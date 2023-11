Postul Crăciunului a început pe 15 noiembrie 2023. Ce se mănâncă și ce este interzis

Una dintre cele mai importante perioade de post din an începe în luna noiembrie. Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie și se întinde pe o perioadă de 40 de zile, până la Sărbătoarea Nașterii Domnului. Iată care sunt tradițiile și obiceiurile pe care le țin creștinii în perioada postului.

Postul Crăciunului 2023 începe pe data de 15 noiembrie și se termină pe data de 24 decembrie inclusiv. Perioada de 40 de zile este încărcată de semnificații religioase, de tradiții și obiceiuri pe care creștinii încă le țin cu mare drag și recunoștință.

Postul Nașterii Domnului este considerat un post al bucurieri de către Biserica Ortodoxă, iar în perioada acestuia are loc o mare și importantă sărbătoare pentru credincioși pe care aceștia o prăznuiesc în fiecare an. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului are loc pe data de 21 noiembrie, fiind un eveniment sărbătorit atât de Biserica Catolică, cât și de Biserica Ortodoxă.

Citește și: Tradiții și superstiții din popor în luna noiembrie. Ce aduce Brumar și care sunt sărbătorile importante în această lună

A început postul Craciunului 2023

Postul Crăciunului este un eveniment important rânduit de Biserici și este al doilea ca mărime după Postul Paștelui. Acest post este considerat unul al bucuriei, deoarece este mai ușor decât primul. Deși este considerat ultimul post din an, acesta este de fapt primul post din anul bisericesc pe care credincioșii îl țin.

Perioada de aproximativ șase săptămâni reprezintă pentru creștini o acțiune liberă, dar consimțită prin care aceștia se pregătesc de sărbătorirea marelui eveniment, și anume Nașterea Domnului. Creștinii în această perioadă încearcă să se abțină de la gândurile rele, dar mai ales de la acțiunile prin care îi pot răni pe ceilalți.

Totodată, există și alte tradiții și obiceiuri ce țin de alimentația și de acțiunile credincioșilor în această perioadă.

Citește și: Când se aprind luminițele de Crăciun în 2023 în București și în țară

Ce se mănâncă în postul ortodox

Cel mai lung post din an este caracterizat de bunăstare, rugăciune, iubire și cumpătare și este considerat mai ușor de ținut datorită dezlegărilor la pește, ulei și vin din weekend-uri. Cu toate că există anumite alimente care sunt interzise pentru consum în această perioadă, există și multe alte variante care sunt permise și chiar recomandate de specialiști.

În general, în această perioadă este recomandat consumul de fructe, legume și cereale, dar pe lângă acestea lista poate continua cu alimente care să nu aibă origine animală. Printre acestea regăsim:

paste integrale

soia

semințe

smântână vegetală

lapte de migdale, ovăz, cocos, soia, orez

pâine de post

toate fructele

toate legumele

Cele mai iubite preparate de credincioși în această perioadă sunt:

supe pe bază de bulion

chiftele de legume

drob de legume

budincă de legume la cuptor

paste cu legume

ciuperci umplute cu legume

piure de legume

terci de ovăz

salată de rucola, spanac, roșii

humus

Citește și: Târguri de Crăciun în 2023. Orașele din România se îmbracă de sărbătoare

Alimente interzise în postul Crăciunului

În perioada postului în general sunt interzise alimentele care au origine animală, precum sunt lactatele și produsele din carne. Totodată, nu este recomandată consumarea produselor semipreparate, ultraprocesate și ambalate.

Sunt de evitat produsele de patiserie, cele preparate din soia și cele cu grăsimi vegetale, dar și dulciurile. Cu toate că acest post nu interzice zahărul, se recomandă consumul de fructe și de gem ca înlocuitor.

Citește și: Lăsatul Secului pentru postul Crăciunului se apropie! Când este și ce trebuie să faci în ziua cea mare

Totuși, în perioada acestui post există multe zile cu dezlegare la pește, vin și untdelemn. Mai exact, sunt luate în calcul zilele de sărbătoare, zilele de marți și joi pentru consumul de ulei și vin, iar zilele de sâmbătă și duminică pentru consumul de pește.

Zile cu dezlegare la pește, vin și untdelemn

21 noiemrbie - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – sărbătoare cu cruce roșie

26 noiembrie: Sfântul Stelian

27 noiembrie: Sfântul Mucenic Iacob Persul

30 noiembrie: Sfântul Apostol Andrei – sărbătoare cu cruce roșie

3 decembrie: Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica

4 decembrie: Sfânta Muceniță Varvara

5 decembrie: Sfântul Sava cel Sfințit

6 decembrie: Sfântul Ierarh Nicolae – sărbătoare cu cruce roșie

10 decembrie: Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf

11 decembrie: Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou

12 decembrie: Sfântul Spiridon

13 decembrie: Sfântul Ierarh Dosoftei

17 decembrie: Sfântul Proroc Daniel

18 decembrie: Sf Cuv. Daniil Sihastrul

Citește și: Cine a fost Sf. Nectarie din Eghina, prăznuit pe 9 noiembrie. Rugăciuni puternice către protectorul bolnavilor de cancer

Ce este interzis în postul Crăciunului, pe lângă restricțiile alimentare

În această perioadă sunt interzise nunțile, botezurile sau cumetriile.

Nu se dansează și nu se cântă, așa că petrecerile ar trebui evitate complet.

Este interzisă întreținerea relațiilor intime.

Nu se bea alcool și nu se fumează.

Nu se pune față de masă colorată.

Nu se pun farfuriile și masă la întâmplare. Acestea se așază cu fața la răsărit.

Nu se împrumută.

Citește și: Locul din România unde dacă te rogi ai parte de adevărate minuni. Românii care l-au vizitat au trăit miracolul pe pielea lor!

Este bine ca cei care țin postul să țină cont chiar și de cel mai mic detaliu și să se abțină de la lucrurile interzise pentru că așa simt, nu pentru că așa se impune.

Postul Crăciunului este un post care anunță bucurie și fericire în casele credincioșilor.