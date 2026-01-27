Cine este bărbatul evadat din Penitenciarul Rahova. De ce a fost lăsat în permisie milionarul turc

Abdullah Atas este bărbatul care a evadat de curând din Penitenciarul Rahova.

Pe 26 ianuarie, luni, Poliția a anunțat că bărbatul a beneficiat de permisie, iar apoi nu s-a mai întors înapoi în penitenciar, cum ar fi trebuit.

În 2015, omul de afaceri turc a ucis cu mașina un polițist de la Brigada Rutieră, pe Gheorghe Ionescu, după ce a condus sub influența alcoolului.

Cine este fugarul care a evadat de la Penitenciarul Rahova

Bărbatul a fost condamnat în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru crima pe care a comis-o. În prezent, Poliția îl caută pe milionarul turc aflat acum în libertate.

Oficiali ai Poliției au declarat că iau în calcul și varianta ca Abdullah Atas să fi fugit deja din țară, cel mai probabil spre Turcia. Având în vedere noile reglementări privind libera circulație către țările din spațiul Schengen, e posibil ca deținutul să fi trecut cu ușurință granița fără un control sistematic la aeroport.

Poliția l-a căutat deja acasă la adresa lui din Voluntari, dar bărbatul nu a fost găsit. Prin urmare, polițiștii au decis să îl dea în urmărire națională.

Abdullah Atas, în vârstă de 45 de ani acum, a plecat în permisie pe 23 ianuarie, fiind în regim semideschis.

Omul de afaceri turc a primit permisie pentru 3 zile, în perioada 23 -26 ianuarie 2026.

„La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar”, apare scris în comunicatul oficial al poliției.

Se pare că aceasta nu este prima oară când deținutul a fost lăsat să plece în permisie. El a mai obținut permisie de încă 24 de ori pe parcursul ispășirii pedepsei sale.

Legea spune că după executarea unei anumite perioade din pedeapsă, un deținut poate primi permisie în baza bunei purtări. O comisie de recompense de la nivelul penitenciarului stabilește permisia pentru o zi. Dacă este vorba de o permisie mai mare de o zi, această comisie face propunerea la Administrația Națională a Penitenciarelor, iar punerea în aplicare a permisiunii e stabilită de directorului penitenciarului.

Pentru găsirea omului de afaceri turc, autoritățile de la Penitenciarul Rahova au anunțat Poliția Locală, Poliția Capitalei, Ambasada Turciei, Poliția de Frontieră și Poliția Română.

