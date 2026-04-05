Cea mai puternică rugăciune în Săptămâna Patimilor. Ce este bine să rostești pentru iertarea păcatelor

În Săptămâna Mare, cunoscută și ca Săptămâna Patimilor, credincioșii merg la biserică și se roagă pentru sănătate, dar și pentru iertarea păcatelor. În această perioadă sfântă, oamenii devin mai buni și își îndreaptă toată atenția către Dumnezeu. Iată ce este bine să rostești înainte de Paște.

Sărbătorile Pascale se apropie cu pași rapizi, iar tot mai mulți români se pregătesc din timp pentru această perioadă încărcată din punct de vedere spiritual.

Conform calendarului ortodox, Paștele se sărbătorește pe 12 aprilie anul acesta. De altfel, romano-catolicii vor marca Învierea Domnului pe data de 5 aprilie.

Înainte de ajunge la masa bogată în familie, credincioșii trec printr-o săptămână plină de încercări. În Săptămâna Patimilor, cunoscută și ca Săptămâna Mare, oamenii acordă mai multă atenție credinței. Aceștia lasă treburile din gospodărie pentru a merge la slujbele speciale, numite Denii.

De asemenea, din casele românilor nu lipsesc rugăciunile. Săptămâna Patimilor are o semnificație profundă, întărind legătura dintre oameni și Dumnezeu.

Ce rugăciune puternică este bine să rostești în Săptămâna Patimilor pentru iertarea păcatelor

Tot mai multe persoane aleg să se roage, în Săptămâna Patimilor, pentru sănătate și iertarea păcatelor. Iată ce cuvinte puternice trebuie să rostească cei care își doresc să întoarcă spre Divinitate și să aibă parte de o curățare spirituală, chiar înainte de Paște.

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumne­zeul nostru, Care ai plâns pentru La­zăr și lacrimi de întristare și de mi­lostivire ai vărsat pentru dânsul, pri­mește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sân­gele Tău, curățește sângele meu și a­mes­tecă în trupul meu mireasma tru­pului Tău cel de viață făcător.

Fie­rea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să în­dulcească amărăciunea cu care potriv­nicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de po­trivnici. Preasfintele Tale mâini, piro­nite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pier­zării, precum a făgăduit preasfântă gu­ra Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu păl­muiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fă­ră­delegi. Duhul Tău, pe care l-ai în­cre­dințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin ha­rul Tău.

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moște­nirea lor. Nu am lacrimi mângâie­toa­re, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfier­bânte cu lacrimile dra­gostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hris­toase, Dumne­ze­ule, Vistie­rul bu­nă­tăților, dă­ruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndu­rerată, ca să pornesc cu tot sufletul în cău­tarea Ta; căci fără de Tine mă voi în­străina de tot binele. Dă-mi, așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închi­­puirea icoanei Tale.

Te-am părăsit, Doam­ne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhov­nicească. Numără-mă între oile turmei Tale prea­alese. Hră­nește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este să­lașul Tău și se vede într-însa strălu­cirea descoperiri­lor Tale. Strălu­cirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în ne­cazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mân­tuitorului nos­tru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.”, potrivit doxologia.ro.

Este bine ca rugăciunea să fie citită în orice zi din Săptămâna Patimilor, însă este important ca cei care o rostesc să aibă sufletul curat.