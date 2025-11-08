Ce averi au principalii candidați la alegerile pentru primăria Capitalei. Care dintre ei este cel mai bogat

Pe 7 decembrie locuitorii din București vor alege primarul general al Capitalei.

Mai este doar o lună până când cetățenii cu drept de vot din București vor putea să își aleagă primarul general la Primăria Capitalei. Candidații pentru postul de primar al Bucureștiului au profiluri extrem de diferite atunci când vine vorba despre averile pe care le dețin.

Pe 7 decembrie 2025 vor avea loc alegeri locale pentru Primăria Capitalei, iar lupta pare să fie una strânsă și tensionată din cauza competiției politice.

Printre candidații care vor apărea pe buletinul de vot se numără Daniel Băluță (PSD), Anca Alexandrescu (independent), Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL).

Iată care sunt averile lor care apar în declarațiile oficiale. Ce se observă imediat este faptul că între ei există mari discrepanțe când vine vorba de sume, surse de venit, stil de viață și investiții personale.

Un nou sondaj Avantgarde publicat recent ne arată și care ar fi preferințele bucureștenilor până la acest moment. Pe primul loc apare Daniel Băluță, primarul sectorului 4, cu 25%, pe locul doi este Ciprian Ciucu, primarul PNL al sectorului 6, cu 23%, pe locul 3 se situează Cătălin Drulă, candidatul USR, cu 18%, iar pe locul patru pare să fie Anca Alexandrescu, candidat independent cu 16% din intențiile de vot.

Care sunt averile candidaților la Primăria Capitalei

Daniel Băluță

Daniel Băluță are mai multe bunuri imobiliare, conturi bancare active și obiecte de valoare care apar în declarația sa de avere. Alexandra Andreea Băluță, soția lui, a primit prin donație în 2023 un teren intravilan de 294 mp în București, dar și proprietara unei locuințe de 269 mp tot în Capitală, și această primită prin donație.

Împreună cu rudele lor, soții Băluță mai dețin imobile și terenuri de câteva mii de metri pătrați moștenite în Lăpușel și Câmpina între 2010 și 2020.

Daniel Băluță a mai declarat și bunuri de valoare precum ceasuri și bijuterii în valoare de 15.000 euro achiziționate între 2001 și 2021. În declarația sa de avere apar mai multe conturi deschise la mai multe bănci, în lei, dolari și euro, cu un total cumulat de peste 150.000 lei. Daniel Băluță mai are o poliță de investiții în valoare de 111.024 lei și a acordat un împrumut de 50.000 lei unei persoane fizice.

De asemenea, primarul din sectorul 4 deține 50% din AAB Spektra Dent SRL, o societate care are sediul în sectorul 4 al Capitalei.

Ciprian Ciucu

În declarația de avere a lui Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, apar mai multe conturi bancare, surse de venit, bunuri imobile, investiții financiare și datorii. El și soția sa Cristina Simona Ciucu dețin un teren agricol de aproximativ 5.000 mp în Podu Dâmboviței și un teren intravilan de 500 mp în Ordoreanu, care a fost moștenit în 2028.

Candidatul la Primăria Capitalei a mai declarat că deține două apartamente în București, unul de 34 mp, cumpărat în 2004 și unul de 61 mp, pe care l-a cumpărat în 2010 și îl are în coproprietate cu soția lui.

Cei doi soți mai dețin la comun un automobil marca Renault din 2023 achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare. Ciprian Ciucu are mai multe conturi deschise între 2003 și 2023 cu solduri de aproximativ 17.000 euro și 50.000 lei. De asemenea, el are și două fonduri de investiții cu o valoare cumulată de 40.000 lei.

El are un credit bancar de 46.303 euro, dar și împrumuturi personale oferite mai multor persoane fizice care însumează peste 200.000 lei. La venituri, Ciprian Ciucu a declarat salariul de primar de 214.810 lei și chirii în valoare de 2.880 euro. În același timp, soția sa are un venit raportat de 89.360 lei ca manager financiar în cadrul Asociației Centrul Român pentru Politici Europene.

Cătălin Drulă

Cătălin Drulă are o singură proprietate imobiliară menționată în declarația de avere. Este vorba despre un teren intravilan de 1.490 mp în Mogoșoaia. La bunuri imobile apare un automobil BMW din 2012 achiziționat printr-un contract de vânzare-cumpărare. Candidatul la Primăria Capitalei are mai multe conturi deschise în lei, dolari, euro și lire sterline la numeroase bănci. El are titluri de stat în valoare de 312.167 dolari, 80.781 de acțiuni la Zipline Internațional Inc, care valorează 2.503.403 dolari, fonduri de investiții care ajung la un total de 249.000 dolari și acțiuni la mai multe companii precum Hidroelectrica, Premier Energy, Wizz Air Holdings, Transelectrica, Transgaz, BRD, Evergent și Bank of America.

La capitolul venituri, Cătălin Drulă a înregistrat venituri mai mari decât restul candidaților la postul de primar general. În anul fiscal anterior, el a avut 141.399 lei din indemnizația parlamentară, 2.618 lei din vânzarea de titluri de valoare, 1.917 lei din dividende și 51.874 lei din dobânzi.

Anca Alexandrescu

Potrivit informațiilor publice disponibile, Anca Alexandrescu are un venit lunar de 5.738 lei din televiziune. Venitul ei actual este mult mai mic comparat cu perioada în care activa în consultanță politică pentru Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă, Adrian Năstare și Victor Ponta.

În perioada 2016 – 2017, ea a obținut suma de 10.000 euro lunar datorită unui contract cu KazMunaiGaz. Pe vremea când era consilier la Camera Deputaților, a avut mai multe venituri precum 110.000 lei de la legislativ, 23.000 lei net de la IOR SA, 7.000 lei de la Romarm și 20.000 lei de la Fondul Român de Contragarantare.

