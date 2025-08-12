Antena Căutare
CFR, anunț important pentru români cu ocazia minivacanței de Sfânta Maria! Ce se întâmplă în perioada 15-17 august 2025

CFR Călători a transmis un mesaj important pentru români, cu prilejul minivacanței de Sfânta Maria, din perioada 15-17 august 2025. Descoperă ce se întâmplă în perioada menționată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 August 2025, 15:50 | Actualizat Marti, 12 August 2025, 20:49
Descoperă ce anunț a făcut CFR Călători despre mersul trenurilor în minivacanța din perioada 15-17 august 2025 | sursa foto: Profimedia

În perioada 15-17 august 2025, românii se pot bucura de o minivacanță cu ocazia Adormirii Maicii Domnului. Cu acest prilej, CFR Călători a făcut un anunț important pentru români. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba și care este mersul trenurilor pe 15 august 2025.

CFR, anunț important pentru români cu ocazia minivacanței de Sfânta Maria! Ce se întâmplă în perioada 15-17 august 2025 și care e mersul trenurilor

Marți, pe 12 august 2025, CFR Călători a transmis un mesaj important pentru români în care a anunțat faptul că se înregistrează un trafic crescut cu ocazia minivacanței de 15-17 august 2025 prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Având în vedere cererea tot mai mare venită din partea călătorilor, compania a decis să pună la dispoziție întreaga capacitate de transport tehnic disponibilă, pentru a asigura mobilitatea către destinațiile dorite. Iată mai jos informații importante din comunicatul transmis pe site-ul oficial al CFR:

Citește și: Românii vor putea lua trenul în această vară direct din București către Istanbul. Cât costă un bilet

„Pentru această perioadă, în funcție de parcul disponibil și solicitările de trafic, se va suplimenta operativ numărul de vagoane la:

  • Trenurile cele mai solicitate spre și dinspre centrele de pelerinaj, pentru ca pelerinii să poată participa la slujbele prilejuite de sărbătoare;
  • „Trenurile Soarelui”, pentru ca turiștii să se poată bucura de serbările dedicate Zilei Marinei Române pe litoral.

Pentru a evita supraaglomerarea unor trenuri și situațiile neplăcute cauzate de epuizarea locurilor, CFR Călători recomandă pasagerilor cumpărarea cu anticipație a legitimațiilor de călătorie și totodată să aleagă din întreaga ofertă de trenuri disponibile într-o zi de circulație, nu doar pe cele din orele de vârf. Achizițiile online pot fi efectuate până la ora de plecare a trenului din stație, în limita locurilor disponibile.

Poți verifica AICI mersul trenurilor.

Biletele pentru traficul intern pot fi achiziționate anticipat prin următoarele canale:

  • online, de pe cfrcalatori.ro;
  • din aplicația mobilă „CFR Călători bilete online” (disponibilă în Google Play, App Store și Huawei AppGallery);
  • de la automatele de vânzare bilete din gări;
  • de la casele de bilete din gări și agențiile de voiaj CFR Călători

În data de 15 august vor fi deschise agențiile de voiaj CFR Călători care funcționează în incinta centrelor comerciale Titan și Carrefour Colentina din București.

„Pe 15 august 2025, fie că mergeți la serbările de pe litoral pentru Ziua Marinei Române, fie că preferați liniștea pelerinajelor de Sfânta Maria Mare, vă dorim călătorii plăcute și momente frumoase!

Orarele trenurilor pe rutele dorite pot fi consultate pe www.cfrcalatori.ro, unde puteți cumpăra și biletele de tren simplu și rapid, online.

Detalii pe: https://www.cfrcalatori.ro/comunicate/

colaj foto cu trenuri in gara de nord
#CFRCalatori #SfantaMariaMare #ZiuaMarineiRomane #15August #Minivacanta #Pelerinaj #Litoral”, a fost mesajul transmis pe pagina de Facebook oficială a CFR Călători.

