamentarul Diana Șoșoacă pentru săvârșirea a 11 infracțiuni.

Potrivit comunicatului oficial, „procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a socilitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale”.

Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni. Pentru ce este acuzată

Eurodeputata Diana Șoșoacă a revenit în atenția publicului cu un nou scandal politic, fiind acuzată de:

  • 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzute de art. 205 alin. 1 Cod Penal
  • 4 infracțiuni de promovare, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de răbzoi, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prevăzute de art. 5 din OUG nr. 31/2002
  • promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prevăzute de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combatera antisemitismului
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prevăzute de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002
  • ultraj, prevăzut de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal

În cursul zilei de ieri, 6 octombrie, Diana Șoșoacă a declarat în fața Parchetului General că „România intră în dictatură” și că „urmează arestări masive ale celor care susțin cauza naționalistă”, odată cu deschiderea dosarului în care și ea este inculpată, scrie Antena 3 CNN.

Aceasta a anunțat că va trimite sesizări la nivel mondial pentru a putea beneficia de ajutor pentru scoatere țării noastre „din dictatură” și că nu o interesează dacă Rusia, China, America sau Iran sunt statele care vor lua această inițiativă, notează Agerpres.

„Atenţie ce vă spun. Pregătiţi-vă că nu mai e mult şi nu trebuie să vă lăsaţi de izbelişte. (...) Avem obligaţia să luptăm până la capăt. Este momentul sacrificiului. Nu mai contează nici servici, nici şcoală, nici funcţii, nici case, nici maşini, nici aur. Suntem noi şi ei. Între noi este o prăpastie, iar românii dorm. (...)

De aceea, de astăzi, pornim acţiuni la nivel mondial. Vom trimite peste tot sesizări internaţionale, pentru a ne ajuta să ieşim din dictatură. Puţin îmi pasă cine ne salvează, că e China, că e Rusia, că e America, că e Venezuela, India, Iran. Avem nevoie de ajutor” le-a transmis eurodeputata susținătorulor săi care s-au adunat în fața Parchetului General atunci când aceasta a fost chemată pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară.

Șefa SOS a fost chemată la audieri încă din data de 23 septembrie 2025, însă atunci a ales să nu se prezinte.

Diana Șoșoacă
