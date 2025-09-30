Când trebuie să treacă șoferii la cauciucurile de iarnă. Riscă amenzi usturătoare dacă nu respectă legea în vigoare

În contextul în care temperaturile au scăzut și anumite zone, au căzut deja și primele ninsori, soferii trebuie să se adapteze la condițiile de drum. Iată când se trece la cauciucurile de iarnă pentru a scăpa de sancțiuni.

Ce sacțiuni riscă șoferii care sunt prinși fără cauciucuri de iarnă pe un drum cu zăpadă sau înghețat | Shutterstock

Legislația rutieră din România, în special OUG nr. 195/2002, modificată și completată prin OG 5/2011, nu cere ca anvelopele de iarnă să fie montate într-o zi fixă. Cu toate acestea, legea spune că atunci când drumurile publice sunt acoperite de zăpadă, gheață sau polei, vehiculele trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă sau echipamente antiderapante omologate. Cu alte cuvinte, dacă șoferii ajung pe un segment de drum înghețat sau cu zăpadă și au anvelope de vară, pot fi sancționați.

Ce sacțiuni riscă șoferii care sunt prinși fără cauciucuri de iarnă pe un drum cu zăpadă sau înghețat

În contextul în care luna octombrie a debutat cu vreme deosebit de rece, iar în mai multe zone din țară, deja au picat și primele ninsori, iată când trebuie să treacă șoferii la cauciucurile de iarnă.

Citește și: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Ce urmează în luna octombrie, după valul de aer polar care a cuprins România

Articolul continuă după reclamă

Cauciucurile de vară sunt concepute pentru temperaturi moderate și suprafețe uscate sau umede, iar compoziția lor devine rigidă când temperatura scade sub un prag critic. În general, specialiștii consideră că în momentul în care temperaturile medii ziua stau constant sub aproximativ 7 °C, anvelopele de vară își pierd aderența și devin mai puțin sigure, se arată pe site-urile de specialitate.

De aceea, trecerea la anvelope de iarnă nu ar trebui să aștepte ninsoarea. În plus, dacă drumurile devin acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, circulația cu anvelope de vară devine periculoasă și riscantă.

Mai mult decât atât, șoferii riscă și amenzi usturătoare. Dacă sunt prinși pe un drum care e acoperit cu gheață, zăpadă sau polei și constată că nu au echipament corespunzător, aceștia pot primi între 9 și 20 de puncte amendă, adică o amendă între aproximativ 1.485 și 3.300 lei. De asemenea, poliția poate reține certificatul de înmatriculare

În plus, dacă mașina este implicată într-un accident și se constată că nu era echipată în concordanță cu condițiile meteo, companiile de asigurări pot refuza să acopere daunele, invocând neglijență.

Citește și: Primăria din România care interzice circulația căruțelor fără „toaletă portabilă” pentru animale. Ce amenzi anunță

Astfel, deși legislația românească nu stabilește o zi fixă pentru montarea cauciucurilor de iarnă, șoferii trebuie să se adapteze la condițiile reale de circulație. Temperaturile scăzute, primele ninsori, apariția gheții sau poleiului sunt semnale clare că șoferii trebuie să treacă la pneuri de iarnă.