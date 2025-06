Ce a transmis tânăra agresată la protestul pentru siguranța femeilor de marți din Piața Victoriei. Ce amendă a primit agresorul

Un bărbat a agresat o tânără prezentă la Protestul pentru siguranța femeilor organizat în 3 iunie în București. Iată ce mesaj a transmis protestatoarea.

Protestul pentru siguranța femeilor organizat în Pața Victoriei de Centrul FILIA a strâns peste 3.000 de persoane. Femei, copii și bărbați deopotrivă au venit să militeze pentru siguranța femeilor.

Ce a transmis femeia agresată la protestul din Piața Victoriei pentru siguranța femeilor

Cazul Teodorei Marcu este cel de-al 25-lea femicid în doar cinci luni - o statistică deosebit de îngrijorătoare și înfiorătoare pentru fiecare dintre noi. Acestea nu sunt deloc întâmplări, ci acte de violență specifice îndreptate către femei, de cele mai multe ori făcute de bărbați apropiați sau cunoscuți.

Criza în care se află un întreg sistem este evidențiată de statistica acasta copleșitoare, dar și de acțiuni de prevenție neeficiente sau proiecte de sprijin concret pentru victime.

În acest context, protestul din Piața Victoriei, la care au participat mai bine de 3.000 de persoane, a fost și scena unui incident neplăcut. Un bărbat a găsit de cuviință să agreseze o tânără protestatoare chiar în timp ce lumea scanda pentru siguranța femeilor.

Acesta a fost rapid interceptat de jandarmi și scos din mulțime, însă nu înainte ca tânăra să se teamă că va fi lovită.

„Pentru că sunt femeia care a fost amenințată verbal de acest bărbat în cadrul protestului de ieri, aș vrea să spun ceea ce am simțit. Da, m-am temut că o să mă lovească și m-am gândit la absurdul situației, că este posibil să mă bată un bărbat pe care nu îl cunosc la protestul pentru siguranța femeilor.

Pentru că am fost organizatoare, alături de colegele mele de la Centrul FILIA, am discutat înainte de eveniment cu reprezentanții Jandarmeriei și ne-au rugat să le semnalăm imediat orice incident are loc. După cum puteți vedea și în video, colega mea i-a anunțat și au venit imediat.

Așa că doresc să le mulțumesc celor de la Jandarmeria Română pentru intervenția promptă și restabilirea siguranței participanților la protest. De aceasta data, eu nu am ce să le reproșez. Țin să îi mulțumesc din tot sufletul persoanei tinere care efectiv s-a băgat între mine și agresor, pentru a se asigura că nu voi fi lovită. M-a emoționat extrem de tare gestul său și atunci chiar am simțit că sunt în siguranță”, a scris Andreea Braga pe pagina sa de Facebook.

Ce amendă a primit agresorul din Piața Victoriei

Andreea Braga, alături de colegii săi de la Centrul FILIA, luptă pentru siguranța femeilor. Protestul din Piața Victoriei a strâns mii de oameni care au scandat mesaje cu un profund impact emoțional, precum „Niciuna Înfrântă. Niciuna Uitată. Niciuna Mai Puțin”, „Indiferența hrănește violența”, „Când statul tace, femeile mor” sau „Iubirea nu naște violență”, „Eu te cred”.

În plină desfășurare a protestului pașnic, un bărbat a agresat-o pe Andreea. Acesta a fost luat de jandarmi care i-au dat o amendă cu 200 de lei, conform Știri pe surse.

„Îți f*t una de nu te vezi!” a țipat bărbatul la Andreea.

Oamenii din jur au reacționat imediat. Una dintre protestatare s-a interpus între agresor și Andreea, iar ceilalți au strigat: „Stop! Agresorii, jos cu ei! 1, 2, 3, agresorii, jos cu ei!” până la sosirea jandarmilor.

Între timp, agresor i-a mai strigat tinerei până să fie luat de jandarmi: „Marș la coteț!”

Protestul de marți din Piața Victoriei a avut ca scop implementarea de către Guvern a unor măsuri care să protejeze real femeile, după crima din cartierul Cosmopolis.

Ce răspuns au internauții pentru incidentul din Piața Victoriei

Videoclipurile din social media care surprind momentul în care bărbatul o agresează pe Andreea au devenit virale. Comentariile însă sunt de-a dreptul uluitoare.

Dacă unii utilizatori cer pedepsirea aspră a agresorului, sunt și voci - masculine - care își arată susținerea pentru agresor.

Vali găsește de cuviință să comenteze: „Acuma toate sunteți abuzate”, în timp ce Mihai Crv. spune: „Susțin bărbații”. Apolo spune: „Respect nenea”, în timp ce Cristian este de acord: „Respect lu' nenea”. De asemenea, Sebastian Florin scrie: „Așa se face bravo”, iar Mihnea Mitache spune: „Respect pentru acel bărbat.”

Totodată, sunt și voci feminine, precum Ella, care spun: „ONG-ul mimează democrația, păcălind tineretul.”