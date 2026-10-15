Antena Căutare
Home News Politic Guvernul Niculescu, între votul Parlamentului și riscul anticipatelor.Premierul desemnat, față în față cu Alessandra Stoicescu,azi

Guvernul Niculescu, între votul Parlamentului și riscul anticipatelor.Premierul desemnat, față în față cu Alessandra Stoicescu,azi

După 160 de zile de haos politic, criza politică intră într-o nouă etapă. Va trece noul executiv de votul Parlamentului sau va deschide drumul alegerilor anticipate? Luca Niculescu, premierul desemnat, dă răspunsuri astăzi la Observator 19, într-un interviu cu Alessandra Stoicescu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 13:46 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 13:46
Premierul desemnat, față în față cu Alessandra Stoicescu, astăzi, la Observator 19 Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Miza este uriașă. După amenințarea președintelui Nicușor Dan cu declanșarea alegerilor anticipate în cazul în care Guvernul nu primește votul de învestitură, toate privirile sunt îndreptate spre Parlament. PSD a decis să intre la guvernare și ar urma să controleze majoritatea ministerelor din cabinetul condus de Luca Niculescu. PNL și UDMR au anunțat că vor susține formula guvernamentală la votul de învestitură, însă liberalii au precizat că se vor retrage apoi în Opoziție. USR își menține refuzul de a susține un Executiv din care face parte PSD.

Citește și: Meseria pe care ar fi avut-o Luca Niculescu dacă nu cădea comunismul. Premierul desemnat avea cu totul alte planuri în 1989

Premierul desemnat, față în față cu Alessandra Stoicescu, astăzi, la Observator 19 Antena 1

Potrivit informațiilor obținute de Observator, noul Executiv ar urma să aibă 17 ministere, inclusiv un portofoliu dedicat Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale. PSD ar urma să dețină cele mai multe portofolii, în timp ce mai multe ministere ar reveni unor tehnocrați și independenți selectați de președintele Nicușor Dan. Printre numele vehiculate se numără Marian Neacșu, Florin Manole, Alexandru Rogobete și Florin Barbu, pentru portofoliile de Interne, Muncă, Sănătate și Agricultură. La Finanțe ar urma să rămână Alexandru Nazare, iar la Externe este luat în calcul Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. Povestea familiei sale și legătura specială cu Franța

În acest context tensionat, Luca Niculescu transmite că este concentrat pe formarea Guvernului. „Sunt concentrat pe misiunea pe care o am, de a face un guvern, nu mă gândesc la posibilitatea unui eşec”, a declarat premierul desemnat.

Va reuși Luca Niculescu să formeze un Guvern care să treacă de Parlament? Cum va funcționa o majoritate în care PSD va avea cele mai multe ministere, iar PNL anunță retragerea în Opoziție după vot? Și ce garanții există că noua formulă va pune capăt crizei politice?

Citește și: Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială. Ce spune că s-ar putea întâmpla: „Niciun guvern nu este pregătit”

Răspunsuri la întrebările care contează, astăzi, la Observator 19. Luca Niculescu, premierul desemnat, față în față cu Alessandra Stoicescu, astăzi, în direct pe Antena 1 antenaplay.ro.

Declarațiile vor fi disponibile și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

https://www.instagram.com/observatorantena1/

https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en

luca niculescu dă mâna cu președintele nicușor dan
Luca Niculescu la conferința de presă

https://www.youtube.com/@ObservatorTV

Scandal în Parlamentul britanic! Un politician a ținut un discurs fără notițe. Detaliul care a stârnit suspiciuni...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Țiriac, acord cu SRI. Va primi 17 milioane de lei Ion Țiriac, acord cu SRI. Va primi 17 milioane de lei
Observatornews.ro Un profesor din Timiş a câştigat din meditaţii 100.000 de euro într-un singur an Un profesor din Timiş a câştigat din meditaţii 100.000 de euro într-un singur an
Antena 3 O doctoriță din Alexandria care s-a urcat beată la volan a făcut accident. Se grăbea pentru că intra în gardă la Urgențe O doctoriță din Alexandria care s-a urcat beată la volan a făcut accident. Se grăbea pentru că intra în gardă la Urgențe
SpyNews Diana Șoșoacă a dezvăluit cum a reușit să slăbească 20 de kilograme. La ce alimente a renunțat Diana Șoșoacă a dezvăluit cum a reușit să slăbească 20 de kilograme. La ce alimente a renunțat
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Scandal în Parlamentul britanic! Un politician a ținut un discurs fără notițe. Detaliul care a stârnit suspiciuni
Scandal în Parlamentul britanic! Un politician a ținut un discurs fără notițe. Detaliul care a stârnit suspiciuni
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Meseria pe care ar fi avut-o Luca Niculescu dacă nu cădea comunismul. Premierul desemnat avea cu totul alte planuri în 1989
Meseria pe care ar fi avut-o Luca Niculescu dacă nu cădea comunismul. Premierul desemnat avea cu totul alte planuri...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x