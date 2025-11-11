Antena Căutare
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva

Într-un colț izolat al Alaskăi, acolo unde munții se întâlnesc cu marea și norii par să atingă pământul, există un oraș cum nu mai este altul pe planetă.

Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva

Se numește Whittier, are puțin peste 260 de locuitori și ascunde un secret arhitectural și social unic: toată populația trăiește în aceeași clădire.

O lume între patru pereți

Clădirea care adăpostește întreg orașul poartă numele Begich Towers. Construită în anii ’50, în plin Război Rece, ea a fost proiectată pentru a servi nevoilor armatei americane. Astăzi, cele 14 etaje ale sale sunt inima Whittierului – un loc unde oamenii dorm, lucrează, se tratează, se roagă și fac cumpărături, fără să fie nevoiți să iasă afară.

În interiorul acestei construcții se găsesc un magazin alimentar, o biserică, o clinică medicală, oficiul poștal, școala și chiar secția de poliție. Pe coridoarele lungi și luminate artificial, copiii aleargă spre ore, adulții merg la serviciu, iar vecinii își împart veștile zilnice ca într-un sat în miniatură.

De ce trăiesc toți la un loc

Climatul aspru al Alaskăi explică această organizare neobișnuită. Ninsorile abundente și vânturile puternice pot transforma ieșitul afară într-o adevărată aventură. Așa că pentru locuitorii din Whittier, proximitatea tuturor serviciilor nu este un capriciu, ci o formă de supraviețuire.

Viața sub același acoperiș a creat o comunitate extrem de unită. Oamenii se cunosc între ei, se ajută la nevoie și transformă spațiile comune în locuri de socializare. De la petreceri de cartier la grătare improvizate, clădirea Begich Towers pulsează de viață, chiar și atunci când vremea de afară o face să pară o fortăreață în mijlocul ghețurilor.

Istoria Whittierului începe cu mult înainte de construirea turnului care îl definește astăzi. Zona era folosită de poporul Chugach, pentru care strâmtoarea Prince William Sound reprezenta o rută comercială vitală.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, armata americană a descoperit avantajul strategic al locului: un port ascuns între munți și adesea învăluit în ceață, perfect pentru operațiuni care trebuiau să rămână neobservate.

A fost ridicată o cale ferată în 1943, iar Whittier a devenit un punct logistic important. Atunci au fost construite două clădiri monumentale: Buckner Building, astăzi abandonată, și Begich Towers, care a continuat să fie centrul vieții orașului, potrivit adevărul.ro.

După un devastator cutremur urmat de tsunamiuri, în 1964, mare parte din oraș a fost distrusă. Totuși, locuitorii s-au încăpățânat să rămână. În 1969, Whittier a devenit un oraș civil, despărțindu-se definitiv de trecutul său militar.

Whittier se află la capătul Passage Canal, înconjurat de piscurile Munților Chugach. Peisajul e spectaculos: ape adânci, păduri umede și animale arctice precum foci, vidre de mare și balene cu cocoașă. Orașul este unul dintre cele mai ploioase din Statele Unite, cu aproape 5.000 de milimetri de precipitații anual.

Vara, turiștii vin pentru drumeții, caiac și croaziere printre ghețari. Iarna, orașul se închide într-o liniște aproape completă, iar locuitorii își duc viața între pereții Begich Towers, așteptând ca zăpezile să se topească.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

