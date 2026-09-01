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1 septembrie 2026, începutul Anului Nou Bisericesc. Tradiții și obiceiuri din vechime. Ce se spune că nu este bine să faci

1 septembrie 2026 marchează începutul unui nou an bisericesc pentru creștinii ortodocși. Ce este Indictionul, ce sărbători urmează și ce tradiții sunt respectate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 01 Septembrie 2026, 08:44 | Actualizat Marti, 01 Septembrie 2026, 08:48
1 septembrie 2026, începutul Anului Nou Bisericesc. Tradiții și obiceiuri din vechime. Ce se spune că nu este bine să faci | Shutterstock
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La începutul lunii septembrie are loc un moment important pentru creștinii ortodocși. Data de 1 septembrie 2026 marchează începutul unui nou an bisericesc în calendarul ortodox, cunoscut sub denumirea de Indiction. Dacă anul civil debutează la 1 ianuarie, anul liturgic are drept reper prima zi a toamnei, 1 septembrie.

1 septembrie 2026, începutul unui nou an bisericesc

Potrivit tradiției bisericești, această zi are o semnificație aparte și este asociată cu începutul creației lumii, dar și cu începutul activității publice a Mântuitorului Iisus Hristos.

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În această perioadă este amintit și momentul în care Iisus a intrat în sinagoga din Nazaret și a citit din prorocul Isaia pasajul referitor la vestirea „anului plăcut Domnului”.

De unde provine denumirea noului an bisericesc

Denumirea de Indiction provine din latinescul indictio, termen care desemna, în Imperiul Roman, un ciclu de 15 ani. Indictionul era folosit inclusiv în organizarea fiscală și administrativă a imperiului.

În tradiția răsăriteană, începutul Indictionului a fost stabilit la data de 1 septembrie. Astfel, această zi a devenit reperul pentru începutul unui nou an bisericesc, fiind marcată în bisericile ortodoxe prin slujbe speciale.

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Pe 1 septembrie, credincioșii participă la Te Deum, slujbă prin care Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru binefacerile primite și se roagă pentru binecuvântarea noului an bisericesc. Este un moment de rugăciune și recunoștință, dar și o ocazie pentru credincioși de a privi cu speranță spre perioada care urmează.

Care este prima mare sărbătoare din noul an bisericesc

Noul an bisericesc cuprinde, de-a lungul celor 12 luni, cele mai importante sărbători și momente din calendarul ortodox. Prima mare sărbătoare este Nașterea Maicii Domnului, prăznuită pe 8 septembrie.

Pe parcursul anului bisericesc sunt marcate numeroase sărbători dedicate Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Domnului și sfinților. Printre ultimele mari sărbători ale anului se află Adormirea Maicii Domnului, celebrată pe 15 august.

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Tot pe 1 septembrie sunt pomeniți Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul, Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, cele 40 de Mucenițe din Adrianopol și Dreptul Iosua, arată calendarul creștin ortodox.

Tradiții și credințe populare de 1 septembrie

În tradiția populară românească, începutul lunii septembrie reprezintă un adevărat prag între anotimpuri. În trecut, oamenii acordau o atenție deosebită vremii din această perioadă și încercau să interpreteze semnele naturii pentru a afla cum va fi toamna și dacă recoltele vor fi bogate.

În unele zone se credea că vremea din primele zile ale lunii poate oferi indicii despre evoluția toamnei și chiar despre iarna care urma să vină. Oamenii urmăreau temperaturile, ploile și schimbările din natură, încercând să își facă o imagine asupra lunilor următoare.

Tot tradiția populară spune că este bine ca ziua de 1 septembrie să fie începută cu rugăciune și cu gânduri bune. În unele comunități, oamenii încercau să evite certurile și conflictele și să intre în noul an bisericesc împăcați cu cei din jur.

Astfel, 1 septembrie 2026 nu reprezintă doar începutul unei noi perioade în calendarul bisericesc, ci și un moment de reflecție, recunoștință și speranță pentru creștinii ortodocși.

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