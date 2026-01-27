Antena Căutare
Home News Social Cine este bărbatul evadat din Penitenciarul Rahova. De ce a fost lăsat în permisie milionarul turc

Cine este bărbatul evadat din Penitenciarul Rahova. De ce a fost lăsat în permisie milionarul turc

Abdullah Atas este bărbatul care a evadat de curând din Penitenciarul Rahova.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 13:47 | Actualizat Marti, 27 Ianuarie 2026, 14:29

Pe 26 ianuarie, luni, Poliția a anunțat că bărbatul a beneficiat de permisie, iar apoi nu s-a mai întors înapoi în penitenciar, cum ar fi trebuit.

În 2015, omul de afaceri turc a ucis cu mașina un polițist de la Brigada Rutieră, pe Gheorghe Ionescu, după ce a condus sub influența alcoolului.

Cine este fugarul care a evadat de la Penitenciarul Rahova

Citește și: Nicolas Sarkozy, la bustul gol. Unde și-a petrecut Crăciunul fostul președinte al Franței după eliberarea din închisoare

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul a fost condamnat în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru crima pe care a comis-o. În prezent, Poliția îl caută pe milionarul turc aflat acum în libertate.

Oficiali ai Poliției au declarat că iau în calcul și varianta ca Abdullah Atas să fi fugit deja din țară, cel mai probabil spre Turcia. Având în vedere noile reglementări privind libera circulație către țările din spațiul Schengen, e posibil ca deținutul să fi trecut cu ușurință granița fără un control sistematic la aeroport.

Poliția l-a căutat deja acasă la adresa lui din Voluntari, dar bărbatul nu a fost găsit. Prin urmare, polițiștii au decis să îl dea în urmărire națională.

Abdullah Atas, în vârstă de 45 de ani acum, a plecat în permisie pe 23 ianuarie, fiind în regim semideschis.

Omul de afaceri turc a primit permisie pentru 3 zile, în perioada 23 -26 ianuarie 2026.

Citește și: Cum arată închisoarea federală din Brooklyn unde a fost dus Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. I se zice „iadul pe Pământ”

„La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar”, apare scris în comunicatul oficial al poliției.

Se pare că aceasta nu este prima oară când deținutul a fost lăsat să plece în permisie. El a mai obținut permisie de încă 24 de ori pe parcursul ispășirii pedepsei sale.

Legea spune că după executarea unei anumite perioade din pedeapsă, un deținut poate primi permisie în baza bunei purtări. O comisie de recompense de la nivelul penitenciarului stabilește permisia pentru o zi. Dacă este vorba de o permisie mai mare de o zi, această comisie face propunerea la Administrația Națională a Penitenciarelor, iar punerea în aplicare a permisiunii e stabilită de directorului penitenciarului.

Pentru găsirea omului de afaceri turc, autoritățile de la Penitenciarul Rahova au anunțat Poliția Locală, Poliția Capitalei, Ambasada Turciei, Poliția de Frontieră și Poliția Română.

Citește și: Bisoi Petruț a fost condamnat la un an de închisoare. Care este motivul. Prima reacție a celebrului vlogger

Rezultate Loto 25 ianuarie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 18 milioane de lei la tragerile de joi, 29 ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care românul celebru a plecat din ţară să păcălească lumea cu alba-neagra! 10.000 de dolari l-au salvat Momentul în care românul celebru a plecat din ţară să păcălească lumea cu alba-neagra! 10.000 de dolari l-au salvat
Observatornews.ro Ultima oră. A crescut bilnaţul victimelor accidentului din Timiş: 7 persoane au murit şi 3 au fost rănite Ultima oră. A crescut bilnaţul victimelor accidentului din Timiş: 7 persoane au murit şi 3 au fost rănite
Antena 3 Momentul tragediei din Timiș, în care 7 oameni au murit, a fost filmat. Șoferul microbuzului intră, inexplicabil, direct într-un TIR Momentul tragediei din Timiș, în care 7 oameni au murit, a fost filmat. Șoferul microbuzului intră, inexplicabil, direct într-un TIR
SpyNews Cel mai temut criminal în serie din România a vorbit despre cazul lui Mario Berinde. Pe cine consideră vinovat pentru tragedie Cel mai temut criminal în serie din România a vorbit despre cazul lui Mario Berinde. Pe cine consideră vinovat pentru tragedie

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Rezultate Loto 25 ianuarie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 18 milioane de lei la tragerile de joi, 29 ianuarie
Rezultate Loto 25 ianuarie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 18 milioane de lei la tragerile de joi,...
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale Catine.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani cu puțin timp înainte de a se prăbuși. Lăutarului i s-a făcut rău la o petrecere
Ce a făcut Ioniță de la Clejani cu puțin timp înainte de a se prăbuși. Lăutarului i s-a făcut rău la o...
Serenay Sarıkaya surprinde cu un nou proiect profesional. De data aceasta nu este vorba de un serial turcesc
Serenay Sarıkaya surprinde cu un nou proiect profesional. De data aceasta nu este vorba de un serial turcesc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul HelloTaste.ro
După ce și-a dat toate economiile de-o viață pe o casă, o femeie a aflat că autobuzele îi vor traversa grădina, în Franța
După ce și-a dat toate economiile de-o viață pe o casă, o femeie a aflat că autobuzele îi vor traversa... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO BZI
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile transatlantice s-au destrămat
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile... Jurnalul
Selly dă lovitura la Paris! Petrecere de milioane de dolari cu Playboi Carti și Travis Scott
Selly dă lovitura la Paris! Petrecere de milioane de dolari cu Playboi Carti și Travis Scott Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină Observator
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare?
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare? MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Sucul verde pentru imunitate: beneficii, ingrediente și preparare rapidă
Sucul verde pentru imunitate: beneficii, ingrediente și preparare rapidă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x