Descoperă cele 5 obiceiuri care îți pot afecta succesul financiar, de la gestionarea banilor și planificarea pe termen scurt până la greșelile profesionale și relațiile limitate.

Cele 5 obiceiuri care te pot împiedica să ai succes financiar. Ce greșeli fac oamenii din clasa de mijloc, dar și cei bogați | Shutterstock

Specialiștii spun că există cinci obiceiuri care te pot împiedica să ai succes financiar. Eșecul financiar poate arăta diferit pentru fiecare persoană, în funcție de punctul de plecare.

5 obiceiuri care te pot împiedica să ai succes financiar

Totuși, obiceiurile care îl fac pe un muncitor dintr-un depozit să trăiască de la un salariu la altul nu au aproape nimic în comun cu cele care pot duce la epuizarea treptată a unei averi moștenite, de exemplu.

Fiecare categorie de venit are propriile puncte slabe. Acestea sunt adesea greu de identificat, deoarece pot părea firești pentru persoanele care le manifestă.

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Unii specialiști au analizat cinci obiceiuri care pot afecta situația financiară și modul în care acestea se manifestă în mentalitatea clasei muncitoare, a clasei de mijloc și a clasei superioare.

O relație nesănătoasă cu banii și riscul

Perspectiva asupra banilor influențează aproape fiecare decizie financiară. Dacă această perspectivă este greșită, nici măcar intențiile bune nu sunt suficiente pentru a garanta succesul.

Pentru persoanele cu o mentalitate specifică clasei muncitoare, banii înseamnă, înainte de toate, supraviețuire. Salariul trebuie să acopere chiria, alimentele și facturile. După plata cheltuielilor esențiale, rareori mai rămân bani pentru investiții. În aceste condiții, asumarea riscurilor poate părea nesăbuită, mai ales atunci când nu există o rezervă financiară. Totuși, evitarea completă a riscului poate închide ușa către investiții și active care ar putea crește în valoare.

Gospodăriile din clasa de mijloc tind să-și pună încrederea într-un salariu stabil și într-un cont de economii. Dacă locul de muncă dispare, veniturile pot scădea drastic. Dependența de o singură sursă de bani reprezintă o vulnerabilitate, chiar și atunci când situația pare sigură.

În cazul persoanelor cu o mentalitate specifică clasei superioare, greșeala poate fi opusă. Acestea pot acumula sume mari de bani pe care nu le investesc sau le pot direcționa către investiții neinspirate. Banii păstrați fără a genera randamente își pot pierde din puterea de cumpărare din cauza inflației.

Planificarea pe termen scurt

Perioada pentru care o persoană își face planuri poate conta mai mult decât nivelul veniturilor sale. Cineva care gândește în săptămâni va lua decizii diferite față de o persoană care își stabilește obiective pentru următoarele decenii.

Persoanele cu o mentalitate specifică clasei muncitoare tind să reacționeze la problemele imediate. Atunci când bugetul este calculat de la o săptămână la alta, atenția se concentrează asupra următoarei facturi scadente. Planificarea pe termen lung începe să pară un lux pe care și-l permit doar alții, iar simpla depășire a unei luni dificile consumă aproape toată energia disponibilă.

În clasa de mijloc, această abordare poate părea responsabilă la prima vedere. O persoană lucrează timp de 30 de ani, economisește constant și se pensionează după vârsta de 65 de ani, sperând să se bucure de călătorii și timp liber abia după încheierea carierei.

Problema apare atunci când economiile nu sunt însoțite de investiții, deținerea unor active sau surse suplimentare de venit. În lipsa acestora, există riscul ca persoana să fie nevoită să lucreze mai mult decât și-a propus.

În cazul clasei superioare, vulnerabilitatea poate apărea atunci când averea familiei înlocuiește ambițiile și obiectivele personale. Acest aranjament funcționează atât timp cât circumstanțele rămân favorabile. Atunci când lucrurile se schimbă, persoanele care nu și-au dezvoltat capacitatea de adaptare sau nu și-au construit un plan propriu pot descoperi cât de fragilă era, de fapt, baza lor financiară.

O strategie profesională și de dezvoltare insuficientă

Abordarea față de muncă poate influența măsura în care veniturile cresc în timp. Mulți oameni își aleg o strategie profesională la începutul carierei și nu o mai reevaluează, chiar dacă oportunitățile și piața muncii se schimbă.

Mentalitatea specifică clasei muncitoare pune accentul pe numărul de ore lucrate. Timpul petrecut la serviciu devine principala măsură a valorii personale, ceea ce poate impune o limită veniturilor.

Atunci când câștigurile depind exclusiv de orele lucrate, posibilitățile de creștere rămân restrânse.

Persoanele din clasa de mijloc tind să urmărească obținerea unor diplome, certificări și calificări profesionale.

Acestea pot facilita accesul la interviuri și la locuri de muncă mai bine plătite, însă acumularea de diplome nu garantează automat o evoluție financiară. Dezvoltarea abilităților practice, negocierea salariului și identificarea unor noi oportunități sunt la fel de importante.

În cazul clasei superioare, problema poate apărea din distanța față de activitatea practică. Cunoștințele teoretice și strategiile elaborate pot lua locul înțelegerii modului în care funcționează o afacere de zi cu zi. Fără contact cu realitatea operațională, deciziile pot deveni mai puțin eficiente.

Evitarea responsabilității în rezolvarea problemelor

Oamenii care reușesc să se dezvolte tind să își asume responsabilitatea pentru rezultatele lor și să caute soluții atunci când apar dificultăți. În schimb, persoanele care rămân blocate într-o situație nefavorabilă pot ajunge să dea vina exclusiv pe factori externi.

În rândul clasei muncitoare, rezultatele negative sunt adesea puse pe seama ghinionului, a șefilor sau a unui sistem considerat nedrept.

Unele dintre aceste obstacole sunt reale și pot fi dificil de depășit. Totuși, convingerea că nimic nu se află sub controlul propriu poate genera un sentiment de neputință, care face chiar și pașii mici să pară inutili.

În clasa de mijloc, responsabilitatea poate fi transferată mai subtil. O concediere sau o recesiune într-un anumit sector sunt invocate drept explicații pentru dificultățile financiare, în timp ce persoana așteaptă ca un angajator sau un program guvernamental să rezolve problema. Așteptarea, în sine, nu reprezintă însă un plan.

În cazul clasei superioare, punctul slab poate fi orgoliul. Recunoașterea unei greșeli sau acceptarea faptului că piața s-a schimbat pot fi percepute ca amenințări la adresa statutului. Din acest motiv, unele persoane continuă să susțină decizii neinspirate, în loc să își adapteze strategia.

Un capital social redus și o rețea limitată de contacte

Oamenii cu care ne petrecem timpul influențează informațiile, ideile și oportunitățile la care avem acces. Un cerc restrâns poate însemna și o perspectivă limitată asupra posibilităților de dezvoltare profesională și financiară.

Rețelele sociale ale clasei muncitoare rămân adesea apropiate de mediul familial și de comunitatea locală. Familia și vecinii se sprijină reciproc în perioadele dificile, iar acest ajutor este neprețuit.

Cu toate acestea, un cerc de contacte limitat poate oferi mai puține oportunități profesionale. Uneori, mobilitatea în carieră începe atunci când o persoană dintr-o altă companie află despre un post vacant și transmite informația mai departe.

În clasa de mijloc, relațiile profesionale pot deveni strict tranzacționale. Contactele se limitează la persoane din același domeniu, iar interacțiunile se rezumă la schimbul de CV-uri sau la solicitarea unor recomandări.

Astfel de conexiuni pot fi utile, dar nu întotdeauna duc la relații de durată. Legăturile construite pe încredere și pe disponibilitatea de a oferi ajutor înainte de a cere ceva în schimb tind să fie mai solide.

Mentalitatea clasei superioare poate favoriza izolarea în cercuri privilegiate, în care oamenii au experiențe și perspective asemănătoare. Într-un astfel de mediu, feedbackul sincer poate ajunge mai greu la cei care iau decizii. În timp, aceștia riscă să piardă contactul cu realitatea financiară și cu modul în care trăiesc și cheltuiesc majoritatea oamenilor.

Cum pot fi depășite aceste obiceiuri

Obiceiurile care afectează succesul financiar pot apărea la orice nivel de venit, însă se manifestă diferit în funcție de circumstanțele fiecărei persoane. Niciunul dintre ele nu este permanent și poate fi schimbat prin decizii conștiente și consecvente.

Asumarea unor riscuri calculate, planificarea pe termen lung, dezvoltarea unor abilități profesionale greu de înlocuit, asumarea greșelilor și extinderea rețelei de contacte sunt pași care pot contribui la îmbunătățirea situației financiare.

Succesul nu depinde exclusiv de cât câștigă o persoană, ci și de felul în care își gestionează resursele, de capacitatea de a se adapta și de deciziile pe care le ia în timp.