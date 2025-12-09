Imaginea din arhivă cu Ciprian Ciucu în care este de nerecunoscut. Cum arăta primarul general al Capitalei când era adolescent

Antena Căutare
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, își pregătește deja planurile pentru proiectele pe care vrea să le desfășoare pe timpul mandatului său.

Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 08:36 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 10:35
Internauții au fost surprinși să vadă pe rețelele de socializare o imagine cu Ciprian Ciucu din adolescență. | Hepta

Ciprian Ciucu părăsește funcția de primar al sectorului 6 al Bucureștiului pentru a deveni acum primarul general al Capitalei, după ce pe 7 decembrie 2025 a câștigat alegerile cu 36,16% din voturi.

Imaginea de colecție cu Ciprian Ciucu din adolescență, din timpul serviciului militar

Ciprian Ciucu a reușit să obțină majoritatea voturilor bucureștenilor, depășind numărul de voturi strâns de candidatul aflat pe poziția doi, Anca Alexandrescu, cu 21,94% din voturi.

Citește și: Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cu ce se ocupa înainte de a intra în politică

Noul primar general al Capitalei este foarte activ pe rețelele de socializare, postează mereu informații utile pentru cetățeni și nu ratează niciun trend atunci când vine vorba de a face conținut viral pentru Instagram.

Cu toate acestea, când vine vorba de viața lui personală și familia sa, Ciprian Ciucu este o fire discretă și preferă să îi țină pe cei dragi departe de lumina reflectoarelor. El evită să posteze imagini cu soția sa și copilul lor.

În urmă cu mai multe luni, însă, primarul a postat o imagine de colecție din arhivă, de pe vremea când era adolescent. Fotografia din armată, în uniformă militară, a trezit amintiri tuturor celor care au prins serviciul militar obligatoriu. În secțiunea de comentarii, internauții l-au felicitat pe Ciprian Ciucu pentru faptul că a făcut armata și l-au lăudat pentru că a postat fotografia din colecția de amintiri.

Citește și: Ce spune Ciprian Ciucu despre relația pe care o are cu Nicușor Dan. Cum se înțelege cu Președintele României

La descrierea imagini, Ciprian Ciucu, în vârstă de 47 ani, a scris „A fost odată”, uitându-se în urmă la anii care au trecut.

După ce a câștigat alegerile, Ciprian Ciucu a declarat că e pregătit să își pună planurile în aplicare pentru a aduce un trai mai bun pentru bucureșteni.

„Acest vot mă responsabilizează. Le mulțumesc foarte mult bucureștenilor pentru încrederea lor și celor care m-au susținut în această campanie. Vreau, în primul rând, să transmit un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernamentală, în special pentru cele de centru-dreapta. O să avem mult de muncă la Primăria Municipiului București și multe proiecte de implementat.

Așa cum am spus în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele. Nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung. Orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să rămână pe termen lung și să-și poată pune în aplicare viziunea”, a declarat noul primar al Capitalei.

Citește și: Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ce a câștigat alegerile la primăria Capitalei

