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Cât costă un city break de 3 zile în Edinburgh, Scoția. O româncă a dezvăluit cât a plătit pe avion, cazare și mâncare | VIDEO

O româncă a dezvăluit cât a plătit pentru un city break de trei zile în Edinburgh, Scoția. Cât au costat avionul, cazarea, mâncarea și vizitele turistice?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 12:16 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 12:16
Cât costă un city break de 3 zile în Edinburgh, Scoția. O româncă a dezvăluit cât a plătit pe avion, cazare și mâncare | VIDEO | Profimedia Images
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O româncă a povestit pe conturile sale de social media cât a costat-o un city break de trei zile în Edinburgh, Scoția. Influencerița a detaliat întreaga experiență, de la biletele de avion și cazare până la transport, mâncare și vizitarea obiectivelor turistice.

Cât a costat un city break de trei zile în Edinburgh pentru o româncă

Sumele prezentate i-au surprins pe urmăritorii săi, mai ales că escapada a fost organizată pentru două persoane.

Femeia a început prin a dezvălui cât a plătit pentru zborul din România către capitala Scoției. Aceasta a ales o cursă directă, cu plecare de pe Aeroportul Otopeni, iar biletele au reprezentat una dintre primele cheltuieli importante ale călătoriei.

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„Am călătorit cu zbor direct din Otopeni, iar biletele cu locuri alese, dus-întors, au fost 2.040 de lei”, a povestit influencerița.

În ceea ce privește cazarea, românca și partenerul său au ales un hotel situat la aproximativ 15 minute de centrul orașului. Pentru trei nopți, camera cu mic dejun inclus i-a costat 2.500 de lei. Astfel, au avut asigurată și prima masă a zilei, fără să fie nevoiți să caute în fiecare dimineață un restaurant.

Cât au cheltuit pe transport și mâncare în Edinburgh

Pentru deplasările prin oraș, cei doi au ales să folosească exclusiv autobuzul. O călătorie obișnuită a costat aproximativ 15 lei de persoană, în timp ce transportul de la aeroport către oraș și retur a fost de 40 de lei de persoană. La final, cheltuielile pentru transportul public au ajuns la 370 de lei pentru amândoi.

Nici bugetul pentru mâncare nu a fost neglijat. Influencerița a explicat că ea și partenerul său au luat, de regulă, o singură masă pe zi la restaurant, în timp ce pentru celelalte mese au ales variante cumpărate la pachet. În total, cheltuielile cu mâncarea s-au ridicat la aproximativ 1.470 de lei.

Cât au costat obiectivele turistice și suvenirurile

În privința atracțiilor turistice, cei doi au avut parte și de o surpriză plăcută: multe dintre obiectivele pe care le-au vizitat au fost gratuite. Au plătit bilete doar pentru două experiențe: vizita la Castelul Edinburgh și turul Ghost Bus Tour, o experiență dedicată poveștilor misterioase ale orașului.

Pentru cele două activități, costul total a fost de 560 de lei pentru două persoane. La această sumă s-au adăugat și suvenirurile, pentru care fiecare a cheltuit aproximativ 235 de lei.

Cât a costat, în total, city break-ul de trei zile în Edinburgh

La finalul experienței, influencerița a făcut calculul tuturor cheltuielilor. Pentru două persoane, city break-ul de trei zile în Edinburgh a costat aproximativ 7.410 lei.

Asta înseamnă 3.705 lei de persoană pentru întreaga călătorie, incluzând zborul, cazarea, transportul, mâncarea, obiectivele turistice și suvenirurile.

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