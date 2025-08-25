„Bucharest City Tour” intră în funcțiune. Ce traseu are și cât costă un bilet

Linia turistică „Bucharest City Tour” intră în funcțiune. Iată cât costă un bilet și care este traseul stabilit.

„Bucharest City Tour” este modalitatea prin care turiștii pot vedea cele mai importante obiective turistice din capitala României.

Ce traseu are „Bucharest City Tour” și cât costă un bilet

„Bucharest City Tour” intră în funcțiune de luni, 25 august 2025, între 10:00 și 22:00. Cursele vor pleca la intervela de 30 de minute, de la Casa Presei în fiecare zi.

„Publicul călător va putea utiliza linia turistică „Bucharest City Tour" pentru o plimbare prin câteva zone de referinţă ale Capitalei, începând de luni, 25.08.2025”, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti, conform news.ro.

Pe această linie vor circula autobuzele etajate ale STB SA, pe traseul: Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei", Şos. Pavel Kiseleff, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Naţiunile Unite, Bd. Libertăţii, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei”.

Linia turistică „Bucharest City Tour" va funcţiona zilnic, cu prima plecare de la staţia „Piaţa Presei" la ora 10.00, iar ultima – la ora 22.00. Autobuzele vor avea un interval de succedare de 30 de minute.

O legitimaţie de călătorie costă 70 de lei pentru 24 de ore de la momentul validării, iar preţul unei legitimaţii de călătorie pentru copiii cu vârsta între 7 şi 14 ani este 35 de lei.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de transport gratuit.