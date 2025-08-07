Ce a rostit fosta Prima Doamnă, Nina Iliescu, la catafalcul regretatului Ion Iliescu, depus la Palatul Cotroceni

Fostul Președinte Ion Iliescu a murit pe 5 august, la vârsta de 95 ani, după o luptă grea cu boala care l-a răpus.

Sicriul lui Ion Iliescu a fost depus ieri la Palatul Cotroceni acolo unde mai mulți apropiați, prieteni, politicieni și oameni de rând care l-au apreciat au venit să-i aducă un omagiu.

Soția lui, Nina Iliescu, care i-a fost alături timp de 74 ani, a venit îndurerată la Palatul Cotroceni să-și plângă soțul. Fosta Prima Doamnă a depus o coroană pentru soțul ei făcută din trandafiri albi și a transmis un mesaj după această pierdere dureroasă din viața ei.

Ce a rostit Nina Iliescu la catafalcul soțului ei, Ion Iliescu

Primul Președinte post-decembrist al României a fost internat timp de 57 zile la Spitalul SRI după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după moartea lui Ion Iliescu. Postarea a stârnit o mulțime de reacții din partea românilor

Pe parcursul internării sale, Ion Iliescu a fost operat, dar se pare că boala a fost în stadiu foarte avansat, iar organele i-au cedat pe rând.

La o zi după pierderea soțului ei, Nina Iliescu a transmis un mesaj emoționant celui care i-a fost alături timp de 74 ani. Pe coroana cu sute de trandafiri albi, ea i-a scris mesajul „Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina!”.

Nina și Ion Iliescu, născuți la doar o zi diferență, unul pe 3 martie, iar celălalt pe 4 martie 1930, s-au întâlnit în adolescență, în 1948, și s-au căsătorit în 1951. Ion Iliescu a spus în repetate rânduri că pentru el și soția lui a fost dragoste la prima vedere și i-a legat o durere profundă – aceea că amândoi și-au pierdut tații pe vremea când aveau 15 ani.

Chiar dacă Ion Iliescu a câștigat 3 mandate ca Președinte al României și ea a fost Prima Doamna timp de 11 ani, Nina Iliescu a fost și este o fire foarte discretă, stând cât mai departe de lumina reflectoarelor. Cei doi soți au avut foarte puține apariții publice împreună.

Citește și: Care a fost ultimul mesaj pe care Ion Iliescu l-a transmis înainte de a se stinge din viață. Ce le-a spus românilor

Deși toată tinerețea lor și-au dorit foarte mult, Ion și Nina Iliescu nu au reușit să aibă niciodată copii, însă au înfiat un băiat. Nina Iliescu ar fi pierdut trei sarcini, iar apoi nu a mai putut rămâne însărcinată.

“Ba chiar ne-am dorit, dar nu a fost să fie…Soția mea a avut trei sarcini toxice, iar după aceea…nu s-a mai putut”, spunea Ion Iliescu, potrivit Adevărul.

Povestea lor de dragoste, discretă, dar plină de însemnătate, a fost piatra de temelie în viețile lor, susținându-se reciproc până în ultima clipă a fostului Președinte. Acum, cu sufletul îndurerat, Nina Iliescu își plânge soțul.

Astăzi, 7 august, este declarată zi de doliu național. Înmormântarea cu onoruri militare va avea loc astăzi la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București. Chiar dacă inițial se stabilise ca locul de veci să fie în cavoul familiei, la Cimitirul Sfânta Vineri, în ultimele zile a fost făcută o schimbare. Înhumarea va avea loc într-un cadru privat, în prezența familiei și a celor apropiați.

Citește și: Mesajul transmis de Patriarhul Daniel după moartea lui Ion Iliescu: „Veşnica lui pomenire din neam în neam!”