Un bărbat ateu susține că a murit și a ajuns în iad. Ce a povestit după întreaga experiență

Un bărbat ateu s-a schimbat complet după ce a avut parte de o experiență ”neortodoxă”. Iată ce s-a întâmplat.

Un bărbat susține că a murit și a ajuns în iad. Experiența l-a schimbat complet.

Ce a povestit bărbatul ateu care susține că a murit și a ajuns în iad

Howard Storm era profesor și director al departamentului de artă de la North Kentucky University, Statele Unite ale Americii. Deși s-a declarat ateu aproape toată viața sa, acesta și-a schimbat total viața după o experiență inedită în timpul unei călătorii la Paris.

Pe 1 iunie 1985, Howard era la Paris, când a simțit o durere imensă, care l-a făcut să creadă că a fost împușcat. A ajuns de urgență la spital, unde a aflat că are o perforație a duodenului și va muri fără o intervenție chirurgicală imediată.

„Nu voiam să mor pentru că eram 100% sigur că după ce mori nu mai e nimic, totul se termină”, a declarat el, conform unei surse.

Pe atunci bărbatul avea doar 38 de ani, era căsătorit și avea doi copii, o slujbă și o carieră impresionante, o galerie de artă îi expunea lucrările și stătea foarte bine din punct de vedere financiar. Nu simțea deloc că este timpul să moară.

După momentul respectiv de la spital își aduce aminte că s-a trezit și stătea lângă pat, simțindu-se mai bine ca oricând. Rapid a remarcat că, întins pe pat, era chiar corpul lui lipsit de viață.

„Nu puteam să accept asta. Adică, e imposibil. După care am auzit voci din afara camerei care îmi spuneau numele în engleză, ceea ce mi s-a părut ciudat, deoarece toți din spitalul francez vorbeau franceză.

Și spuneau: <<Grăbește-te, te-am așteptat. Știm totul. Am așteptat la nesfârșit și este timpul să mergi cu noi.>> Și am presupus că mă vor duce la un doctor, din moment ce eu cerusem unul.

Așa că am părăsit camera luminoasă și am pășit pe acest hol gri și întunecat, pe care era și un grup de oameni strânși în întuneric”, a povestit Howard.

Bărbatul a dezvăluit că a fost inițal condus pe ceea ce credea că este un coridor.

„Am mers kilometri și niciodată nu am urcat sau coborât scări. M-au încercuit și m-au condus într-o beznă și mai mare. Inițial, erau foarte protocolari: <<Pe aici, continuă, grăbește-te!>> Cu timpul au ajuns să-mi spună: <<Care-i problema ta? Mergi mai repede. Ești foarte încet!>> Și au devenit vulgari. Era limpede că o să se repeadă la mine.

Au început să mă lovească, să mă bată și să tragă de mine. Apoi au început să mă muște și să mă zgârie. După care m-au invadat fizic. În cele din urmă am fost distrus complet, trântit la pământ, fără mă mă pot mișca sau să mă pot apăra în vreun fel.

Eram de-a dreptul învins, deprimat și disperat. Nu puteam să mă gândesc la nicio soluție. Asta era, eram cu oamenii aceștia oribili pentru totdeauna.

Atunci am auzit o voce: <<Roagă-te la Dumnezeu!>> Și m-am gândit că sunt ateu, nu mă rog. Vocea a repetat cu mai multă putere. Și m-am gândit că nu știu să mă rog. N-am cum să mă rog”, a completat bărbatul.

Însă odată ce vocea a devenit tot mai puternică, s-a gândit involuntar la copilăria sa la școala de duminică și a început să cânte „Jesus Loves Me” („Iisus mă iubește”).

„Era o viziune puternică, puteam să aud cântecul. Însă ceea ce era cu adevărat important, puteam să simt! Credeam în Dumnezeu când eram copil.

Așa că am decis să profit de șansa asta, deși nu știam dacă Îi va păsa de mine. În ceea ce mă privește, cel mai bun lucru era să mă lase acolo. Și m-am rugat: <<Iisuse, te rog, salvează-mă.>>” a explicat Howard Storm.

În momentul respectiv, o lumină mică a apărut în întuneric și a devenit tot mai strălucitoare: „S-a așezat deasupra mea. Era imposibil de strălucitoare!

Dacă era ca lumina pe care o știm noi, m-ar fi ars complet. Dar era la fel de strălucitoare. Din ea au ieșit niște mâini care m-au atins și m-am văzut revenind într-un singur trup. Am devenit complet.

Cel mai important lucru pentru mine a fost că m-a copleșit cu o iubire pe care n-am mai simțit-po niciodată. Mâinile Lui m-au ridicat fără vreu efort, și m-a susținut împotriva a ceea ce credeam eu, m-a îmbrățișat, m-a mângâiat ca o mamă sau un tată. Și am plâns de fericire la pieptul Său.

Oamenii care m-au dus pe acel coridor întunecat erau la fel ca mine. Erau oameni care îl respinseseră pe Dumnezeu, iubirea Lui și El le-a dat exact ceea ce și-au dorit. Nu cred că Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Cred că le dă exact ceea ce vor.”

Howard Storm consideră că iadul este plin de oameni care și-au întors fața de la Dumnezeu și care se chinuie unul pe altul: „Este un loc fără speranță și plin de disperare!”

Experiența bărbatului i-a schimbat complet viața și chiar a fost transformată într-un film, „The Case for Heaven” (Lee Strobel). Howard a lăsat în urmă arta și profesoratul și a devenit pastor creștin într-o mică biserică.