A vrut să alunge un păianjen și a incendiat o vilă de 112.000 de dolari! Cum s-a transformat vacanța din Bali într-un coșmar|VIDEO

Un turist care a încercat să îndepărteze un păianjen din vila închiriată în vacanță a provocat accidental un incendiu care a distrus proprietatea în valoare de 112.000 de dolari.

A vrut să alunge un păianjen și a incendiat o vilă de 112.000 de dolari | Shutterstock

Gaorap Rana, un turist din Nepal, ar fi dat foc unor hârtii pentru a alunga un păianjen din vila în care era cazat, în Bali, pe 5 octombrie.

Citește și: Coincidența teribilă din 8 octombrie 1871. Două incendii uriașe au izbucnit în aceeași noapte, la sute de kilometri distanță

O sperietură costisitoare! Cum s-a produs incendiul care a devastat vila de 112.000 de dolari

Potrivit relatărilor din presă, un turist ar fi provocat accidental un incendiu care i-a distrus vila din Bali, în timp ce încerca să scape de un păianjen.

Articolul continuă după reclamă

Gaorap Rana, originar din Nepal, a observat păianjenul în pânza sa când a intrat în baia proprietății pe care o închiriase în North Kuta, o destinație turistică populară, pe 5 octombrie, conform People.

Bărbatul în vârstă de 45 de ani a încercat să alunge păianjenul dând foc unei bucăți de hârtie, însă a ajuns să-și incendieze accidental propria vilă.

Citește și: Fermier forțat să plătească o pagubă de 8.000 de euro din cauza tractorului parcat lângă casă. Cum a cauzat pierderea fantastică

Potrivit sursei deja citată, vila, evaluată la aproximativ 112.000 de dolari, ar fi fost mistuită de flăcări în doar câteva minute:

„După ce a dat foc hârtiei, victima a ieșit din baie și s-a îndreptat spre camera de lucru. Se pare că hârtia aprinsă a fost purtată de vântul puternic și a ajuns pe acoperișul din stuf, pe care l-a incendiat”, a declarat Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari, purtătoarea de cuvânt a Poliției din Badung, pentru publicația locală The Bali Sun.

Acoperișul vilei era realizat din alang-alang, un tip de iarbă perenă, care a luat foc, iar flăcările s-au extins rapid în întreaga clădire. Potrivit publicației news.com.au, acest material este extrem de inflamabil.

Citește și: Incendiu izbucnit la concertul lui Max Korzh de la București! S-a întâmplat chiar la deschidere, sub ochii fanilor

Rana a reușit să scape nevătămat, însă locuința a fost distrusă. Imaginile video publicate de sursa citată surprind coloane de fum ridicându-se deasupra clădirii, în timp ce localnicii privesc îngrijorați. Ulterior, o persoană este filmată încercând să stingă flăcările cu ajutorul unui furtun de apă.

Vila a rămas cu pereții înnegriți și podelele carbonizate, în timp ce echipele de pompieri încercau să țină incendiul sub control. Poliția le-a declarat jurnaliștilor de la The Bali Sun că temperaturile ridicate și condițiile secetoase au favorizat propagarea flăcărilor.

Publicația a relatat că și vântul puternic a contribuit la extinderea incendiului, însă nicio altă proprietate nu a fost afectată.

Nu au fost raportate victime, iar specia de păianjen de care Rana încerca să scape nu a fost identificată.

Citește și: Care ar fi cauza izbucnirii incendiului de la clubul din Elveția. Imaginile, trase la indigo cu cele din Colectiv

Deși în Bali există păianjeni veninoși, aceștia sunt descriși de Unicare Clinic, o clinică de pe insulă, drept „retrași, neagresivi și întâlniți extrem de rar în unitățile de cazare pentru turiști”.

„Păianjenii pe care este cel mai probabil să îi întâlniți sunt considerați inofensivi pentru oameni”, a adăugat clinica.

Deocamdată, nu se știe dacă Rana va suporta vreo consecință în urma incidentului. Reprezentanții Poliției din Badung nu au putut fi contactați pentru a oferi un punct de vedere.