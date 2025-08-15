Alertă de copil dispărut în București! Ana-Maria nu este de găsit de 4 zile. Are nevoie urgentă de tratament

Ana-Maria a fost dată dispărută pe data de 11 august 2025, după ce părinții s-au îngrijorat când ea nu s-a mai întors acasă de la plimbare.

Asociația Special Rescue Unit, un ONG din București care se ocupă cu protejarea și salvarea vieților omenești în situații de risc și pericol, a emis o alertă cu privire la dispariția acestei fetițe în Capitală.

Ana-Maria a dispărut pe data de 11 august 2025

Ana-Maria are 16 ani și a dispărut luni, pe 11 august. Părinții ei spun că fetița are nevoie de tratament medical de urgență și fac un apel la cei care o văd sau găsesc să contacteze organele de Poliție.

„Vă rog să mă ajutați să o găsesc pe fiica mea, Leaua Ana-Maria, născută la 21.05.2009”, acesta este mesajul transmis de mama adolescentei c[tre Special Rescue Unit.

Adolescenta a dispărut pe data de 11 august 2025, iar zonele unde a fost văzută ultima oară sunt Casă de tip familial „Cavalerii”, Aleea Emil Racoviță nr. 2B, Sector 4 și Clinica Atelier PSY, Bd. Regina Maria nr. 23, Sector 4.

Semnalmentele fetiță dispărute

Ochi căprui

Păr șaten cu lungimea până la umeri.

Înălțime: aproximativ 1,65 m

Constituție supraponderală

Îmbrăcată cu adidași, tricou negru, blugi scurți de culoare albastră

Mama adolescentei a spus că fiica ei a ieșit să se plimbe cu o fată înainte de a dispărea, iar părinții au intrat în alertă când au văzut că nu s-a mai întors acasă.

Se pare că telefonul mobil pe care adolescenta îl avea asupra ei a fost deja vândut, iar în ultima postare a Anei de pe rețelele de socializare ea apare într-o dubă, deși părinții spun că niciuna dintre fete nu ar avea legătură cu cineva care conduce un astfel de vehicul.

Părinții Anei Maria au indicat faptul că adolescenta are nevoie urgentă de tratament, iar Poliția a dat-o deja în urmărire.

Dacă aveți informații despre Ana-Maria, puteți contacta: