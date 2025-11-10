Antena Căutare
Home News Social Care sunt județele cu cele mai mari pensii. De ce există diferențe și ce s-a întâmplat în luna octombrie 2025

Care sunt județele cu cele mai mari pensii. De ce există diferențe și ce s-a întâmplat în luna octombrie 2025

Valoarea totală a pensiilor plătite în România în luna octombrie 2025 a atins 13,021 miliarde de lei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 14:19 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 14:38
Care sunt județele cu cele mai mari pensii. De ce există diferențe și ce s-a întâmplat în luna octombrie 2025 | Shutterstock

Pensia medie la nivel național a urcat la 2.775 de lei, însă diferențele între județe și categorii de beneficiari rămân semnificative — uneori de peste zece ori între cele mai mici și cele mai mari pensii.

Cine sunt pensionarii și cât primesc

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), în octombrie 2025, România număra 3.775.635 de pensionari pentru limită de vârstă, dintre care 2.156.560 sunt femei. Pensia medie pentru această categorie a fost de 3.104 lei, potrivit libertatea.ro și profit.ro.

Alte categorii de beneficiari au pensii semnificativ mai mici. 399.873 de persoane primesc pensie de invaliditate, în medie 1.102 lei, iar dintre acestea, aproape 46.000 sunt încadrate în gradul I de invaliditate, cu doar 964 lei lunar.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cât este pensia medie în România și ce categorie de persoane câștigă cel mai mult. Care e numărul total de pensionari din țară

De asemenea, 443.911 persoane beneficiază de pensie de urmaș (medie de 1.501 lei), iar 540.718 pensionari provin din agricultură, unde pensia medie este de numai 720 de lei.

În octombrie, 2.552 de persoane au primit pensie anticipată, cu o medie de 3.656 lei, iar 69.543 de persoane au beneficiat de pensie anticipată parțială, în valoare medie de 2.620 lei.

Pensiile speciale, de zeci de ori mai mari

În timp ce pensia medie pentru limită de vârstă se situează în jurul valorii de 3.100 lei, pensiile speciale rămân la un nivel de 25.000 lei, conform unui raport Newsweek. Aceste diferențe majore între sistemul public și cel al pensiilor speciale continuă să genereze controverse.

Totodată, aproape 900.000 de români trăiesc cu pensia minimă garantată, de 1.281 lei, iar cei persecutați de regimul comunist beneficiază de pensii medii de 1.500 lei.

Unde sunt cele mai mari pensii din țară

Capitala conduce detașat topul pensiilor. În Sectorul 1 al Bucureștiului, pensia medie este cea mai mare din România — 4.100 lei. Urmează celelalte sectoare ale Capitalei, unde valorile se situează între 3.000 și 3.600 lei.

Explicația: Bucureștiul are cele mai ridicate salarii și cea mai mare contribuție la sistemul public de pensii. Pe termen lung, aceste venituri mai mari se transformă în pensii superioare.

În provincie, județele cu pensii medii de peste 3.000 lei sunt Brașov, Gorj, Hunedoara, Galați, Constanța și Argeș.

  • În Gorj și Hunedoara, nivelul ridicat al pensiilor este strâns legat de activitățile din minerit și industrie grea, unde condițiile de muncă au permis pensionări mai timpurii și punctaje mai mari.
  • În Galați, combinatul siderurgic a generat ani la rând venituri peste medie.
  • În Constanța și Argeș, dezvoltarea industrială — portuară și auto — a contribuit la pensii mai consistente.

Unde sunt cele mai mici pensii

La polul opus, județele Bistrița-Năsăud, Botoșani, Vaslui, Teleorman, Olt, Suceava, Satu Mare și Ialomița au pensii medii cuprinse între 2.200 și 2.400 lei.

Citește și: Ce se întâmplă cu Pilonul II de pensii! Anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan despre pensiile românilor. Ce schimbări urmează

Economiile acestor regiuni sunt mai puțin industrializate, iar o mare parte dintre pensionari au lucrat în agricultură, un sector cu contribuții reduse la sistemul public. Acest lucru explică și pensiile extrem de mici, de sub 1.000 lei pentru unele persoane.

Luna octombrie 2025 a confirmat din nou discrepanțele majore dintre pensionarii României. În timp ce unii trăiesc cu puțin peste o mie de lei, alții încasează lunar sume de zeci de ori mai mari.

Diferențele provin atât din structura economiei locale, cât și din politicile publice care au favorizat, de-a lungul anilor, anumite categorii profesionale. În ciuda creșterii generale a pensiilor, decalajele regionale și sociale rămân o realitate dură — una care va continua să provoace dezbateri și nemulțumiri în anii următori.

(P) Black Friday la bagaje: cum să alegi inteligent și să economisești...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România
Observatornews.ro Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Rezultate Loto azi, 9 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 9 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc...
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii Catine.ro
Doi români au fost răniţi într-un atac armat în Istanbul. Anunțul Ministerului Afacerilor Externe
Doi români au fost răniţi într-un atac armat în Istanbul. Anunțul Ministerului Afacerilor Externe
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Misteriosul „Fedora Man”, adolescentul francez elegant surprins după jaful de la Luvru, a fost identificat
Misteriosul „Fedora Man”, adolescentul francez elegant surprins după jaful de la Luvru, a fost identificat Libertatea.ro
Occidentul se lasă manipulat de Putin într-un mod periculos. Kremlinul nu vizează doar granițele din 2014
Occidentul se lasă manipulat de Putin într-un mod periculos. Kremlinul nu vizează doar granițele din 2014 Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului.”
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a... Elle
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane HelloTaste.ro
O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă 150.000 de lei
O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surse: Ilie Bolojan îl protejează pe șeful Autorității pentru Reformă Feroviară. Demolatorul CFR, pus sub control judiciar
Surse: Ilie Bolojan îl protejează pe șeful Autorității pentru Reformă Feroviară. Demolatorul CFR, pus sub... Jurnalul
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Kudika
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x