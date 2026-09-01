Pe 1 septembrie începe noul an bisericesc, cunoscut drept Indictionul. Iată ce semnificație are această zi și ce rugăciune se poate rosti.

Rugăciune de 1 septembrie 2026, la începutul anului bisericesc. Ce să rostești de Indiction | Shutterstock

Noul an bisericesc începe pe 1 septembrie, o zi cu o semnificație importantă pentru creștinii ortodocși. Începutul lunii marchează Indictionul, momentul în care Biserica Ortodoxă intră într-un nou an liturgic. Spre deosebire de anul civil, care începe la 1 ianuarie, anul bisericesc are ca reper data de 1 septembrie.

Ce se rostește la începutul noului an bisericesc

Potrivit tradiției bisericești, această zi este dedicată rugăciunii și recunoștinței. Credincioșii participă la slujba de Te Deum, prin care Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite de-a lungul anului care s-a încheiat și se roagă pentru sănătate, pace și ajutor în perioada care urmează.

Începutul noului an bisericesc reprezintă, astfel, și un moment de reflecție. Credincioșii sunt îndemnați să privească spre viitor cu speranță și să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ei, pentru familie și pentru întreaga comunitate.

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Data de 1 septembrie este asociată, în tradiția creștină, și cu începutul creației lumii, dar și cu începutul activității publice a Mântuitorului Iisus Hristos. În această perioadă este amintit momentul în care Iisus a intrat în sinagoga din Nazaret și a citit din prorocul Isaia despre „anul plăcut Domnului”.

Pentru cei care vor să întâmpine noul an bisericesc prin rugăciune, aceasta poate fi un moment de liniște sufletească și de apropiere de Dumnezeu. Rugăciunea pentru începutul anului bisericesc este una de mulțumire, dar și de cerere pentru sănătate, pace, mântuire și spor în faptele bune.

Rugăciune pentru începutul noului an bisericesc

Conform Doxologia.ro, această rugăciune puternică este recomandată la începutul noului an bisericesc.

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Care ai pus vremile și anii întru a Ta stăpânire și îndreptezi toate cu iconomia Ta cea cerească și întru tot bună, mulțumim Ție pentru îndurările minunate pe care le-ai făcut asupra noastră în toată vremea trecută a vieții noastre și Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvântează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește pe binecredincioșii creștini români de pretutindeni, pe păstorii și învățătorii noștri.

Înmulțește zilele vieții noastre întru sănătate deplină sufletească și trupească și ne dăruiește sporire în toate faptele cele bune. Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău popor: sănătate și mântuire și întru toate bună sporire.

Sfântă Biserica Ta, țara noastră cu toate orașele și satele, izbăvește-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără tulburare. Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi întărește-ne, Doamne, întru iubirea Cea către Tine și între noi, ca să ne învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce mulțumire Ție, Părintelui Celui fără de început și Unuia Născut Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru o Ființă, și a cânta preasfântului Tău nume: Slavă Ție, Dumnezeului și Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor! Amin.