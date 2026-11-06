Antena Căutare
Home News Social Ce nu ai voie să faci de Sfântul Mihail și Gavril! Tradițiile și obiceiurile respectate de români pe 8 noiembrie

Ce nu ai voie să faci de Sfântul Mihail și Gavril! Tradițiile și obiceiurile respectate de români pe 8 noiembrie

Sfântul Mihail și Gavril sunt sărbătoriți în fiecare an pe data de 8 noiembrie, fiind considerați unii dintre cei mai importanți ocrotitori în credința creștină. Ziua este marcată de numeroase tradiții și obiceiuri păstrate de-a lungul timpului, iar românii respectă anumite reguli despre care se spune că le-ar aduce liniște, sănătate și protecție. Iată ce este bine să faci, dar și ce ar trebui să eviți în această zi de sărbătoare.

Autor: Denisa Bita
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 13:05 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 13:08
Ce nu ai voie să faci de Sfântul Mihail și Gavril | Arhiva
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În fiecare an, pe 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, considerați conducătorii cetelor îngerești și slujitori ai lui Dumnezeu. Cei doi ocupă un loc important în tradiția creștină, fiind asociați cu protecția, dreptatea și vestirea voii divine.

Arhanghelul Mihail este cunoscut drept conducătorul oștilor cerești și simbolizează lupta împotriva răului, fiind considerat un protector al oamenilor. De cealaltă parte, Arhanghelul Gavril este cunoscut ca mesagerul lui Dumnezeu, fiind cel care a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Iisus Hristos. Sărbătoarea celor doi Arhangheli este un prilej de rugăciune și recunoștință pentru credincioși, dar și un moment în care sunt pomeniți cei trecuți la cele veșnice.

Ce este bine și ce nu este bine să faci de Sfântul Mihail și Gavril

Potrivit tradițiilor populare, ziua de 8 noiembrie trebuie petrecută în liniște, cu rugăciune și gânduri bune. Se spune că nu este bine să te cerți, să îi vorbești de rău pe cei din jur sau să porți ranchiună, fiind recomandat să eviți conflictele și să faci fapte bune. De asemenea, în această zi este bine să mergi la biserică, să aprinzi o lumânare pentru cei dragi, atât pentru cei vii, cât și pentru cei adormiți, și să îi ajuți pe cei aflați în nevoie. În ceea ce privește treburile gospodărești, tradiția populară îndeamnă la evitarea muncilor grele, a spălatului, cusutului și altor activități solicitante.

Articolul continuă după reclamă

Tradiții și obiceiuri populare de Sfântul Mihail și Gavril

În folclorul românesc, sărbătoarea Sfinților Arhangheli este însoțită de numeroase obiceiuri transmise din generație în generație. Unul dintre acestea este legat de aprinderea lumânărilor pentru sufletele celor adormiți, gest care simbolizează lumina și rugăciunea pentru cei plecați dintre noi.

În unele zone ale țării, oamenii obișnuiesc să ofere pomană în memoria celor decedați, împărțind mâncare și alte daruri persoanelor nevoiașe. Totodată, există credința populară potrivit căreia Arhanghelii Mihail și Gavril îi ocrotesc pe oameni de rele și îi ajută să treacă peste momentele dificile.

O altă tradiție întâlnită în anumite regiuni este legată de finalul toamnei și apropierea iernii. În credința populară, ziua de 8 noiembrie marchează o perioadă de trecere, iar oamenii acordau o atenție deosebită semnelor naturii și obiceiurilor specifice acestei perioade. Chiar dacă unele dintre aceste obiceiuri diferă de la o regiune la alta, sărbătoarea rămâne una importantă pentru credincioși, fiind asociată cu protecția divină, rugăciunea și pomenirea celor dragi.

Arhanghelii Mihail și Gavril
Arhanghelii Mihail și Gavril

Citește și: Când începe Postul Crăciunului 2026 și în ce zile este dezlegare la pește. Calendarul complet și regulile pentru credincioșii

(P)Therme Bucuresti propune „O zi de vară pentru iarna asta, oricand in urmatoarele 3 luni, cu minus 30% “ exclusiv pe 6...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Dimineață de iarnă în România. Temperaturile au coborât până la -7 grade. Unde a fost cel mai frig Dimineață de iarnă în România. Temperaturile au coborât până la -7 grade. Unde a fost cel mai frig
Observatornews.ro Reţea de proxeneţi, ajutată de Poliţie. Liderii erau un manelist şi individul care a lovit mortal un copil Reţea de proxeneţi, ajutată de Poliţie. Liderii erau un manelist şi individul care a lovit mortal un copil
Antena 3 De ce în unele ţări nu se pun perdele și draperii la geamuri. Ce se pune în schimb De ce în unele ţări nu se pun perdele și draperii la geamuri. Ce se pune în schimb
AS.ro Campioana cu o avere de 14 milioane de dolari se iubește cu un bărbat mult mai tânăr: „Oamenii știu acum…” Campioana cu o avere de 14 milioane de dolari se iubește cu un bărbat mult mai tânăr: „Oamenii știu acum&#8230;”
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Rezultate LOTO - Joi, 5 noiembrie 2026: 2,86 milioane de lei la Loto 6/49 și un report de peste 1,12 milioane de lei la Joker
Rezultate LOTO - Joi, 5 noiembrie 2026: 2,86 milioane de lei la Loto 6/49 și un report de peste 1,12 milioane de lei...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cât costă alimentele de bază într-un supermarket din SUA. Prețurile la lapte, ouă, carne și legume, comparate cu cele din România
Cât costă alimentele de bază într-un supermarket din SUA. Prețurile la lapte, ouă, carne și legume, comparate...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x