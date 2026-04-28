Cât costă taxa de pod Fetești-Cernavodă în 2026. Ce amenzi riscă șoferii care nu o achită

Taxa de pod Fetești–Cernavodă rămâne obligatorie în 2026. Află tarifele actualizate, metodele de plată și amenzile pentru neplată înainte de minivacanța de 1 Mai.

Vremea este din ce în ce mai caldă, iar în curând se apropie minivacanța de 1 Mai. Mulți români vor alege să-și petreacă timpul liber la mare, departe de agitația orașelor, bucurându-se de soare și de valurile mării. Ca în fiecare an, însă, taxa de pod Fetești–Cernavodă rămâne o obligație pentru șoferi, iar neplata acesteia poate atrage amenzi considerabile.

Cât costă taxa de pod Fetești-Cernavodă în 2026

Taxa de pod este obligatorie pentru toți conducătorii auto care traversează Dunărea pe Autostrada A2, cunoscută și ca Autostrada Soarelui. Aceasta este diferită de rovinietă și se achită separat, la fiecare trecere. Astfel, șoferii care se îndreaptă spre Constanța trebuie să se asigure că au atât rovinieta valabilă, cât și taxa de pod achitată.

Taxa este percepută pentru traversarea sectorului Fetești–Cernavodă, un tronson esențial care face legătura între aceste două localități și reprezintă principalul coridor rutier către litoralul românesc. Chiar dacă un șofer are rovinieta plătită, taxa de pod rămâne obligatorie și trebuie achitată separat. Obligația se aplică tuturor categoriilor de vehicule, indiferent de tip sau tonaj.

Tarifele au fost actualizate în toamna anului 2025, când au fost majorate. În 2026, costurile diferă în funcție de categoria vehiculului și numărul de axe, fiind aplicate pentru fiecare trecere. Pentru autoturismele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, tariful standard este de 19 lei pentru o singură traversare. În cazul vehiculelor de transport persoane sau marfă cu masa cuprinsă între 3,5 și 12 tone, taxa ajunge la aproximativ 69 de lei pentru fiecare trecere.

Există și opțiunea achiziționării unei taxe pentru două treceri. Astfel, pentru autoturisme, tariful este de 38 de lei, iar pentru vehiculele între 3,5 și 12 tone, costul ajunge la 137 de lei. Taxa trebuie achitată înainte sau după traversarea podului, dar nu mai târziu de ora 24:00 a zilei următoare.

Plata taxei de pod se poate face prin mai multe metode. Cea mai utilizată variantă este plata online, disponibilă pe platforma oficială CNAIR sau prin aplicații dedicate. O altă metodă este plata prin SMS, disponibilă pentru vehiculele înmatriculate în România. Șoferii trebuie să trimită un mesaj cu textul „POD”, urmat de numărul de înmatriculare, fără spații, la numărul 7577.

De asemenea, taxa poate fi achitată și fizic, la punctele de plată autorizate de pe traseu. În acest caz, conducătorii auto comunică numărul de înmatriculare și primesc o dovadă a plății. Există și posibilitatea achitării directe la punctul de trecere, însă această variantă poate implica timpi mai mari de așteptare, mai ales în perioadele aglomerate, cum este minivacanța de 1 Mai.

Ce amenzi riscă șoferii care nu o achită

Șoferii care nu achită taxa de pod riscă sancțiuni contravenționale. Amenzile sunt stabilite în funcție de categoria vehiculului. Pentru autoturismele cu masa de până la 3,5 tone, amenda este de 190 de lei pentru fiecare trecere neplătită.

Pentru vehiculele cu masa între 3,5 și 12 tone, inclusiv microbuze, sancțiunea poate ajunge la 690 de lei. În cazul vehiculelor mai mari, de peste 12 tone, amenzile pot urca până la 940 de lei.

În contextul aglomerației specifice acestei perioade, autoritățile recomandă șoferilor să verifice din timp valabilitatea rovinietei și să achite taxa de pod pentru a evita problemele. Planificarea călătoriei și utilizarea metodelor rapide de plată pot face diferența între un drum relaxant și unul plin de stres.