Primăria din România care interzice circulația căruțelor fără „toaletă portabilă” pentru animale. Ce amenzi anunță

Potrivit Agrointel, anunțul a fost făcut online, chiar pe pagina de Facebook a primăriei, miercuri, 20 august 2025. De asemenea, s-a clarificat că această măsură intră în vigoare începând cu data de 14 august, prin modificarea HCL nr. 34/2009 privind regimul contravențiilor în oraș.

Primăria Copșa Mică (jud. Sibiu) a emis o decizie neobișnuită, care stârnește deja discuții în comunitate: orice căruță care circulă pe drumurile publice trebuie dotată cu un dispozitiv destinat colectării dejecțiilor animale – altfel riscă amenzi de 500 – 1.000 lei.

Cum a reacționat comunitatea la aflarea veștii

Primăria a mai subliniat că transportul cu vehicule cu tracțiune animală – cum sunt căruțele – pe drumurile publice este strict interzis dacă acestea nu sunt echipate cu sisteme de colectare a dejecțiilor. Mesajul nu a trecut neobservat. Mai mulți locuitori și-au exprimat opiniile în comentarii: unii salută decizia, subliniind că circulația cu căruțe trebuie reglementată.

Apoi, mai există și vocea celor care consideră că ar trebui interzis complet folosirea animalelor la tracțiune: „Ar trebui interzis de tot folosirea animalelor la tracțiune. Caii sunt pentru echitație! Vrei să cari ceva? Ia‑ți remorcă. Vrei să lucrezi pământul? Ia‑ți utilaje corespunzătoare!” sau „Să nu uităm și de semnalizări corespunzător vehiculelor cu tracțiune animală și minori la ,,hățuri”.

Circulația căruțelor pe drumuri publice. Obligații pentru căruțași

Poliția rutieră a transmis câteva sfaturi clare pentru căruțașii care încă folosesc acest mijloc de transport și vor să mențină siguranța rutieră:

Reflectorizare obligatorie. Căruța trebuie echipată cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante albe în față și două roșii în spate, omologate și montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.

Vizibilitate în condiții dificile. Pe timp de ploaie torențială, ceață densă, ninsoare abundentă sau noaptea, este nevoie și de o lumină albă sau galbenă, poziționată lateral stânga, mai sus de nivelul roților.

Echipament reflectorizant personal. Conducătorul căruței trebuie să poarte materiale reflectorizante pe hamul animalului, pentru o vizibilitate sporită în trafic.

Circulare pe partea dreaptă. Vehiculul trebuie să ruleze pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a șoselei.

În plus, animalele trebuie conduse astfel încât să nu pună în pericol participanții la trafic. Căruțașul trebuie să aibă act de identitate, certificatul de înregistrare și să afișeze plăcuțele de înmatriculare pe vehicul. Circulatul sub influența alcoolului, drogurilor ori medicamentelor cu efecte similare este strict interzis.

Schimbarea direcției trebuie semnalizată cu brațul, asigurându-se în prealabil că nu există pericol din spate sau din față.

Nu este permisă staționarea pe carosabil. Dacă oprirea are loc pe acostament sau în afara drumului, animalele trebuie legate astfel încât să nu pătrundă pe carosabil. Căruțașul nu poate părăsi vehiculul sau animalele în timpul mersului și nici nu are voie să doarmă în atelaj.