Antena Căutare
Home News Inedit Un bărbat ateu susține că a murit și a ajuns în iad. Ce a povestit după întreaga experiență

Un bărbat ateu susține că a murit și a ajuns în iad. Ce a povestit după întreaga experiență

Un bărbat ateu s-a schimbat complet după ce a avut parte de o experiență ”neortodoxă”. Iată ce s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 07:20 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 15:29
Galerie
Un bărbat ateu susține că a murit și a ajuns în iad | Shutterstock

Un bărbat susține că a murit și a ajuns în iad. Experiența l-a schimbat complet.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Povestea de viață a lui Dian. Tânărul a fost la un pas de moarte la 18 ani: „Am fost înjughiat de șapte ori!”

Ce a povestit bărbatul ateu care susține că a murit și a ajuns în iad

Howard Storm era profesor și director al departamentului de artă de la North Kentucky University, Statele Unite ale Americii. Deși s-a declarat ateu aproape toată viața sa, acesta și-a schimbat total viața după o experiență inedită în timpul unei călătorii la Paris.

Articolul continuă după reclamă

Pe 1 iunie 1985, Howard era la Paris, când a simțit o durere imensă, care l-a făcut să creadă că a fost împușcat. A ajuns de urgență la spital, unde a aflat că are o perforație a duodenului și va muri fără o intervenție chirurgicală imediată.

„Nu voiam să mor pentru că eram 100% sigur că după ce mori nu mai e nimic, totul se termină”, a declarat el, conform unei surse.

Citește și: Cum să vorbești cu un copil despre moarte. Ghid în funcție de vârstă

Pe atunci bărbatul avea doar 38 de ani, era căsătorit și avea doi copii, o slujbă și o carieră impresionante, o galerie de artă îi expunea lucrările și stătea foarte bine din punct de vedere financiar. Nu simțea deloc că este timpul să moară.

După momentul respectiv de la spital își aduce aminte că s-a trezit și stătea lângă pat, simțindu-se mai bine ca oricând. Rapid a remarcat că, întins pe pat, era chiar corpul lui lipsit de viață.

„Nu puteam să accept asta. Adică, e imposibil. După care am auzit voci din afara camerei care îmi spuneau numele în engleză, ceea ce mi s-a părut ciudat, deoarece toți din spitalul francez vorbeau franceză.

Și spuneau: <<Grăbește-te, te-am așteptat. Știm totul. Am așteptat la nesfârșit și este timpul să mergi cu noi.>> Și am presupus că mă vor duce la un doctor, din moment ce eu cerusem unul.

Citește și: Cum alegi corect un costum de baie pentru copilul tău. Detaliul care poate face diferența între viață și moarte

Așa că am părăsit camera luminoasă și am pășit pe acest hol gri și întunecat, pe care era și un grup de oameni strânși în întuneric”, a povestit Howard.

Bărbatul a dezvăluit că a fost inițal condus pe ceea ce credea că este un coridor.

„Am mers kilometri și niciodată nu am urcat sau coborât scări. M-au încercuit și m-au condus într-o beznă și mai mare. Inițial, erau foarte protocolari: <<Pe aici, continuă, grăbește-te!>> Cu timpul au ajuns să-mi spună: <<Care-i problema ta? Mergi mai repede. Ești foarte încet!>> Și au devenit vulgari. Era limpede că o să se repeadă la mine.

Au început să mă lovească, să mă bată și să tragă de mine. Apoi au început să mă muște și să mă zgârie. După care m-au invadat fizic. În cele din urmă am fost distrus complet, trântit la pământ, fără mă mă pot mișca sau să mă pot apăra în vreun fel.

Citește și: Femeia care a murit pentru 27 minute a lăsat un mesaj cutremurător pentru cei dragi. Ce s-a întâmplat

Eram de-a dreptul învins, deprimat și disperat. Nu puteam să mă gândesc la nicio soluție. Asta era, eram cu oamenii aceștia oribili pentru totdeauna.

Atunci am auzit o voce: <<Roagă-te la Dumnezeu!>> Și m-am gândit că sunt ateu, nu mă rog. Vocea a repetat cu mai multă putere. Și m-am gândit că nu știu să mă rog. N-am cum să mă rog”, a completat bărbatul.

Însă odată ce vocea a devenit tot mai puternică, s-a gândit involuntar la copilăria sa la școala de duminică și a început să cânte „Jesus Loves Me” („Iisus mă iubește”).

„Era o viziune puternică, puteam să aud cântecul. Însă ceea ce era cu adevărat important, puteam să simt! Credeam în Dumnezeu când eram copil.

Citește și: A murit la câteva luni după ce a fost mușcat de un liliac. Ce trebuie să faci imediat dacă treci prin așa ceva

Așa că am decis să profit de șansa asta, deși nu știam dacă Îi va păsa de mine. În ceea ce mă privește, cel mai bun lucru era să mă lase acolo. Și m-am rugat: <<Iisuse, te rog, salvează-mă.>>” a explicat Howard Storm.

În momentul respectiv, o lumină mică a apărut în întuneric și a devenit tot mai strălucitoare: „S-a așezat deasupra mea. Era imposibil de strălucitoare!

Dacă era ca lumina pe care o știm noi, m-ar fi ars complet. Dar era la fel de strălucitoare. Din ea au ieșit niște mâini care m-au atins și m-am văzut revenind într-un singur trup. Am devenit complet.

Cel mai important lucru pentru mine a fost că m-a copleșit cu o iubire pe care n-am mai simțit-po niciodată. Mâinile Lui m-au ridicat fără vreu efort, și m-a susținut împotriva a ceea ce credeam eu, m-a îmbrățișat, m-a mângâiat ca o mamă sau un tată. Și am plâns de fericire la pieptul Său.

Citește și: Ea e femeia care a murit pentru 11 minute. Ce povestește că a văzut până a fost resuscitată

Oamenii care m-au dus pe acel coridor întunecat erau la fel ca mine. Erau oameni care îl respinseseră pe Dumnezeu, iubirea Lui și El le-a dat exact ceea ce și-au dorit. Nu cred că Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Cred că le dă exact ceea ce vor.”

Howard Storm consideră că iadul este plin de oameni care și-au întors fața de la Dumnezeu și care se chinuie unul pe altul: „Este un loc fără speranță și plin de disperare!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Jeremy Renner, convins că „moartea nu e sfârșitul”. Ce a văzut când a „murit” în accidentul cu plugul de zăpadă

bprbat pe patul de spital conectat la aparate care arată că a decedat
+16
Mai multe fotografii

Experiența bărbatului i-a schimbat complet viața și chiar a fost transformată într-un film, „The Case for Heaven” (Lee Strobel). Howard a lăsat în urmă arta și profesoratul și a devenit pastor creștin într-o mică biserică.

Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China. Ce experimente s-ar face în adâncul Pământului...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi” Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi”
Observatornews.ro Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare" Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China. Ce experimente s-ar face în adâncul Pământului
Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China. Ce experimente s-ar face în adâncul Pământului
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
De ce nu trebuie să porți haine albe în poza de pașaport. Experții au dezvăluit motivul real
De ce nu trebuie să porți haine albe în poza de pașaport. Experții au dezvăluit motivul real
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează visul european: „Dezamăgirea a fost alimentată și de erorile României”
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt Gandul
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x