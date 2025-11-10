Care sunt județele cu cele mai mari pensii. De ce există diferențe și ce s-a întâmplat în luna octombrie 2025

Valoarea totală a pensiilor plătite în România în luna octombrie 2025 a atins 13,021 miliarde de lei.

Pensia medie la nivel național a urcat la 2.775 de lei, însă diferențele între județe și categorii de beneficiari rămân semnificative — uneori de peste zece ori între cele mai mici și cele mai mari pensii.

Cine sunt pensionarii și cât primesc

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), în octombrie 2025, România număra 3.775.635 de pensionari pentru limită de vârstă, dintre care 2.156.560 sunt femei. Pensia medie pentru această categorie a fost de 3.104 lei, potrivit libertatea.ro și profit.ro.

Alte categorii de beneficiari au pensii semnificativ mai mici. 399.873 de persoane primesc pensie de invaliditate, în medie 1.102 lei, iar dintre acestea, aproape 46.000 sunt încadrate în gradul I de invaliditate, cu doar 964 lei lunar.

De asemenea, 443.911 persoane beneficiază de pensie de urmaș (medie de 1.501 lei), iar 540.718 pensionari provin din agricultură, unde pensia medie este de numai 720 de lei.

În octombrie, 2.552 de persoane au primit pensie anticipată, cu o medie de 3.656 lei, iar 69.543 de persoane au beneficiat de pensie anticipată parțială, în valoare medie de 2.620 lei.

Pensiile speciale, de zeci de ori mai mari

În timp ce pensia medie pentru limită de vârstă se situează în jurul valorii de 3.100 lei, pensiile speciale rămân la un nivel de 25.000 lei, conform unui raport Newsweek. Aceste diferențe majore între sistemul public și cel al pensiilor speciale continuă să genereze controverse.

Totodată, aproape 900.000 de români trăiesc cu pensia minimă garantată, de 1.281 lei, iar cei persecutați de regimul comunist beneficiază de pensii medii de 1.500 lei.

Unde sunt cele mai mari pensii din țară

Capitala conduce detașat topul pensiilor. În Sectorul 1 al Bucureștiului, pensia medie este cea mai mare din România — 4.100 lei. Urmează celelalte sectoare ale Capitalei, unde valorile se situează între 3.000 și 3.600 lei.

Explicația: Bucureștiul are cele mai ridicate salarii și cea mai mare contribuție la sistemul public de pensii. Pe termen lung, aceste venituri mai mari se transformă în pensii superioare.

În provincie, județele cu pensii medii de peste 3.000 lei sunt Brașov, Gorj, Hunedoara, Galați, Constanța și Argeș.

În Gorj și Hunedoara, nivelul ridicat al pensiilor este strâns legat de activitățile din minerit și industrie grea, unde condițiile de muncă au permis pensionări mai timpurii și punctaje mai mari.

În Galați, combinatul siderurgic a generat ani la rând venituri peste medie.

În Constanța și Argeș, dezvoltarea industrială — portuară și auto — a contribuit la pensii mai consistente.

Unde sunt cele mai mici pensii

La polul opus, județele Bistrița-Năsăud, Botoșani, Vaslui, Teleorman, Olt, Suceava, Satu Mare și Ialomița au pensii medii cuprinse între 2.200 și 2.400 lei.

Economiile acestor regiuni sunt mai puțin industrializate, iar o mare parte dintre pensionari au lucrat în agricultură, un sector cu contribuții reduse la sistemul public. Acest lucru explică și pensiile extrem de mici, de sub 1.000 lei pentru unele persoane.

Luna octombrie 2025 a confirmat din nou discrepanțele majore dintre pensionarii României. În timp ce unii trăiesc cu puțin peste o mie de lei, alții încasează lunar sume de zeci de ori mai mari.

Diferențele provin atât din structura economiei locale, cât și din politicile publice care au favorizat, de-a lungul anilor, anumite categorii profesionale. În ciuda creșterii generale a pensiilor, decalajele regionale și sociale rămân o realitate dură — una care va continua să provoace dezbateri și nemulțumiri în anii următori.