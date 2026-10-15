Astăzi, joi, 15 octombrie 2026, Biserica Ortodoxă o pomenește pe Sfânta Magdalena de la Mălainița, o figură duhovnicească cinstită pentru credința, smerenia și grija pe care le-a arătat față de semenii săi.

Calendar ortodox 15 octombrie 2026. Cine este sfânta româncă pomenită astăzi și ce poveste impresionantă are | hepta.ro

Viața sa a fost marcată de încercări, dar și de o apropiere profundă de Dumnezeu, pe care a păstrat-o până la sfârșitul zilelor.

Tot astăzi este pomenit și Sfântul Sfințit Mucenic Lucian din Antiohia. Sfânta Magdalena de la Mălainița se numără printre sfinții introduși mai recent în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, iar povestea sa este legată de comunitatea românească din Valea Timocului, aflată pe teritoriul actual al Serbiei.

Cine a fost Sfânta Magdalena de la Mălainița

Sfânta Magdalena s-a născut la 22 noiembrie 1895, în satul Șciubic din Valea Timocului. Provenea dintr-o familie mixtă: tatăl său era sârb, iar mama sa era româncă, descendentă a unei familii originare din Transilvania. La botez a primit numele Magdalena, fiind cunoscută și sub numele de Măndălina, arată cei de la doxologia.ro.

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Încă din copilărie a fost atrasă de credință și de cele sfinte. A învățat să citească, lucru mai puțin obișnuit pentru fetele din comunitatea sa în acea perioadă, iar apropierea de Sfânta Scriptură a devenit o parte importantă a vieții sale.

La vârsta de 19 ani s-a căsătorit cu Miloș, un bărbat din satul Mălainița. Fericirea familiei nu a durat însă mult. Soțul său a murit în timpul Primului Război Mondial, iar Magdalena a rămas văduvă, având în grijă un copil mic.

După această pierdere, și-a îndreptat tot mai mult viața către rugăciune și credință, găsind în acestea puterea de a trece peste suferință.

O viață simplă, dedicată rugăciunii și aproapelui

După moartea soțului, Magdalena a ales să ducă o viață modestă, departe de preocupările materiale. Păzea oile, citea din Sfânta Scriptură și își păstra obiceiul de a merge la biserică, indiferent de vreme. Pentru a participa la slujbele religioase, parcurgea pe jos aproximativ cinci kilometri.

Credința sa nu se limita însă la rugăciunea personală. Îi îndruma și pe ceilalți oameni din comunitate, învățându-i cum să se roage, să țină posturile și să respecte sărbătorile religioase.

Era cunoscută pentru bunătatea sa și pentru grija față de cei săraci sau aflați în suferință. Îi ajuta pe cei care aveau nevoie de sprijin și încerca să le ofere alinare prin cuvinte și fapte.

Potrivit relatărilor bisericești, Magdalena avea o viață spirituală profundă, iar credincioșii îi atribuiau daruri duhovnicești deosebite. În tradiția ortodoxă, ea a rămas un exemplu de smerenie, răbdare și dragoste față de aproapele.

Moartea Sfintei Magdalena și mănăstirea ridicată în cinstea sa

Sfânta Magdalena de la Mălainița a murit la 15 octombrie 1962. Potrivit tradiției bisericești, în momentul morții, chipul său ar fi fost luminat într-un mod neobișnuit, un episod păstrat în relatările despre viața sa.

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După trecerea sa la cele veșnice, locul în care obișnuia să se roage și să păzească oile a devenit un reper pentru credincioși. Acolo a fost ridicată ulterior Mănăstirea Mălainița, legată de memoria și cinstirea sa.

Moaștele Sfintei Magdalena se află în biserica mănăstirii și sunt cinstite de credincioși români și sârbi. Pentru cei care îi cunosc povestea, sfânta reprezintă un simbol al statorniciei în credință și al puterii de a transforma suferința într-o viață dedicată rugăciunii și ajutorării celorlalți.

Pomenită în fiecare an la 15 octombrie, Sfânta Magdalena de la Mălainița rămâne un exemplu de devotament, simplitate și bunătate, iar viața sa amintește de importanța credinței și a grijii față de cei aflați în nevoie.