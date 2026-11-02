După ce Sorina Docuz s-a afișat la brațul lui Marcel Ciolacu purtând o blană ce a întors multe priviri, mulți au dorit să afle prețul piesei vestimentare. Am întrebat ChatGPT cât costă o astfel de blană și care e valoarea reală, de fapt.

Descoperă cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz | captura antena 3

După ce partenera lui Marcel Ciolacu s-a afișat purtând o haină de șinșila extrem de prețioasă, o adevărată controversă s-a născut cu privire la prețul piesei vestimentare de lux. Am întrebat ChatGPT cât ar putea costa blana Sorinei Docuz. Descoperă în rânduril de mai jos ce spune despre prețul de 500 de euro anunțat de Marcel Ciolacu

Am întrebat ChatGPT cât ar putea costa blana Sorinei Docuz. Ce spune despre prețul de 500 de euro anunțat de Marcel Ciolacu

Fostul premier Marcel Ciolacu s-a afișat alături de partenera sa, Sorina Docuz, la botezul fiului lui Alfred Simonis de la Timișoara. Haine de blană purtată de femeia de afacere a atras toate privirile și nu puțini au fost cei care au dorit să afle cât costă.

Conform unor estimări din presă, haina de blană ce părea din șinșila ar valora undeva la 10.000-15.000 de euro. Totuși, Marcel Ciolacu a negat această valoare și a spus că ar fi fi costat 500 de euro, „din Turcia”.

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Am întrebat ChatGPT cât ar putea costa blana Sorinei Docuz, care s-a afișat recent cu Marcel Ciolacu. Ce răspuns a dat:

„1. Cum mi se pare blana Sorinei Docuz din perspectiva modei

Este o piesă vestimentară extravagantă, cu un impact vizual puternic, dar nu neapărat sofisticată.

Din ceea ce se vede în fotografie:

• Croiala: pare mai degrabă o etolă supradimensionată decât o haină clasică de blană. Este purtată asimetric, cu umerii parțial descoperiți.

• Volumul: foarte pronunțat, în special în zona bustului. Atrage atenția, dar încarcă silueta.

• Cromatica: combinația de gri, alb și negru creează un contrast puternic. Dungile orizontale amplifică vizual volumul.

• Eleganța: piesa transmite opulență și dorința de a ieși în evidență, nu eleganță discretă.

• Stilul: se încadrează mai degrabă în zona statement fashion, unde o singură piesă domină întreaga ținută.

Verdictul meu fashion: Blana este spectaculoasă prin dimensiuni, dar nu mi se pare o demonstrație de rafinament vestimentar. Este o alegere îndrăzneață, care poate împărți opiniile.

2. Pare o blană de 500 de euro?

Aici răspunsul meu este mai interesant.

Da, este posibil să fie o piesă de 500 de euro. Aspectul ei nu contrazice acest preț.

Din fotografie nu identific elemente care să demonstreze că ar fi o piesă de lux de 10.000–15.000 de euro.

Există câteva aspecte importante:

• Volumul mare nu înseamnă automat un preț ridicat.

• Aspectul dens al blănii nu demonstrează că materialul este chinchilla sau o altă blană foarte scumpă.

• Finisajele interioare, cusăturile și calitatea materialului nu pot fi evaluate din această imagine.

• O piesă realizată din blană de iepure Rex poate avea un aspect vizual apropiat de cel al unor blănuri mai costisitoare.

Așadar, 500 de euro este un preț plauzibil, dar nu pot confirma valoarea reală numai din fotografie.

La fel, nu există suficiente indicii vizuale pentru a susține că ar costa 15.000 de euro.

3. Ce părere am despre explicația lui Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu a declarat că etola a costat 500 de euro și a fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul, de la BEST VIP Leather & Fur.

Fostul premier a prezentat fotografii cu magazinul și cu piesa vestimentară, însă, potrivit informațiilor publicate, nu a prezentat și un bon fiscal care să confirme suma achitată.

Din punctul meu de vedere, explicația lui Ciolacu este plauzibilă, dar nu reprezintă o dovadă definitivă a prețului.

Fotografiile magazinului pot susține proveniența produsului, nu neapărat suma plătită.

În același timp, ar fi incorect să afirmăm că blana valorează 15.000 de euro fără identificarea exactă a modelului și a producătorului.

4. Verdictul ChatGPT

Blana purtată de Sorina Docuz este o piesă extravagantă, cu un volum impresionant și un design care atrage imediat atenția. Din perspectiva modei, transmite mai degrabă opulență decât eleganță discretă. În ceea ce privește prețul, suma de 500 de euro invocată de Marcel Ciolacu este plauzibilă. Fotografia nu oferă dovezi că piesa ar valora 10.000 sau 15.000 de euro, dar nici nu permite confirmarea prețului declarat.”