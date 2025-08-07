Antena Căutare
Ce a rostit fosta Prima Doamnă, Nina Iliescu, la catafalcul regretatului Ion Iliescu, depus la Palatul Cotroceni

Fostul Președinte Ion Iliescu a murit pe 5 august, la vârsta de 95 ani, după o luptă grea cu boala care l-a răpus.

Publicat: Joi, 07 August 2025, 07:16 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 07:49
Înhumarea va avea loc într-un cadru privat, în prezența familiei și a celor apropiați. | Hepta

Sicriul lui Ion Iliescu a fost depus ieri la Palatul Cotroceni acolo unde mai mulți apropiați, prieteni, politicieni și oameni de rând care l-au apreciat au venit să-i aducă un omagiu.

Soția lui, Nina Iliescu, care i-a fost alături timp de 74 ani, a venit îndurerată la Palatul Cotroceni să-și plângă soțul. Fosta Prima Doamnă a depus o coroană pentru soțul ei făcută din trandafiri albi și a transmis un mesaj după această pierdere dureroasă din viața ei.

Ce a rostit Nina Iliescu la catafalcul soțului ei, Ion Iliescu

Primul Președinte post-decembrist al României a fost internat timp de 57 zile la Spitalul SRI după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar.

Citește și: Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după moartea lui Ion Iliescu. Postarea a stârnit o mulțime de reacții din partea românilor

Pe parcursul internării sale, Ion Iliescu a fost operat, dar se pare că boala a fost în stadiu foarte avansat, iar organele i-au cedat pe rând.

La o zi după pierderea soțului ei, Nina Iliescu a transmis un mesaj emoționant celui care i-a fost alături timp de 74 ani. Pe coroana cu sute de trandafiri albi, ea i-a scris mesajul „Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina!”.

Nina și Ion Iliescu, născuți la doar o zi diferență, unul pe 3 martie, iar celălalt pe 4 martie 1930, s-au întâlnit în adolescență, în 1948, și s-au căsătorit în 1951. Ion Iliescu a spus în repetate rânduri că pentru el și soția lui a fost dragoste la prima vedere și i-a legat o durere profundă – aceea că amândoi și-au pierdut tații pe vremea când aveau 15 ani.

Chiar dacă Ion Iliescu a câștigat 3 mandate ca Președinte al României și ea a fost Prima Doamna timp de 11 ani, Nina Iliescu a fost și este o fire foarte discretă, stând cât mai departe de lumina reflectoarelor. Cei doi soți au avut foarte puține apariții publice împreună.

Citește și: Care a fost ultimul mesaj pe care Ion Iliescu l-a transmis înainte de a se stinge din viață. Ce le-a spus românilor

Deși toată tinerețea lor și-au dorit foarte mult, Ion și Nina Iliescu nu au reușit să aibă niciodată copii, însă au înfiat un băiat. Nina Iliescu ar fi pierdut trei sarcini, iar apoi nu a mai putut rămâne însărcinată.

“Ba chiar ne-am dorit, dar nu a fost să fie…Soția mea a avut trei sarcini toxice, iar după aceea…nu s-a mai putut”, spunea Ion Iliescu, potrivit Adevărul.

Povestea lor de dragoste, discretă, dar plină de însemnătate, a fost piatra de temelie în viețile lor, susținându-se reciproc până în ultima clipă a fostului Președinte. Acum, cu sufletul îndurerat, Nina Iliescu își plânge soțul.

Astăzi, 7 august, este declarată zi de doliu național. Înmormântarea cu onoruri militare va avea loc astăzi la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București. Chiar dacă inițial se stabilise ca locul de veci să fie în cavoul familiei, la Cimitirul Sfânta Vineri, în ultimele zile a fost făcută o schimbare. Înhumarea va avea loc într-un cadru privat, în prezența familiei și a celor apropiați.

Citește și: Mesajul transmis de Patriarhul Daniel după moartea lui Ion Iliescu: „Veşnica lui pomenire din neam în neam!”

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după moartea lui Ion Iliescu. Postarea a stârnit o mulțime de reacții din partea românil...
Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după moartea lui Ion Iliescu. Postarea a stârnit o mulțime de reacții din partea românilor
Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după moartea lui Ion Iliescu. Postarea a stârnit o mulțime de reacții din partea...
Cât costă „taxa pe cearșaf” la Mamaia. Prețul îi face pe români să stea cât mai departe de stațiune
Cât costă „taxa pe cearșaf” la Mamaia. Prețul îi face pe români să stea cât mai departe de stațiune
