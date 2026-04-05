Cea mai puternică rugăciune în Săptămâna Patimilor. Ce este bine să rostești pentru iertarea păcatelor

Sărbătorile Pascale se apropie cu pași rapizi, iar tot mai mulți români se pregătesc din timp pentru această perioadă încărcată din punct de vedere spiritual.
Conform calendarului ortodox, Paștele se sărbătorește pe 12 aprilie anul acesta. De altfel, romano-catolicii vor marca Învierea Domnului pe data de 5 aprilie.
Înainte de ajunge la masa bogată în familie, credincioșii trec printr-o săptămână plină de încercări. În Săptămâna Patimilor, cunoscută și ca Săptămâna Mare, oamenii acordă mai multă atenție credinței. Aceștia lasă treburile din gospodărie pentru a merge la slujbele speciale, numite Denii.
De asemenea, din casele românilor nu lipsesc rugăciunile. Săptămâna Patimilor are o semnificație profundă, întărind legătura dintre oameni și Dumnezeu.
Ce rugăciune puternică este bine să rostești în Săptămâna Patimilor pentru iertarea păcatelor
Tot mai multe persoane aleg să se roage, în Săptămâna Patimilor, pentru sănătate și iertarea păcatelor. Iată ce cuvinte puternice trebuie să rostească cei care își doresc să întoarcă spre Divinitate și să aibă parte de o curățare spirituală, chiar înainte de Paște.
„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător.
Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău.
Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi, așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale.
Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.”, potrivit doxologia.ro.
Este bine ca rugăciunea să fie citită în orice zi din Săptămâna Patimilor, însă este important ca cei care o rostesc să aibă sufletul curat.